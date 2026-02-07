Epic Games regala más de 100 juegos: cómo descargarlos sin ningún costo

Epic Games ofrece más de 100 juegos gratuitos disponibles para descargar tanto en computadoras como en dispositivos móviles, incluyendo títulos como Game of Thrones: Kingsroad, Mini Royale y Forgotten Playland.
Para acceder a estos juegos, solo es necesario ingresar a la Epic Games Store, crear una cuenta o iniciar sesión y buscar la sección de juegos gratuitos.
Desde allí, los usuarios pueden añadir los títulos a su biblioteca personal y descargarlos sin costo, disfrutando de una amplia variedad de géneros y propuestas, desde aventuras y estrategia hasta acción multijugador.
Juegos gratis en Epic Games
Algunos de los títulos gratis en la Epic Games Store son:
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access
- Atlas Wars
- Stellar Subterranean
- Realms
- SPLITGATE: Arena Reloaded
- Crystal of Atlan
- One Map - Never Ending
- ER-cade
- Merge Adventure
- Game of Thrones: Kingsroad
- Smoke Break!
- Civil Engine
- Grafika66 - The Galleries
- Metarush
- ExoWorlds
- DRKVRS
- Satoria MMORPG
- Under The Surface
- HyperFlight Arena
- Aliya’s Awakening: DOGE 2042
- Football Heroes League
- Alternates
- Life is Feudal: Arden
- Dawn of Ages
- Scrapped
- Pig And Chikin
- Bloompunk
- SATANIQUE 2099
- Albion Online
- OVERDARE Studio
- OverKnights
- Valiants: Arena
- Swords of Blood
- CREAMARE - The Game
- Quiet is the Eyes
- Tibia
- Hone
- Asphalt Legends
- Mini Royale
- Forgotten Playland
- Rocket Bot Royale
- MaSzyana
- The Circle Move
- El Ascenso de los Pingüinos GB
- Oman Biology 9
- Oman Science 7
- Project Freefall
- Blue Protocol: Star Resonance
- Masks of the Void Infinity
- The Four Kings Casino and Slots
- Feverdream: Rainbow Chaser
- Godzilla x Kong: Titan Chasers
- Legends of Elysium
- Spellfarers
- HORDEKILL
- Wayfinder Mod Editor
- Warborne Above Ashes
- Warzone
- skate.
- Wild Americas
- Arena Breakout: Infinite
- RXC: The Modern Era
- ChronoForge
- epic zone battleroyal
- SolPlex
- Battle Tanks
- New Festival Town
- Last Sniper
- Last Hammashan: Awakening of a Hero
- Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
- Fate’s Ultimatum for Destiny
- Wild Forest
- Auto Drive
- RavenQuest
- I’m in Love With Your Dead Grandmother 3: Online...
- Watching From Afar
- Auto Legends
- Mecharashi
- Project Origin
- Heart of Stone
- BloodLoop
- QUBIT
- Shadowverse: Worlds Beyond
- Invocation
- Flourish Islands
- Carpool: Attack of the Disco Mob
- Ballad of Violence
- Biped 2 DEMO
- Fate War
- Haunted Space
- Tomorrow’s Land Base
- Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
- Terminull Brigade
- BULLET YEETERS
- Gunnies
- Clockwork Sword
- Sinverse
- Absolution
- Treeverse
- Pirate Royalty
- FragPunk
- The WereCleaner
- Luciferianism
- Geopogo Cities The Game
- NetVRk
- World War Ox
- Egregore
- Yolo.ex
- 12.12.25
- What Is This Sorcery: Trading Card Game
Cómo obtener estos juegos gratis en Epic Games
Para obtener juegos gratis en Epic Games, solo es necesario seguir unos pasos sencillos que permiten acceder a un catálogo variado de títulos sin costo. El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la Epic Games Store desde un navegador web o descargar la aplicación de la tienda en tu computadora.
Luego, deberás crear una cuenta gratuita o iniciar sesión con tus credenciales si ya eres usuario.
Una vez dentro de la plataforma, dirígete a la sección de juegos gratuitos, donde se muestran tanto los títulos que se ofrecen de manera permanente como aquellos disponibles por tiempo limitado.
Al seleccionar un juego, haz clic en el botón de ‘Obtener’ y sigue las instrucciones para completar la adquisición. El juego se agregará automáticamente a tu biblioteca personal, desde donde podrás descargarlo e instalarlo cuando lo desees.
Algunos títulos gratuitos también están disponibles para dispositivos móviles, por lo que puedes descargarlos desde la tienda correspondiente si el juego lo permite. Epic Games actualiza regularmente su catálogo, sumando nuevas opciones y promociones semanales.
Esta estrategia ha convertido a la tienda en una de las preferidas por los usuarios que buscan ampliar su colección de videojuegos sin realizar gastos adicionales.