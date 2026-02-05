Bill Gates trabaja un día con su hija en atención al cliente y deja varias lecciones

Bill Gates trabajó en el call center de Phia, la start-up de su hija, para vivir la experiencia de atención al cliente de primera mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Bill Gates optó ponerse el auricular y atender personalmente el servicio al cliente de una start-up, ni la industria tecnológica ni el público esperaban un gesto así.

El cofundador de Microsoft decidió ir un día a trabajar a la empresa de su hija Phoebe Gates, para pasar una jornada como pasante, dejando varias lecciones a quienes están liderando equipos.

Cómo fue el día de trabajo de Bill Gates como call center

Lejos de las oficinas de alto nivel y los grandes escenarios, Bill Gates aceptó una invitación inusual de su hija. La propuesta no consistía en invertir capital ni en ofrecer una charla inspiradora, sino en algo mucho más concreto: trabajar un turno en el área de atención al cliente de Phia, la start-up fundada por Phoebe Gates junto a Sophia Kianni.

Phia es una plataforma tecnológica que busca transformar la manera en que las personas compran moda. Mediante una aplicación y una extensión para Chrome, el sistema explora más de 40.000 sitios para encontrar las mejores ofertas, incentivar la compra de segunda mano y orientar a los usuarios hacia alternativas más sostenibles. El objetivo es combinar el ahorro económico con el cuidado ambiental, sin sacrificar el estilo.

Bill Gates destacó la importancia de que los líderes empresariales tomen contacto directo con usuarios para identificar mejoras y fallas en los servicios. (REUTERS/Tingshu Wang)

En esta ocasión, Bill Gates no actuó como inversor ni como padrino mediático. Decidió asumir el papel de “operario de primera línea”, atendiendo consultas y resolviendo dudas de los usuarios de la plataforma. Así lo explicó él mismo en una publicación en LinkedIn, donde relató cómo, ante la pregunta de su hija sobre si estaría dispuesto a trabajar en el soporte de la empresa, solo podía responder que sí.

A pesar de que su participación tenía un indudable valor mediático, la experiencia fue mucho más que una simple estrategia de relaciones públicas. Bill Gates dedicó el turno a escuchar a los usuarios, comprender sus necesidades y detectar en primera persona los puntos fuertes y las áreas de mejora de Phia.

Durante ese día, algunos clientes quizás no supieron que quien respondía al otro lado de la línea era uno de los nombres más influyentes de la tecnología mundial.

Lejos de los lujos y la comodidad de un despacho, Gates se enfrentó a las inquietudes cotidianas de los usuarios de la plataforma. Según sus propias palabras, lo más valioso fue la oportunidad de entender el funcionamiento real del servicio desde la perspectiva del cliente.

El ejemplo de Gates ilustra cómo la presencia de ejecutivos en áreas operativas puede fortalecer la empatía y motivar a los equipos de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“He pasado mucho tiempo reflexionando sobre cómo la tecnología puede hacer que los sistemas sean más eficientes, equitativos y accesibles. Pero con los años he aprendido que la mejor manera de entender cómo funciona algo, o dónde falla, es acercarse directamente a quienes lo utilizan”, dijo Gates.

Una lección para directivos y emprendedores

El gesto de Bill Gates no pasó desapercibido para la comunidad empresarial. Lo que podría haberse interpretado como una simple muestra de apoyo familiar, rápidamente se convirtió en un ejemplo de liderazgo cercano y genuino. La presencia de un CEO o alto ejecutivo en la primera línea de atención al cliente, lejos de ser un acto simbólico, puede tener un impacto real en la mejora del producto y en la moral del equipo.

Expertos y otros directivos han señalado que esta práctica no solo ayuda a detectar problemas y oportunidades de mejora, sino que también fortalece la empatía con los empleados y los clientes.

La historia de Uber es un ejemplo cercano: su CEO, Dara Khosrowshahi, realizó entregas con Uber Eats y condujo vehículos de la plataforma para experimentar de primera mano las dificultades y retos que enfrentan los trabajadores y usuarios.

Bill Gates enfatizó que el acercamiento a los usuarios es clave para la innovación, la eficiencia y la mejora continua en el sector tecnológico. (REUTERS/Denis Balibouse)

El resultado fue un cambio de enfoque estratégico y una mayor atención a las necesidades de los conductores, que hasta entonces habían estado en un segundo plano.

El mensaje es que los líderes que se involucran en el terreno pueden descubrir realidades que no aparecen en los informes ni en las reuniones. “La mejor manera de entender cómo funciona algo —o dónde falla— es hablar con quienes lo usan”, reflexionó Gates. La experiencia directa permite detectar detalles que suelen pasarse por alto y refuerza el compromiso con la mejora continua.