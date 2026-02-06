Epic Games regala este juego de rompecabezas para celulares por tiempo limitado

Epic Games ofrece de forma gratuita y por tiempo limitado Botany Manor, un nuevo juego para celulares.
Este título es un rompecabezas en primera persona ambientado en una mansión inglesa, donde los jugadores exploran una pintoresca casa solariega llena de plantas poco comunes que deben cuidar de manera especial.
Para obtener el juego, solo es necesario acceder a la plataforma de Epic Games desde un dispositivo móvil y seguir las instrucciones para descargarlo sin costo.
Cómo descargar este juego de Epic Games Store
Para descargar Botany Manor desde la aplicación de Epic Games Store en tu teléfono móvil, abre la app e inicia sesión con tu cuenta. Busca Botany Manor en la sección de juegos gratuitos o utiliza la barra de búsqueda para encontrarlo rápidamente.
Pulsa en el título y selecciona la opción ‘Obtener’ para añadirlo a tu biblioteca sin costo. Sigue las instrucciones para completar la descarga.
La promoción es por tiempo limitado, no necesitas ingresar datos de pago para acceder a la oferta y el juego permanecerá disponible en tu cuenta para jugar cuando desees.
En qué consiste Botany Manor
Botany Manor es un juego de rompecabezas en primera persona ambientado en una mansión inglesa del siglo XIX. Los jugadores asumen el papel de Arabella Greene, una botánica jubilada que se ha mudado a la campiña para investigar y escribir sobre plantas olvidadas.
El objetivo principal es explorar la casa solariega y sus jardines, resolver acertijos relacionados con el cuidado de plantas inusuales y recopilar información para completar un diario de investigación.
A medida que avanzas, debes examinar objetos, leer notas y utilizar pistas para descubrir los secretos que permiten hacer prosperar estas especies únicas.
El entorno está lleno de detalles victorianos y sonidos; cada planta representa un nuevo desafío y la historia personal de Arabella se revela poco a poco a través de la exploración.
