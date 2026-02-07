Epic Games regala más de 100 juegos: cómo descargarlos sin ningún costo

Epic Games renueva su catálogo cada semana con nuevas opciones y promociones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games ofrece más de 100 juegos gratuitos disponibles para descargar tanto en computadoras como en dispositivos móviles, incluyendo títulos como Game of Thrones: Kingsroad, Mini Royale y Forgotten Playland.

Para acceder a estos juegos, solo es necesario ingresar a la Epic Games Store, crear una cuenta o iniciar sesión y buscar la sección de juegos gratuitos.

Desde allí, los usuarios pueden añadir los títulos a su biblioteca personal y descargarlos sin costo, disfrutando de una amplia variedad de géneros y propuestas, desde aventuras y estrategia hasta acción multijugador.

Al elegir un juego, presiona “Obtener” y sigue los pasos para finalizar la descarga. (Epic Games Store)

Juegos gratis en Epic Games

Algunos de los títulos gratis en la Epic Games Store son:

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access

Atlas Wars

Stellar Subterranean

Realms

SPLITGATE: Arena Reloaded

Crystal of Atlan

One Map - Never Ending

ER-cade

Merge Adventure

Game of Thrones: Kingsroad

Smoke Break!

Para descargar juegos gratis en Epic Games, solo debes seguir unos pasos simples y acceder a una amplia selección de títulos sin costo. (Epic Games Store)

Civil Engine

Grafika66 - The Galleries

Metarush

ExoWorlds

DRKVRS

Satoria MMORPG

Under The Surface

HyperFlight Arena

Aliya’s Awakening: DOGE 2042

Football Heroes League

Alternates

Life is Feudal: Arden

Dawn of Ages

Scrapped

Primero, accede al sitio oficial de Epic Games Store desde tu navegador o instala la aplicación en tu PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pig And Chikin

Bloompunk

SATANIQUE 2099

Albion Online

OVERDARE Studio

OverKnights

Valiants: Arena

Swords of Blood

CREAMARE - The Game

Quiet is the Eyes

Tibia

Hone

Asphalt Legends

Mini Royale

Epic Games ofrece más de 100 juegos gratuitos para computadoras y móviles, con títulos como Game of Thrones: Kingsroad, Mini Royale y Forgotten Playland. (Epic Games Store)

Forgotten Playland

Rocket Bot Royale

MaSzyana

The Circle Move

El Ascenso de los Pingüinos GB

Oman Biology 9

Oman Science 7

Project Freefall

Blue Protocol: Star Resonance

Masks of the Void Infinity

The Four Kings Casino and Slots

Feverdream: Rainbow Chaser

Godzilla x Kong: Titan Chasers

Legends of Elysium

Spellfarers

Para jugarlos, entra a Epic Games Store, inicia sesión o crea una cuenta, y busca la sección de juegos gratuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

HORDEKILL

Wayfinder Mod Editor

Warborne Above Ashes

Warzone

skate.

Wild Americas

Arena Breakout: Infinite

RXC: The Modern Era

ChronoForge

epic zone battleroyal

SolPlex

Battle Tanks

New Festival Town

Last Sniper

Last Hammashan: Awakening of a Hero

Chip ‘N Clawz vs The Brainoids

Fate’s Ultimatum for Destiny

Wild Forest

Auto Drive

RavenQuest

Luego, puedes sumar los juegos a tu biblioteca y descargarlos sin pagar, eligiendo entre una variedad de géneros y estilos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

I’m in Love With Your Dead Grandmother 3: Online...

Watching From Afar

Auto Legends

Mecharashi

Project Origin

Heart of Stone

BloodLoop

QUBIT

Shadowverse: Worlds Beyond

Invocation

Flourish Islands

Carpool: Attack of the Disco Mob

Ballad of Violence

Biped 2 DEMO

Fate War

El objetivo es facilitar el acceso al entretenimiento digital y fortalecer la comunidad global de jugadores. (Epic Games)

Haunted Space

Tomorrow’s Land Base

Business Tour - Board Game with Online Multiplayer

Terminull Brigade

BULLET YEETERS

Gunnies

Hone

Clockwork Sword

Sinverse

Absolution

Treeverse

Pirate Royalty

FragPunk

The WereCleaner

Luciferianism

Geopogo Cities The Game

NetVRk

World War Ox

Egregore

Yolo.ex

12.12.25

What Is This Sorcery: Trading Card Game

Cómo obtener estos juegos gratis en Epic Games

Para obtener juegos gratis en Epic Games, solo es necesario seguir unos pasos sencillos que permiten acceder a un catálogo variado de títulos sin costo. El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la Epic Games Store desde un navegador web o descargar la aplicación de la tienda en tu computadora.

Luego, deberás crear una cuenta gratuita o iniciar sesión con tus credenciales si ya eres usuario.

Epic Games cuenta con diversos géneros disponibles para todos los gustos. (Epic Games)

Una vez dentro de la plataforma, dirígete a la sección de juegos gratuitos, donde se muestran tanto los títulos que se ofrecen de manera permanente como aquellos disponibles por tiempo limitado.

Al seleccionar un juego, haz clic en el botón de ‘Obtener’ y sigue las instrucciones para completar la adquisición. El juego se agregará automáticamente a tu biblioteca personal, desde donde podrás descargarlo e instalarlo cuando lo desees.

Algunos títulos gratuitos también están disponibles para dispositivos móviles, por lo que puedes descargarlos desde la tienda correspondiente si el juego lo permite. Epic Games actualiza regularmente su catálogo, sumando nuevas opciones y promociones semanales.

Esta estrategia ha convertido a la tienda en una de las preferidas por los usuarios que buscan ampliar su colección de videojuegos sin realizar gastos adicionales.