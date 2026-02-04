Ya puedes descargar el código fuente de Microsoft BASIC, el software que lanzó a la historia a Bill Gates

Microsoft publica el código de BASIC para 6502: así nació la era de la informática personal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El código fuente de Microsoft BASIC para el procesador MOS 6502 ya está disponible para descarga libre. Se trata de un acontecimiento significativo para quienes desean explorar la historia de la informática, ya que este lenguaje fue el punto de partida para millones de programadores y resultó crucial en los primeros éxitos de Microsoft.

La liberación del código permite hoy analizar, modificar y experimentar con una pieza central en la evolución de la computación personal.

La noticia destaca porque Microsoft BASIC no solo fue el primer producto de impacto de la compañía fundada por Bill Gates y Paul Allen, también popularizó la programación entre el público general. Antes de Windows y mucho antes de la IA, BASIC permitió a cualquier persona, sin experiencia técnica, interactuar con un ordenador y crear sus propios programas.

Cuál es la importancia del código fuente de Microsoft

En 1978, Microsoft adaptó BASIC para el procesador MOS 6502, empleado en computadoras emblemáticas como el Apple II, Commodore 64, Commodore PET y VIC-20.

El lenguaje, diseñado por Bill Gates y Paul Allen, destacaba por su sencillez: instrucciones en inglés, numeradas en bloques de diez, y un flujo lógico fácil de seguir. Cualquier usuario podía escribir programas como:

10 PRINT “HOLA” 20 GOTO 10

y ver la palabra “HOLA” repitiéndose indefinidamente en pantalla. Esto, que hoy parece elemental, representó en su momento una revolución: por primera vez, la programación era accesible para todos, sin necesidad de conocimientos previos.

El éxito de Microsoft BASIC fue inmediato en la industria. Ordenadores como el Apple II y el Commodore 64 se vendieron por millones, y prácticamente todos incluían alguna variante de BASIC. A través de este lenguaje, Microsoft ganó visibilidad, experiencia y se convirtió en un referente para usuarios y fabricantes.

Sin embargo, el modelo de negocio inicial no reportó grandes beneficios. Microsoft vendió su versión de BASIC para Commodore por 25.000 dólares, sin recibir regalías por cada equipo vendido. A pesar de que se distribuyeron millones de unidades, la empresa no obtuvo ingresos adicionales, una experiencia que marcó a Gates y Allen.

Más adelante, aplicaron estas lecciones en el desarrollo de Windows, apostando por un modelo de licencias que impulsó a Microsoft a la cima de la industria del software.

El gran aporte de BASIC fue su capacidad para democratizar la tecnología. Las órdenes simples y el flujo claro lo hicieron ideal para principiantes, escuelas y aficionados. La estructura del lenguaje permitía entender rápidamente qué hacía cada línea de código.

Como contrapartida, su condición de lenguaje interpretado lo hacía menos eficiente que otros lenguajes compilados, pero su facilidad de uso lo mantuvo como referente durante años.

Actualmente, la publicación del código fuente de Microsoft BASIC para 6502 en GitHub permite a desarrolladores, investigadores y entusiastas acceder, modificar y experimentar con este software histórico, ya sea para crear emuladores, estudiar el diseño original o simplemente explorar los orígenes de la informática personal.

Bill Gates, de programador a filántropo global

El legado de Microsoft BASIC va más allá del software. Bill Gates, programador y creador de este lenguaje, orientó su carrera hacia la filantropía después de décadas al frente de Microsoft.

Tras dejar la dirección de la compañía, Gates se volcó en proyectos sociales, enfocado en la salud global y la lucha contra la desigualdad. Junto a Melinda Gates, transfirió 20 mil millones de dólares en acciones a la fundación que ambos crearon, impulsando campañas de vacunación y desarrollo en países de bajos ingresos.

En su blog personal, Gates ha compartido cómo esa transformación nació de una profunda convicción: “Quiero que más personas tengan una vida mejor”. La pasión por el software y el aprendizaje constante definieron sus primeros años, pero el contacto con la desigualdad sanitaria y social le abrió un nuevo camino.

La publicación del código fuente de Microsoft BASIC no solo acerca una pieza esencial de la historia tecnológica, también invita a reflexionar sobre el impacto duradero del ingenio humano, tanto en el desarrollo de la computación como en la búsqueda de un mundo más equitativo.