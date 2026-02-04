Estas son las nuevas ofertas en PlayStation Store para PS4 y PS5: Mortal Kombat, Spiderman, The Last of Us y más

PlayStation presenta descuentos en varios videojuegos, incluidos Mortal Kombat (80%), Spider-Man 2 (58%) y The Last of Us (50%). (PlayStation )

PlayStation ofrece una variedad de videojuegos con descuento, entre los que destacan Mortal Kombat con un 80%, Spider-Man 2 con 58% y The Last of Us con 50%. Estos títulos y otros más se encuentran disponibles tanto para PS4 como para PS5.

Para acceder a las ofertas, solo es necesario ingresar a la tienda digital de PlayStation desde la consola o a través del sitio web oficial.

Para acceder a las ofertas, solo ingresa a la tienda digital de PlayStation desde tu consola o el sitio web oficial. (PlayStation)

Qué juegos están en descuento en PlayStation Store

Algunos de los títulos disponibles en PlayStation y sus respectivos descuentos son los siguientes:

Forza Horizon 5 Standard Edition: 40%

Forza Horizon 5 Premium Edition: 40%

NBA 2K26 para PS5: 67%

NBA 2K26 Edición Superestrella: 65%

Split Fiction: 25%

EA SPORTS FC 26 Edición Estándar: 60%

Clair Obscur: Expedition 33: 20%

Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition Upgrade: 20%

Battlefield 6: 35%

EA SPORTS Madden NFL 26: 70%

Para encontrar juegos en descuento, accede primero a PlayStation Store desde la consola o el sitio web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paquete Playoff de EA SPORTS Madden NFL 26: 60%

EA SPORTS College Football 26: 70%

Digimon Story Time Stranger: 20%

Edición Definitiva de Digimon Story Time Stranger: 20%

DRAGON BALL: Sparking! ZERO: 50%

Edición Ultimate de DRAGON BALL: Sparking! ZERO: 46%

Pase de temporada de DRAGON BALL: Sparking! ZERO: 30%

Mafia: El Viejo Continente: 20%

Red Dead Redemption (PS4 & PS5): 50%

Baldur’s Gate 3: 25%

Contenido descargable de Baldur’s Gate 3: 25%

Cyberpunk 2077: 55%

Dentro de la tienda, selecciona la sección “Ofertas” para ver los títulos rebajados. (PlayStation)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: 35%

HELLDIVERS 2: 25%

It Takes Two para PS4 y PS5: 80%

Avatar: Frontiers of Pandora: 35%

Complete Edition de Avatar: Frontiers of Pandora: 25%

Edición Desde las Cenizas de Avatar: Frontiers of Pandora: 25%

F1 25: 60%

Tony Hawk’s Pro Skater 1 - 4 Paquete de Juego Edición Deluxe: 50%

Tony Hawk’s Pro Skater 1 - 4 Paquete de Juego: 40%

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Edición Digital Deluxe: 50%

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Edición de Juego: 40%

Kingdom Come: Deliverance II: 50%

Kingdom Come: Deliverance – Saga Bundle: 50%

theHunter Call of the Wild - Game Feeder Pack: 20%

Edición del paquete Cross-gen de STAR WARS Jedi: Fallen Order y Survivor: 80%

STAR WARS Jedi: Survivor (PS5): 85%

Mejora Deluxe de STAR WARS Jedi: Survivor: 50%

STAR WARS Jedi: Survivor (PS4): 75%

Sonic Racing: CrossWorlds (PS4 y PS5): 40%

Little Nightmares III (PS4 y PS5): 30%

Puedes filtrar por plataforma, género o porcentaje de descuento para facilitar la búsqueda. (PlayStation)

Versión de Hogwarts Legacy para PS5: 85%

Versión de Hogwarts Legacy para PS4: 85%

Kingdom Come: Deliverance II The User’s Quest Bonus Content: 15%

The Outer Worlds 2: 30%

UFC 5: 85%

Warhammer 40,000: Space Marine 2: 60%

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 2-Year Anniversary Edition: 40%

Phasmophobia: 30%

Lote Cross-Gen de The Crew Motorfest: 80%

The Crew Motorfest - Ultimate Edition Año 3: 55%

The Crew Motorfest: 80%

WUCHANG: Fallen Feathers: 30%

WUCHANG: Fallen Feathers edición Deluxe: 30%

Paquete de mejora Deluxe de WUCHANG: Fallen Feathers: 30%

Todos los juegos en oferta cuentan con versiones para PS4 y PS5. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Indiana Jones y el Gran Círculo: 20%

Indiana Jones y el Gran Círculo: La Orden de los Gigantes: 25%

Black Myth: Wukong: 25%

Cómo encontrar juegos en descuento en PlayStation Store

Para localizar juegos en descuento en PlayStation Store, el primer paso es acceder a la tienda digital desde la consola o mediante el sitio web oficial de PlayStation.

Una vez dentro, selecciona la sección de ‘Ofertas’ o ‘Promociones’, donde se agrupan los títulos con descuentos vigentes. Es posible filtrar la búsqueda por plataforma, género o el porcentaje de rebaja, lo que facilita encontrar nuevas propuestas o sagas reconocidas a precios reducidos.

Además, la tienda suele destacar eventos especiales como ‘Descuentos de temporada’ u ‘Ofertas Flash’, que incluyen franquicias populares y novedades. Para aprovechar las promociones, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta, elegir el juego deseado y completar la compra de forma segura y rápida.