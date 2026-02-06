Tecno

Epic Games regala este juego de rompecabezas para celulares por tiempo limitado

Para obtener el videojuego Botany Manor, basta con ingresar a la app Epic Games Store disponible en iOS y Android

Este juego es gratuito exclusivamente para teléfonos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games ofrece de forma gratuita y por tiempo limitado Botany Manor, un nuevo juego para celulares.

Este título es un rompecabezas en primera persona ambientado en una mansión inglesa, donde los jugadores exploran una pintoresca casa solariega llena de plantas poco comunes que deben cuidar de manera especial.

Para obtener el juego, solo es necesario acceder a la plataforma de Epic Games desde un dispositivo móvil y seguir las instrucciones para descargarlo sin costo.

Es un juego de acertijos en primera persona situado en una mansión inglesa. (Epic Games)

Cómo descargar este juego de Epic Games Store

Para descargar Botany Manor desde la aplicación de Epic Games Store en tu teléfono móvil, abre la app e inicia sesión con tu cuenta. Busca Botany Manor en la sección de juegos gratuitos o utiliza la barra de búsqueda para encontrarlo rápidamente.

Pulsa en el título y selecciona la opción ‘Obtener’ para añadirlo a tu biblioteca sin costo. Sigue las instrucciones para completar la descarga.

La promoción es por tiempo limitado, no necesitas ingresar datos de pago para acceder a la oferta y el juego permanecerá disponible en tu cuenta para jugar cuando desees.

Para descargar Botany Manor, accede a la app de Epic Games Store en tu móvil e inicia sesión. (Epic Games)

En qué consiste Botany Manor

Botany Manor es un juego de rompecabezas en primera persona ambientado en una mansión inglesa del siglo XIX. Los jugadores asumen el papel de Arabella Greene, una botánica jubilada que se ha mudado a la campiña para investigar y escribir sobre plantas olvidadas.

El objetivo principal es explorar la casa solariega y sus jardines, resolver acertijos relacionados con el cuidado de plantas inusuales y recopilar información para completar un diario de investigación.

A medida que avanzas, debes examinar objetos, leer notas y utilizar pistas para descubrir los secretos que permiten hacer prosperar estas especies únicas.

El entorno está lleno de detalles victorianos y sonidos; cada planta representa un nuevo desafío y la historia personal de Arabella se revela poco a poco a través de la exploración.

Los juegos obtenidos quedan en tu cuenta para siempre y puedes descargarlos cuando quieras desde cualquier dispositivo compatible. (Epic Games)

Más juegos gratis de Epic Games Store

Además de Botany Manor, Epic Game Store ofrece de manera gratuita los siguientes juegos:

  • Byte Wars
  • Morimens
  • Where Winds Meet
  • ChronosWorlds
  • Rocket Bot Royale
  • Super-B
  • Operation Safe Place Tower Defense
  • Rage Quit
  • Whole Armor
  • Spider Tanks: Cores of Chaos
  • We Were Here
  • XOCIETY
Hay juegos de diferentes géneros disponibles de forma gratuita. (Epic Games Store)
  • Shadows of Satoshi - Combat Showcase
  • Cardinal Fall
  • Dremica
  • Wild West Idle Saga
  • DroneStone
  • Panic Room: Ghosts of the Past
  • Epic Cards Battle 3
  • nightreaper2
  • Wand
  • Zombie Clown Trap
  • Extract Game
  • Wildgate
  • SunBlockers
  • Arknights: Endfield
  • Bagarre
Elige el juego de tu interés, haz clic en ‘Obtener’ y sigue los pasos para sumarlo a tu biblioteca. (Epic Games Store)
  • Lokko
  • Gem Fighter
  • Mokens League: Champs
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Definitely Not Fried Chicken
  • Idle Guy
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • MaSzyna
  • The Circle Move
  • El Ascenso de los Pingüinos GB
  • Oman Biology 9
Dentro de la plataforma, accede a la sección ‘Gratis’ para ver la lista de títulos disponibles sin costo. (Epic Games Store)
  • Warborne Above Ashes
  • Warzone
  • skate.
  • Wild Americas
  • Arena Breakout: Infinite
  • Project Freefall
  • Blue Protocol: Star Resonance
  • Masks of the Void Infinity
  • The Four Kings Casino and Slots
  • Feverdream: Rainbow Chaser
  • Godzilla x Kong: Titan Chasers
  • Legends of Elysium
  • Spellfarers
  • HORDEKILL
  • Wayfinder Mod Editor
  • Duet Night Abyss
  • Panzerdogs
  • Engines of Fury
  • RAVEN2
  • RXC: The Modern Era
  • ChronoForge
  • epic zone battleroyal
  • SolPlex
  • Battle Tanks
  • New Festival Town
  • Last Sniper
Hay juegos de diferentes géneros para personas con gustos variados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Last Hammashan: Awakening of a Hero
  • Chip ‘N Clawz vs The Brainioids
  • Fate’s Ultimatum for Destiny
  • QUBIT
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Invocation
  • Flourish Islands
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access
  • Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
  • Terminull Brigade
  • BULLET YEETERS
  • Gunnies
  • Hellmaster: The Legend of Dante
  • Accordion Solitaire
  • Hunter’s Arena: Revolution
  • Eternal League
  • Deal With The Devil Chapter:2 - From Tuonela t...
  • BloodLoop
  • Auto Legends
  • Mecharashi
  • Project Origin
  • Heart of Stone
Cada mes, Epic Games renueva su oferta de juegos gratis. (Epic Games)
  • Carpool: Attack of the Disco Mob
  • Ballad of Violence
  • Biped 2 DEMO
  • Fate War
  • Haunted Space
  • Tomorrow’s Land Base
  • Atlas Wars
  • Game of Thrones: Kingsroad

