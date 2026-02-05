Tecno

Revisa esta guía y aprende a compartir música en los estados de WhatsApp

La función permite a los usuarios mostrar canciones, fragmentos de audio y tarjetas musicales de forma rápida y personalizable

WhatsApp habilitó la publicación de
WhatsApp habilitó la publicación de música en los estados gracias a su integración con Spotify. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp sumó una función que permite compartir música directamente en los estados, lo que refuerza su componente social y se alinea con tendencias presentes en otras plataformas como Instagram Stories.

Gracias a la integración con Spotify y a una biblioteca musical propia gestionada por Meta, los usuarios pueden ahora publicar canciones, fragmentos de audio y tarjetas musicales que se reproducen de forma directa en la aplicación.

Cómo funciona la integración con Spotify y la biblioteca musical de WhatsApp

La principal novedad es la colaboración entre WhatsApp y Spotify, que habilita compartir canciones, listas de reproducción, álbumes, podcasts y audiolibros en los estados de la app. Cuando el usuario selecciona contenido desde Spotify, se genera una tarjeta visual que muestra la portada, el título y un enlace directo a la plataforma de música. Además, se añade automáticamente un fragmento de audio de unos 15 segundos, que se puede escuchar sin salir de WhatsApp.

Este formato ofrece una experiencia diferente a la de los enlaces tradicionales, ya que los contactos pueden reproducir una muestra del tema directamente en el estado. Así, los estados de WhatsApp se convierten en una herramienta dinámica para descubrir música y compartir preferencias personales.

Los usuarios pueden compartir canciones,
Los usuarios pueden compartir canciones, listas y podcasts con fragmentos de audio reproducibles en la app. (Meta)

El proceso para compartir una canción desde Spotify es sencillo: basta con buscar el tema deseado en la app de música, pulsar el icono de los tres puntos, seleccionar la opción “Compartir” y después elegir “Estado de WhatsApp”. Antes de publicar, es posible personalizar el estado mostrando la portada del álbum o un fondo de colores, y seleccionar el fragmento exacto que se reproducirá. El contenido queda disponible durante 24 horas, siguiendo la dinámica habitual de los estados.

Para quienes prefieren no usar Spotify, WhatsApp ofrece su propia biblioteca musical integrada. Desde el editor de estados, al pulsar “Añadir estado” y luego “Música”, se despliega un catálogo donde buscar canciones o artistas y seleccionar el fragmento a compartir. En fotos, el límite de audio es de 15 segundos, y en vídeos puede llegar hasta 60 segundos. La biblioteca permite además añadir letras sincronizadas y personalizar el diseño visual del estado.

Alternativas y consideraciones para publicar música en los estados

En algunos casos, la función de integración musical puede no estar disponible de inmediato para todos los usuarios, ya que su implementación es gradual en Android e iOS.

La función genera tarjetas visuales
La función genera tarjetas visuales con portada, título y enlace directo a Spotify. (Reuters)

Como solución, WhatsApp ofrece métodos alternativos para compartir música, como grabar un vídeo con una canción sonando en segundo plano y subirlo como estado, o usar la función de estados de voz para grabar hasta un minuto de audio. Estas opciones permiten compartir fragmentos musicales aunque carecen de las ventajas visuales y de integración con servicios de streaming.

Es importante tener en cuenta que la música y los estados publicados en WhatsApp siguen las reglas habituales de privacidad: el contenido desaparece después de 24 horas y solo es accesible para los contactos permitidos según la configuración del usuario.

La nueva función está disponible tanto para usuarios gratuitos como Premium de Spotify, sin requerir suscripción paga para su uso básico.

La biblioteca musical de WhatsApp
La biblioteca musical de WhatsApp ofrece opciones adicionales sin depender de servicios externos. (Reuters)

Con estas herramientas, WhatsApp amplía las posibilidades de sus estados y fortalece su papel como espacio para compartir momentos, emociones y música de forma rápida, visual y personalizada. La integración con servicios como Spotify, junto con la biblioteca musical propia, ofrece múltiples formas de expresar gustos y descubrir novedades dentro de la aplicación de mensajería.

