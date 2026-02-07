Tecno

Epic Games regala más de 100 juegos: cómo descargarlos sin ningún costo

Algunos de los títulos disponibles son Game of Thrones: Kingsroad, Football Heroes League, Godzilla x Kong: Titan Chasers, entre otros

Guardar
Epic Games renueva su catálogo
Epic Games renueva su catálogo cada semana con nuevas opciones y promociones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games ofrece más de 100 juegos gratuitos disponibles para descargar tanto en computadoras como en dispositivos móviles, incluyendo títulos como Game of Thrones: Kingsroad, Mini Royale y Forgotten Playland.

Para acceder a estos juegos, solo es necesario ingresar a la Epic Games Store, crear una cuenta o iniciar sesión y buscar la sección de juegos gratuitos.

Desde allí, los usuarios pueden añadir los títulos a su biblioteca personal y descargarlos sin costo, disfrutando de una amplia variedad de géneros y propuestas, desde aventuras y estrategia hasta acción multijugador.

Al elegir un juego, presiona
Al elegir un juego, presiona “Obtener” y sigue los pasos para finalizar la descarga. (Epic Games Store)

Juegos gratis en Epic Games

Algunos de los títulos gratis en la Epic Games Store son:

  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access
  • Atlas Wars
  • Stellar Subterranean
  • Realms
  • SPLITGATE: Arena Reloaded
  • Crystal of Atlan
  • One Map - Never Ending
  • ER-cade
  • Merge Adventure
  • Game of Thrones: Kingsroad
  • Smoke Break!
Para descargar juegos gratis en
Para descargar juegos gratis en Epic Games, solo debes seguir unos pasos simples y acceder a una amplia selección de títulos sin costo. (Epic Games Store)
  • Civil Engine
  • Grafika66 - The Galleries
  • Metarush
  • ExoWorlds
  • DRKVRS
  • Satoria MMORPG
  • Under The Surface
  • HyperFlight Arena
  • Aliya’s Awakening: DOGE 2042
  • Football Heroes League
  • Alternates
  • Life is Feudal: Arden
  • Dawn of Ages
  • Scrapped
Primero, accede al sitio oficial
Primero, accede al sitio oficial de Epic Games Store desde tu navegador o instala la aplicación en tu PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Pig And Chikin
  • Bloompunk
  • SATANIQUE 2099
  • Albion Online
  • OVERDARE Studio
  • OverKnights
  • Valiants: Arena
  • Swords of Blood
  • CREAMARE - The Game
  • Quiet is the Eyes
  • Tibia
  • Hone
  • Asphalt Legends
  • Mini Royale
Epic Games ofrece más de
Epic Games ofrece más de 100 juegos gratuitos para computadoras y móviles, con títulos como Game of Thrones: Kingsroad, Mini Royale y Forgotten Playland. (Epic Games Store)
  • Forgotten Playland
  • Rocket Bot Royale
  • MaSzyana
  • The Circle Move
  • El Ascenso de los Pingüinos GB
  • Oman Biology 9
  • Oman Science 7
  • Project Freefall
  • Blue Protocol: Star Resonance
  • Masks of the Void Infinity
  • The Four Kings Casino and Slots
  • Feverdream: Rainbow Chaser
  • Godzilla x Kong: Titan Chasers
  • Legends of Elysium
  • Spellfarers
Para jugarlos, entra a Epic
Para jugarlos, entra a Epic Games Store, inicia sesión o crea una cuenta, y busca la sección de juegos gratuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • HORDEKILL
  • Wayfinder Mod Editor
  • Warborne Above Ashes
  • Warzone
  • skate.
  • Wild Americas
  • Arena Breakout: Infinite
  • RXC: The Modern Era
  • ChronoForge
  • epic zone battleroyal
  • SolPlex
  • Battle Tanks
  • New Festival Town
  • Last Sniper
  • Last Hammashan: Awakening of a Hero
  • Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
  • Fate’s Ultimatum for Destiny
  • Wild Forest
  • Auto Drive
  • RavenQuest
Luego, puedes sumar los juegos
Luego, puedes sumar los juegos a tu biblioteca y descargarlos sin pagar, eligiendo entre una variedad de géneros y estilos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • I’m in Love With Your Dead Grandmother 3: Online...
  • Watching From Afar
  • Auto Legends
  • Mecharashi
  • Project Origin
  • Heart of Stone
  • DRKVRS
  • Satoria MMORPG
  • Under The Surface
  • HyperFlight Arena
  • Aliya’s Awakening: DOGE 2042
  • BloodLoop
  • QUBIT
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Invocation
  • Flourish Islands
  • Carpool: Attack of the Disco Mob
  • Ballad of Violence
  • Biped 2 DEMO
  • Fate War
El objetivo es facilitar el
El objetivo es facilitar el acceso al entretenimiento digital y fortalecer la comunidad global de jugadores. (Epic Games)
  • Haunted Space
  • Tomorrow’s Land Base
  • Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
  • Terminull Brigade
  • BULLET YEETERS
  • Gunnies
  • Hone
  • Clockwork Sword
  • Sinverse
  • Absolution
  • Treeverse
  • Pirate Royalty
  • FragPunk
  • The WereCleaner
  • Luciferianism
  • Geopogo Cities The Game
  • NetVRk
  • World War Ox
  • Egregore
  • Yolo.ex
  • 12.12.25
  • What Is This Sorcery: Trading Card Game

Cómo obtener estos juegos gratis en Epic Games

Para obtener juegos gratis en Epic Games, solo es necesario seguir unos pasos sencillos que permiten acceder a un catálogo variado de títulos sin costo. El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la Epic Games Store desde un navegador web o descargar la aplicación de la tienda en tu computadora.

Luego, deberás crear una cuenta gratuita o iniciar sesión con tus credenciales si ya eres usuario.

Epic Games cuenta con diversos
Epic Games cuenta con diversos géneros disponibles para todos los gustos. (Epic Games)

Una vez dentro de la plataforma, dirígete a la sección de juegos gratuitos, donde se muestran tanto los títulos que se ofrecen de manera permanente como aquellos disponibles por tiempo limitado.

Al seleccionar un juego, haz clic en el botón de ‘Obtener’ y sigue las instrucciones para completar la adquisición. El juego se agregará automáticamente a tu biblioteca personal, desde donde podrás descargarlo e instalarlo cuando lo desees.

Algunos títulos gratuitos también están disponibles para dispositivos móviles, por lo que puedes descargarlos desde la tienda correspondiente si el juego lo permite. Epic Games actualiza regularmente su catálogo, sumando nuevas opciones y promociones semanales.

Esta estrategia ha convertido a la tienda en una de las preferidas por los usuarios que buscan ampliar su colección de videojuegos sin realizar gastos adicionales.

Temas Relacionados

Epic GamesJuegos gratisGame of ThronesVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Xuper TV y Magis TV no sirven: por qué y cómo ver películas gratis en 2026

Los usuarios pueden acudir a plataformas como Pluto TV o YouTube para ver contenido de forma gratuita y segura

Xuper TV y Magis TV

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con series exclusivas que están en emisión en Japón

Top 10 animes para ver

Los códigos secretos de Netflix para ver películas en pareja este San Valentín

Al ingresar el código 11881 en el buscador de la plataforma, se mostrarán títulos como ‘Cincuenta sombras de Grey’ o ‘365 días’

Los códigos secretos de Netflix

El robot Atlas de Boston Dynamics entra en producción industrial y deja atrás la fase experimental

Tras años de pruebas, la compañía confirmó en el CES 2026 que su plataforma humanoide comenzará a desplegarse en entornos industriales

El robot Atlas de Boston

Apple sorprende: el iPhone 17e ya tendría fecha de lanzamiento y sería más pronto de lo esperado

La compañía liderada por Tim Cook anunciaría en febrero un nuevo modelo de su teléfono más económico, poco después del lanzamiento del AirTag 2

Apple sorprende: el iPhone 17e
DEPORTES
River Plate buscará treparse a

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron sin problemas y se enfrentarán en semis del Rosario Challenger

Show del Dibu Martínez en la Premier League: atajadas de todos los gustos para sostener el empate de un Aston Villa que sueña con hacer historia

El fuerte respaldo del entrenador del Real Madrid a Franco Mastantuono: “Tiene muchísimo potencial”

Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y el cronograma de todas las competiciones

TELESHOW
La China Suárez y Benjamín

La China Suárez y Benjamín Vicuña saludaron a su hija Magnolia por su cumpleaños

Las travesuras del hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera en el autódromo de Paraná: “El galán de las carreras”

Laila Roth y Evelyn Botto revelaron con humor quién acompañará a Mario Pergolini en la nueva temporada de Otro día perdido

Carmen Barbieri a corazón abierto tras la denuncia de Ayelén Paleo: “Te llevaste una familia, ¿qué más querés?“

Alejandra Maglietti contó por qué odia cumplir años y recordó su fiesta de 15: “Solo quería que terminara”

INFOBAE AMÉRICA

Turistas continúan ingresando por las

Turistas continúan ingresando por las fronteras terrestres para el concierto de Shakira, bajo vigilancia y orientación policial

Por qué los elefantes marinos aparecen en costas atlánticas y qué hacer para protegerlos

Violencia psicológica será castigada con hasta ocho años de cárcel tras reforma legal en Panamá

Las obras del primer metrocable de El Salvador comenzarán en la colonia Zacamil

Este barrio de Miami atrae a multimillonarios con casas que superan los 100 millones de dólares