Epic Games lanza ofertas de más del 50%: Spider-Man, Assassin’s Creed y Football Manager 26 a precio de regalo

Otros juegos que tienen descuento son GTA V, God of War, Among Us, The Last of Us, entre otros

Los usuarios pueden encontrar estas
Los usuarios pueden encontrar estas ofertas por tiempo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games lanzó una serie de descuentos por tiempo limitado, ofreciendo a los jugadores títulos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales con un 60% de descuento, Assassin’s Creed Shadows con un 50% y Football Manager 26 con un 33%.

Las promociones estarán vigentes hasta finales de febrero de 2026 en la plataforma digital de Epic Games.

Qué videojuegos están en descuento

Algunos de los videojuegos en descuento son:

  • Football Manager 26.

La saga de simulación incorpora este año una experiencia de día de partido más realista, equipos de la Premier League con licencia oficial, ligas femeninas y una interfaz renovada.

Hay más de 20 títulos
Hay más de 20 títulos en descuento para esta temporada. (Epic Games)
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

La acción navideña continúa en Nueva York, donde Miles protege la ciudad mientras Peter Parker se toma un descanso.

  • Assassin’s Creed Shadows.

Ambientado en Japón, narra la historia entrelazada de Naoe, quien busca vengar a su padre, y Yasuke, un samurái con pasado como esclavo. Destaca la recreación de monumentos como Kiyomizu-dera y el castillo de Himeji, así como las estaciones del año.

  • God of War Ragnarök.

Kratos y Atreus regresan a un Midgard helado, enfrentándose a dioses y criaturas nórdicas en plena llegada del Fimbulvetr.

Hay juegos de Spider-Man con
Hay juegos de Spider-Man con más del 50% de descuento. (Epic Games)
  • Black Myth: Wukong.

Inspirado en Viaje al Oeste, permite controlar al Predestinado, un mono armado con bastón, enfrentando a dioses y jefes en un RPG de acción con mecánicas tipo Souls.

  • Stellar Blade.

EVE es enviada desde The Colony para recuperar la Tierra, luchando contra los Naytibas y desvelando secretos del pasado en combates intensos.

  • Herdling.

Guía a una manada de Calicornios por montañas llenas de desafíos en la más reciente propuesta de Okomotive.

  • Gloomy Eyes.

En una aventura autocooperativa, controlas a Gloomy y Nena para devolver la luz y resolver el conflicto entre vivos y no-muertos, con estética inspirada en Tim Burton.

Basta con ingresar a la
Basta con ingresar a la Epic Games Store para acceder a los juegos. (Epic Games)
  • Viewfinder.

Resuelve puzles usando una cámara instantánea que transforma las fotos en escenarios tridimensionales.

  • Biped 2.

Explora un planeta desconocido en modo cooperativo, controlando robots que deben colaborar para superar retos.

  • Eriksholm: The Stolen Dream.

Juego de sigilo con vista isométrica donde Hanna busca a su hermano desaparecido en una ciudad inspirada en la Escandinavia de 1900.

  • Technotopia.

Construye la ciudad ideal combinando cartas, elementos urbanos y gestionando las demandas de distintas facciones.

Hay juegos de diferentes categorías
Hay juegos de diferentes categorías disponibles en descuento. (Epic Games)
  • Alba: A Wildlife Adventure.

Acompaña a Alba en una isla española para salvar su paisaje natural, en una historia sobre conservación y comunidad.

Cómo descargar estos videojuegos en descuento

Para aprovechar los descuentos en videojuegos de Epic Games, accede a la tienda digital desde tu computadora o dispositivo móvil e inicia sesión con tu cuenta. Utiliza la barra de búsqueda para localizar títulos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Assassin’s Creed Shadows o Football Manager 26.

Selecciona el juego deseado, verifica el porcentaje de descuento y selecciona la opción de compra. El pago puede realizarse con tarjeta, PayPal u otros métodos habilitados. Tras completar la transacción, el título aparecerá en tu biblioteca.

Los usuarios pueden acceder a
Los usuarios pueden acceder a estos juegos tanto en su celular como en su compuradora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games estrena función en Android

Epic Games presentó a nivel global una aplicación móvil homónima disponible en la Play Store para Android.

Aunque no permite jugar títulos como Fortnite, la app ofrece funciones para comunicarte con otros usuarios, proteger tu cuenta y gestionar el acceso a tus videojuegos de la compañía.

Entre sus principales novedades destaca el chat de texto multiplataforma, que facilita enviar mensajes directos y crear grupos de amigos, independientemente del dispositivo utilizado.

La función Epic Authenticator protege
La función Epic Authenticator protege la cuenta de Epic Games de los usuarios. (Epic Games)

Otra función es el Epic Authenticator, que brinda una capa extra de seguridad a la cuenta. Al activar la autenticación en dos pasos (2FA) desde el teléfono, se dificulta el acceso no autorizado, ya que para iniciar sesión se requiere un código temporal además de la contraseña. Esto resulta útil para proteger compras, datos personales y avances en los juegos.

Así puedes coordinar partidas, organizar torneos o conversar con otros jugadores desde móvil, tablet o PC. La app está disponible en iPhone y Android. No debe confundirse con Epic Games Store, que permite comprar o descargar juegos solo desde el sitio oficial.

