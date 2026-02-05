Verdad o mentira: WhatsApp tiene una papelera de reciclaje para borrar o recuperar archivos

WhatsApp permite eliminar archivos pesados desde su menú de administración de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque tener una papelera exclusiva para WhatsApp facilitaría la administración de archivos, dicha función no existe como tal. Lo que sí está al alcance de los usuarios es la gestión del almacenamiento de la aplicación de mensajería.

Revisar periódicamente el almacenamiento y eliminar archivos que ya no resultan necesarios mejora el rendimiento del dispositivo y previene problemas causados por la falta de espacio. Esta tarea sencilla puede marcar la diferencia en el funcionamiento diario del celular y prolongar su vida útil.

Cómo administrar los archivos de WhatsApp en Android

La aplicación permite gestionar el almacenamiento y borrar elementos de forma manual. El proceso es accesible desde el menú de configuración, donde es posible identificar y eliminar archivos que ocupan más espacio.

La acumulación de fotos, videos y mensajes de voz en chats grupales incrementa el uso de memoria. (Reuters)

Para llevar a cabo esta tarea en Android, hay que seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de WhatsApp.

Ingresar en el apartado de ‘Ajustes’.

Seleccionar ‘Almacenamiento y datos’.

Acceder a ‘Administración de almacenamiento’ y luego a ‘De más de 5 MB’ para visualizar los archivos más pesados.

Elegir los elementos que se desean eliminar.

Pulsar el ícono de la papelera para iniciar el proceso.

Confirmar la acción al seleccionar ‘Eliminar elementos’.

Este método permite liberar espacio de manera rápida y segura, ayudando a controlar el crecimiento de la aplicación y evitando que los archivos innecesarios saturen la memoria del dispositivo.

Eliminar archivos innecesarios en WhatsApp ayuda a mejorar el funcionamiento del teléfono. (Europa Press)

Por qué WhatsApp puede saturar el almacenamiento del teléfono

La acumulación de archivos multimedia es una de las principales razones por las que WhatsApp incrementa su consumo de espacio. Fotos, videos, mensajes de voz, documentos y stickers recibidos o enviados en chats individuales y grupales se guardan de forma automática, lo que genera un crecimiento constante en el uso de la memoria interna.

Las conversaciones grupales suelen ser especialmente demandantes, ya que en estos espacios se comparten archivos de gran tamaño y alta resolución con frecuencia. Además, la duplicación de contenidos —producto del reenvío o descarga repetida de archivos— contribuye a que se almacenen múltiples copias innecesarias.

El respaldo automático en la nube también puede ocupar espacio temporalmente si el dispositivo almacena copias locales antes de sincronizarlas. Por último, la falta de una gestión periódica, como eliminar chats antiguos o limpiar los archivos descargados, favorece el aumento del espacio utilizado por WhatsApp.

La duplicación de contenidos y la falta de limpieza periódica saturan el espacio disponible. (Reuters)

Administrar estos contenidos de manera regular es fundamental para evitar que la app consuma recursos en exceso y limitar el riesgo de problemas de funcionamiento.

El impacto del espacio limitado en el rendimiento del celular

La falta de espacio libre en la memoria interna afecta de forma directa la velocidad y eficiencia de cualquier teléfono. El sistema operativo necesita una cantidad mínima de almacenamiento disponible para ejecutar tareas básicas, gestionar archivos temporales y mantener el funcionamiento adecuado de las aplicaciones.

Cuando el espacio libre escasea, el dispositivo experimenta retrasos al abrir apps, procesar archivos o realizar actualizaciones. El exceso de archivos acumulados en WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, redes sociales y galería de fotos suele ser el principal responsable de este problema.

El sistema utiliza el almacenamiento disponible para crear cachés, instalar actualizaciones y ejecutar procesos en segundo plano. Al quedar restringido, surgen bloqueos, lentitud y errores que afectan la experiencia de uso. Por eso, mantener un margen de espacio libre mediante la eliminación regular de archivos, la limpieza de caché y la desinstalación de aplicaciones innecesarias resulta esencial para que el celular funcione correctamente y prolongue su vida útil.