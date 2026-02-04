Estas son las nuevas ofertas en PlayStation Store para PS4 y PS5: Mortal Kombat, Spiderman, The Last of Us y más

PlayStation ofrece una variedad de videojuegos con descuento, entre los que destacan Mortal Kombat con un 80%, Spider-Man 2 con 58% y The Last of Us con 50%. Estos títulos y otros más se encuentran disponibles tanto para PS4 como para PS5.
Para acceder a las ofertas, solo es necesario ingresar a la tienda digital de PlayStation desde la consola o a través del sitio web oficial.
Qué juegos están en descuento en PlayStation Store
Algunos de los títulos disponibles en PlayStation y sus respectivos descuentos son los siguientes:
- Forza Horizon 5 Standard Edition: 40%
- Forza Horizon 5 Premium Edition: 40%
- NBA 2K26 para PS5: 67%
- NBA 2K26 Edición Superestrella: 65%
- Split Fiction: 25%
- EA SPORTS FC 26 Edición Estándar: 60%
- Clair Obscur: Expedition 33: 20%
- Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition Upgrade: 20%
- Battlefield 6: 35%
- EA SPORTS Madden NFL 26: 70%
- Paquete Playoff de EA SPORTS Madden NFL 26: 60%
- EA SPORTS College Football 26: 70%
- Digimon Story Time Stranger: 20%
- Edición Definitiva de Digimon Story Time Stranger: 20%
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO: 50%
- Edición Ultimate de DRAGON BALL: Sparking! ZERO: 46%
- Pase de temporada de DRAGON BALL: Sparking! ZERO: 30%
- Mafia: El Viejo Continente: 20%
- Red Dead Redemption (PS4 & PS5): 50%
- Baldur’s Gate 3: 25%
- Contenido descargable de Baldur’s Gate 3: 25%
- Cyberpunk 2077: 55%
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: 35%
- HELLDIVERS 2: 25%
- It Takes Two para PS4 y PS5: 80%
- Avatar: Frontiers of Pandora: 35%
- Complete Edition de Avatar: Frontiers of Pandora: 25%
- Edición Desde las Cenizas de Avatar: Frontiers of Pandora: 25%
- F1 25: 60%
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 - 4 Paquete de Juego Edición Deluxe: 50%
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 - 4 Paquete de Juego: 40%
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Edición Digital Deluxe: 50%
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Edición de Juego: 40%
- Kingdom Come: Deliverance II: 50%
- Kingdom Come: Deliverance – Saga Bundle: 50%
- theHunter Call of the Wild - Game Feeder Pack: 20%
- Edición del paquete Cross-gen de STAR WARS Jedi: Fallen Order y Survivor: 80%
- STAR WARS Jedi: Survivor (PS5): 85%
- Mejora Deluxe de STAR WARS Jedi: Survivor: 50%
- STAR WARS Jedi: Survivor (PS4): 75%
- Sonic Racing: CrossWorlds (PS4 y PS5): 40%
- Little Nightmares III (PS4 y PS5): 30%
- Versión de Hogwarts Legacy para PS5: 85%
- Versión de Hogwarts Legacy para PS4: 85%
- Kingdom Come: Deliverance II The User’s Quest Bonus Content: 15%
- The Outer Worlds 2: 30%
- UFC 5: 85%
- Warhammer 40,000: Space Marine 2: 60%
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 2-Year Anniversary Edition: 40%
- Phasmophobia: 30%
- Lote Cross-Gen de The Crew Motorfest: 80%
- The Crew Motorfest - Ultimate Edition Año 3: 55%
- The Crew Motorfest: 80%
- WUCHANG: Fallen Feathers: 30%
- WUCHANG: Fallen Feathers edición Deluxe: 30%
- Paquete de mejora Deluxe de WUCHANG: Fallen Feathers: 30%
- Indiana Jones y el Gran Círculo: 20%
- Indiana Jones y el Gran Círculo: La Orden de los Gigantes: 25%
- Black Myth: Wukong: 25%
Cómo encontrar juegos en descuento en PlayStation Store
Para localizar juegos en descuento en PlayStation Store, el primer paso es acceder a la tienda digital desde la consola o mediante el sitio web oficial de PlayStation.
Una vez dentro, selecciona la sección de ‘Ofertas’ o ‘Promociones’, donde se agrupan los títulos con descuentos vigentes. Es posible filtrar la búsqueda por plataforma, género o el porcentaje de rebaja, lo que facilita encontrar nuevas propuestas o sagas reconocidas a precios reducidos.
Además, la tienda suele destacar eventos especiales como ‘Descuentos de temporada’ u ‘Ofertas Flash’, que incluyen franquicias populares y novedades. Para aprovechar las promociones, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta, elegir el juego deseado y completar la compra de forma segura y rápida.