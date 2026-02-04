Tecno

Estas son las nuevas ofertas en PlayStation Store para PS4 y PS5: Mortal Kombat, Spiderman, The Last of Us y más

En la tienda de videojuegos de PlayStation, se pueden encontrar títulos como Battlefield 6, DRAGON BALL: Sparking! ZERO, Cyberpunk 2077 y F1 25 en descuento

PlayStation presenta descuentos en varios
PlayStation presenta descuentos en varios videojuegos, incluidos Mortal Kombat (80%), Spider-Man 2 (58%) y The Last of Us (50%). (PlayStation )

PlayStation ofrece una variedad de videojuegos con descuento, entre los que destacan Mortal Kombat con un 80%, Spider-Man 2 con 58% y The Last of Us con 50%. Estos títulos y otros más se encuentran disponibles tanto para PS4 como para PS5.

Para acceder a las ofertas, solo es necesario ingresar a la tienda digital de PlayStation desde la consola o a través del sitio web oficial.

Para acceder a las ofertas,
Para acceder a las ofertas, solo ingresa a la tienda digital de PlayStation desde tu consola o el sitio web oficial. (PlayStation)

Qué juegos están en descuento en PlayStation Store

Algunos de los títulos disponibles en PlayStation y sus respectivos descuentos son los siguientes:

  • Forza Horizon 5 Standard Edition: 40%
  • Forza Horizon 5 Premium Edition: 40%
  • NBA 2K26 para PS5: 67%
  • NBA 2K26 Edición Superestrella: 65%
  • Split Fiction: 25%
  • EA SPORTS FC 26 Edición Estándar: 60%
  • Clair Obscur: Expedition 33: 20%
  • Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition Upgrade: 20%
  • Battlefield 6: 35%
  • EA SPORTS Madden NFL 26: 70%
Para encontrar juegos en descuento,
Para encontrar juegos en descuento, accede primero a PlayStation Store desde la consola o el sitio web. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Paquete Playoff de EA SPORTS Madden NFL 26: 60%
  • EA SPORTS College Football 26: 70%
  • Digimon Story Time Stranger: 20%
  • Edición Definitiva de Digimon Story Time Stranger: 20%
  • DRAGON BALL: Sparking! ZERO: 50%
  • Edición Ultimate de DRAGON BALL: Sparking! ZERO: 46%
  • Pase de temporada de DRAGON BALL: Sparking! ZERO: 30%
  • Mafia: El Viejo Continente: 20%
  • Red Dead Redemption (PS4 & PS5): 50%
  • Baldur’s Gate 3: 25%
  • Contenido descargable de Baldur’s Gate 3: 25%
  • Cyberpunk 2077: 55%
Dentro de la tienda, selecciona
Dentro de la tienda, selecciona la sección “Ofertas” para ver los títulos rebajados. (PlayStation)
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: 35%
  • HELLDIVERS 2: 25%
  • It Takes Two para PS4 y PS5: 80%
  • Avatar: Frontiers of Pandora: 35%
  • Complete Edition de Avatar: Frontiers of Pandora: 25%
  • Edición Desde las Cenizas de Avatar: Frontiers of Pandora: 25%
  • F1 25: 60%
  • Tony Hawk’s Pro Skater 1 - 4 Paquete de Juego Edición Deluxe: 50%
  • Tony Hawk’s Pro Skater 1 - 4 Paquete de Juego: 40%
  • Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Edición Digital Deluxe: 50%
  • Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Edición de Juego: 40%
  • Kingdom Come: Deliverance II: 50%
  • Kingdom Come: Deliverance – Saga Bundle: 50%
  • theHunter Call of the Wild - Game Feeder Pack: 20%
  • Edición del paquete Cross-gen de STAR WARS Jedi: Fallen Order y Survivor: 80%
  • STAR WARS Jedi: Survivor (PS5): 85%
  • Mejora Deluxe de STAR WARS Jedi: Survivor: 50%
  • STAR WARS Jedi: Survivor (PS4): 75%
  • Sonic Racing: CrossWorlds (PS4 y PS5): 40%
  • Little Nightmares III (PS4 y PS5): 30%
Puedes filtrar por plataforma, género
Puedes filtrar por plataforma, género o porcentaje de descuento para facilitar la búsqueda. (PlayStation)
  • Versión de Hogwarts Legacy para PS5: 85%
  • Versión de Hogwarts Legacy para PS4: 85%
  • Kingdom Come: Deliverance II The User’s Quest Bonus Content: 15%
  • The Outer Worlds 2: 30%
  • UFC 5: 85%
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2: 60%
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 2-Year Anniversary Edition: 40%
  • Phasmophobia: 30%
  • Lote Cross-Gen de The Crew Motorfest: 80%
  • The Crew Motorfest - Ultimate Edition Año 3: 55%
  • The Crew Motorfest: 80%
  • WUCHANG: Fallen Feathers: 30%
  • WUCHANG: Fallen Feathers edición Deluxe: 30%
  • Paquete de mejora Deluxe de WUCHANG: Fallen Feathers: 30%
Todos los juegos en oferta
Todos los juegos en oferta cuentan con versiones para PS4 y PS5. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
  • Indiana Jones y el Gran Círculo: 20%
  • Indiana Jones y el Gran Círculo: La Orden de los Gigantes: 25%
  • Black Myth: Wukong: 25%

Cómo encontrar juegos en descuento en PlayStation Store

Para localizar juegos en descuento en PlayStation Store, el primer paso es acceder a la tienda digital desde la consola o mediante el sitio web oficial de PlayStation.

Una vez dentro, selecciona la sección de ‘Ofertas’ o ‘Promociones’, donde se agrupan los títulos con descuentos vigentes. Es posible filtrar la búsqueda por plataforma, género o el porcentaje de rebaja, lo que facilita encontrar nuevas propuestas o sagas reconocidas a precios reducidos.

Además, la tienda suele destacar eventos especiales como ‘Descuentos de temporada’ u ‘Ofertas Flash’, que incluyen franquicias populares y novedades. Para aprovechar las promociones, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta, elegir el juego deseado y completar la compra de forma segura y rápida.

Si recibes este mensaje en

Cómo transferir chats y datos

San Valentín 2026: 20 ideas

WhatsApp: el truco para saber

Así es Moya, el robot
Giuliano Simeone reveló por qué

Pampito presentó a su novio

Trump y Xi Jinping acordaron

