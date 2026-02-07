Tecno

WhatsApp en modo invisible: cómo activarlo para leer mensajes sin que nadie se dé cuenta

Esta configuración puede ser útil para estudiantes o trabajadores, ya que también reduce las notificaciones que produce esta plataforma

El modo invisible no es una función de WhatsApp, sino una serie de herramientas que se deben activar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo invisible en WhatsApp consiste en una serie de configuraciones que permiten a los usuarios ocultar su presencia en la plataforma y evitar que otros sepan cuándo han leído los mensajes.

Al desactivar la confirmación de lectura, lo que impide que aparezcan los clásicos tildes azules cuando se visualizan los mensajes recibidos.

Además, los usuarios pueden ocultar la última vez que estuvieron en línea, así como su estado de ‘en línea’ y la información de su foto de perfil a contactos específicos o a todos.

Los ajustes se pueden modificar desde el menú de Configuración en el apartado de Privacidad, personalizando el nivel de visibilidad según las preferencias de cada usuario.

El modo invisible puede ser muy útil para estudiantes que buscan concentrarse más. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo desactivar la confirmación de lectura de WhatsApp

El proceso para quitar la confirmación de lectura de WhatsApp es el siguiente:

  1. Acceder a la aplicación WhatsApp desde el teléfono móvil.
  2. Dirigirse al menú principal tocando el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha.
  3. Seleccionar la opción ‘Ajustes’.
  4. Entrar en el apartado ‘Privacidad’.
  5. Localizar y desactivar la función ‘Confirmaciones de lectura’ deslizando el interruptor hacia la izquierda.

Esta configuración no aplica para los chats grupales, donde las confirmaciones de lectura permanecen activas.

Ocultar la foto de perfil también ayuda a mantener la privacidad de tu cuenta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Cómo ocultar la foto de perfil

Para ocultar la foto de perfil, se deben seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación WhatsApp en el dispositivo móvil.
  2. Ir al menú principal tocando el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha.
  3. Seleccionar la opción ‘Ajustes’.
  4. Acceder al apartado ‘Privacidad’.
  5. Tocar en ‘Foto de perfil’.
  6. Elegir quién puede ver la foto de perfil seleccionando entre las opciones: ‘Todos’, ‘Mis contactos’, ‘Mis contactos, excepto…', o ‘Nadie’.
  7. Configurar según las preferencias y guardar los cambios.

En este mismo apartado de ‘Privacidad’ de WhatsApp, se puede configurar la privacidad de su última vez, estado, info, y en línea, bajo los mismos criterios de ‘Todos’, ‘Mis contactos’, ‘Mis contactos, excepto…’, o ‘Nadie’.

Es necesario desactivar las confirmaciones de lectura para activar el modo invisible. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo silenciar chats en WhatsApp

Silenciar chats en WhatsApp permite evitar interrupciones sin abandonar una conversación o grupo. El procedimiento puede cambiar según el sistema operativo, pero generalmente consiste en lo siguiente: abre WhatsApp, desliza el chat hacia la izquierda, selecciona ‘Más’ y luego ‘Silenciar’.

Después, elige entre las opciones de 8 horas, 1 semana o indefinidamente, y decide si prefieres recibir notificaciones sin sonido o desactivarlas por completo.

Cuándo activar el modo invisible de WhatsApp

Activar el modo invisible en WhatsApp es recomendable en situaciones donde se busca mayor privacidad y control sobre la interacción en la plataforma.

El modo invisible de WhatsApp reduce las notificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este conjunto de configuraciones resulta útil cuando se desea revisar mensajes sin que los contactos sepan que se está en línea o si se han leído sus mensajes, evitando así presiones para responder de inmediato o mantener conversaciones no deseadas.

Por ejemplo, es conveniente activar el modo invisible durante jornadas laborales o de estudio para minimizar distracciones y mantener la concentración, sin dejar de estar informado sobre nuevas conversaciones importantes.

También es una opción práctica en momentos de descanso, viajes o vacaciones, cuando se prefiere desconectar de la inmediatez de las respuestas y disfrutar del tiempo libre sin interrupciones.

Además, puede ser especialmente útil para quienes gestionan múltiples grupos o reciben mensajes constantes, ya que permite priorizar comunicaciones urgentes y filtrar aquellas que no requieren atención inmediata.

El modo invisble en WhatsApp puede ayuar a los usuarios a concentrarse más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo invisible se activa mediante ajustes de privacidad como ocultar la última conexión, desactivar la confirmación de lectura y limitar la visibilidad de la foto de perfil o el estado. Así, los usuarios pueden personalizar su experiencia en WhatsApp y proteger su espacio personal según sus necesidades y preferencias.

Es importante aclarar que el denominado modo invisible en WhatsApp no corresponde a una función oficial integrada como tal en la aplicación, sino que se trata de un conjunto de configuraciones de privacidad que los usuarios pueden activar de manera individual.

