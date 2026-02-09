Cómo ganar más créditos en FC 26 Ultimate Team: guía de inversión, mercado y objetos

Cómo ganar créditos en FC 26 Ultimate Team: trucos y estrategias para dominar el mercado sin gastar dinero real

El mercado de fichajes en EA Sports FC 26 Ultimate Team es el verdadero campo de batalla para quienes buscan construir un equipo fuerte y competitivo sin depender exclusivamente de la suerte o el gasto en microtransacciones.

Dominar las estrategias de compraventa, inversión y gestión de objetos es la clave para ganar créditos de manera constante y mantener un club a la altura de los desafíos semanales.

A medida que la competencia crece y las promociones inundan el juego con nuevas cartas y objetivos, entender cómo funciona la economía interna de Ultimate Team se vuelve imprescindible.

Mercado, inversión y ahorro: claves para construir el mejor equipo en FC 26 Ultimate Team

Saber cuándo comprar, qué vender y cómo anticipar los movimientos del mercado puede marcar la diferencia entre un equipo promedio y una plantilla capaz de pelear por los primeros puestos.

Voltear cartas y forraje, de las estrategias más efectivas

Una de las estrategias más efectivas para ganar monedas es el famoso “flip” o volteo de cartas, especialmente con jugadores de bajo valor conocidos como “forraje”. Estas cartas, que suelen tener una valoración media (como los jugadores de 84 puntos), no son populares para armar equipos competitivos, pero se vuelven muy demandadas para completar desafíos de creación de plantillas (SBC).

El truco consiste en comprar estos jugadores cuando su precio es bajo (habitualmente tras promociones o en fines de semana) y venderlos cuando la demanda aumenta, por ejemplo, con el lanzamiento de nuevos SBC.

Diversificar las inversiones y no depender de un solo tipo de carta reduce el riesgo y permite captar ganancias en distintos sectores del mercado.

También es útil vigilar jugadores de oro comunes de ligas populares. Aunque no sean estrellas, su química y utilidad para desafíos específicos los convierte en una fuente estable de ingresos cuando se compran baratos y se venden en picos de demanda.

Domina el mercado de FC 26: cómo ganar monedas y evitar trampas de microtransacciones en Ultimate Team - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo invertir correctamente en FC 26

La paciencia y la observación son vitales para invertir con éxito. Las cartas que dejan de estar disponibles en sobres, como los artículos caducados del Equipo de la Semana o jugadores de promociones pasadas, tienden a revalorizarse con el tiempo. Identificar estos ciclos de inversión y jugar con la sincronización del mercado puede generar beneficios importantes.

Momentos como los jueves, después de las recompensas de Rivales, o las primeras horas de la mañana, suelen ser ideales para vender, ya que es cuando la demanda se dispara. Las primeras fases del juego son especialmente volátiles y ofrecen oportunidades únicas para obtener grandes ganancias, ya que los jugadores buscan mejorar sus plantillas rápidamente o completar SBC de alto valor.

No todo el beneficio está en los jugadores. Los objetos de club (equipaciones, insignias, estadios y consumibles) suelen pasar desapercibidos, pero pueden ser una fuente rápida de créditos.

Algunos consumibles Raros de Oro pueden venderse al instante por precios atractivos. El comercio de objetos es menos competitivo, ya que hay menos usuarios pujando por ellos, lo que facilita conseguir gangas y revenderlas a mejor precio.

Invertir en objetos populares al principio del juego es especialmente rentable, cuando la oferta es limitada y la demanda alta. Filtrar los objetos Oro a precios bajos y aprovechar su reventa es una táctica sencilla para sumar monedas sin grandes riesgos.

De la gestión al éxito: estrategias probadas para ganar créditos y competir en FC 26 Ultimate Team - (Foto: EA)

Cuál es el método del Paquete de Bronce

El método del Paquete de Bronce es una técnica clásica y comprobada para generar créditos a lo largo de todo el ciclo de vida de Ultimate Team. Consiste en comprar paquetes de bronce por 750 monedas y vender los objetos obtenidos al precio mínimo o inmediato. Aunque las ganancias individuales no sean enormes, la constancia y el volumen permiten acumular una suma considerable con el tiempo.

Este método es ideal para quienes tienen paciencia y buscan una estrategia segura para incrementar sus reservas, aprovechando, además, la popularidad de jugadores de plata y bronce para completar desafíos y objetivos especiales.

Críticas al modelo: microtransacciones y desbalance competitivo

Ultimate Team es uno de los modos más rentables y polémicos de la industria. La crítica principal apunta a las microtransacciones y el sistema de sobres, que muchos consideran una forma encubierta de apuestas.

Los jugadores que gastan dinero real obtienen ventajas desproporcionadas, rompiendo la meritocracia y frustrando a quienes prefieren progresar solo con su habilidad y gestión.

Otro problema es la obsolescencia programada: cada nueva edición de FC obliga a empezar de cero, perdiendo todo el avance y las inversiones del año anterior. Además, la introducción constante de cartas especiales y la volatilidad del mercado generan una sensación permanente de urgencia y presión por gastar.

A pesar de las polémicas, dominar el mercado y las estrategias de inversión es la vía más efectiva para ganar créditos y competir en FC 26 Ultimate Team sin depender de la suerte ni del gasto excesivo.