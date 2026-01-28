Tecno

Bill Gates reveló que el avance de la IA no se detendrá hasta que supere a los humanos

Las proyecciones del cofundador de Microsoft señalan que la expansión de la IA impactará la demanda de trabajo y podría ser utilizada para fines perjudiciales si no existen regulaciones

En diversas apariciones y en su blog, Bill Gates se ha mostrado optimista sobre el avance de la IA. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

La visión de Bill Gates sobre el futuro de la inteligencia artificial es clara: la IA no solo impulsará transformaciones en la sociedad, sino que su desarrollo continuará hasta superar las capacidades humanas.

Frente a la incertidumbre sobre sus límites, Gates subrayó en su blog que “no hay un límite para la inteligencia de las IA ni para la calidad de los robots, y creo que los avances no se estancarán antes de superar los niveles humanos”.

Esta confianza en el avance imparable de la IA va acompañada de alertas sobre los desafíos inmediatos que enfrentará la humanidad en la próxima década. “Los dos grandes desafíos de la próxima década son el uso de la IA por parte de actores maliciosos y la disrupción del mercado laboral. Ambos son riesgos reales que debemos gestionar mejor”, advirtió Gates.

Cómo la IA está impactando al mercado laboral

El fundador de Microsoft señala que la IA permitirá producir bienes y servicios con menos mano de obra, impactando la economía global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al impacto en el trabajo, Gates identificó dos movimientos principales. Por un lado, la tecnología permitirá que la economía produzca más bienes y servicios utilizando menos mano de obra. “Las capacidades de la IA nos permitirán producir muchos más bienes y servicios con menos mano de obra”, explicó.

Por otro lado, la distribución de estos beneficios dependerá de las políticas adoptadas: “A medida que la IA desarrolle su potencial, podríamos reducir la semana laboral o incluso decidir en qué áreas no queremos usarla”.

Sin embargo, Gates matizó que “los efectos de esta disrupción son difíciles de modelar”, pues la historia demuestra que las grandes innovaciones tecnológicas pueden aumentar tanto la eficiencia como la demanda.

Gates insta a aprovechar los próximos ciclos políticos y económicos, especialmente hacia 2026, para preparar políticas que distribuyan la riqueza generada por la IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

De cara al futuro, Gates alertó: “Ya estamos empezando a ver el impacto de la IA en el mercado laboral, y creo que este impacto aumentará en los próximos cinco años”.

De qué forma la IA ya está impactando a ciertos sectores laborales

El impacto de esta transformación ya se percibe. Gates sostuvo que “el ritmo de mejora ya está empezando a ser suficiente para alterar la demanda laboral en áreas como el desarrollo de software”.

El empresario expuso que “la IA duplica la eficiencia de los desarrolladores de software, lo que abarata la programación y crea elasticidad de la demanda de código”, ilustrando con la informática cómo el progreso puede expandir los mercados.

La IA ya duplica la eficiencia de los desarrolladores de software, lo que abarata la programación y amplía la demanda de servicios tecnológicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque considera que otros sectores –como almacenes o atención telefónica– aún no han llegado a este punto, anticipa que “una vez que las IA sean más capaces, la disrupción laboral será más inmediata”.

Qué hace al ser humano ser irremplazable por la inteligencia artificial

Ante la magnitud de estos cambios, el filántropo identificó dos virtudes humanas como clave: “La primera es nuestra capacidad de anticiparnos a los problemas y prepararnos para ellos, garantizando así que nuestros nuevos descubrimientos nos beneficien a todos. La segunda es nuestra capacidad de cuidarnos unos a otros”.

Destacó que a lo largo de la historia hubo quienes actuaron en función del interés común. En sus reflexiones, el cofundador de Microsoft ofreció una analogía histórica para ilustrar la importancia de la previsión.

Bill Gates alerta sobre el riesgo bioterrorista asociado a la inteligencia artificial de código abierto, que podría ser utilizada para diseñar armas. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

Recordó su advertencia en 2015 sobre la falta de preparación ante pandemias, afirmando: “Si nos hubiéramos preparado adecuadamente para la pandemia de COVID-19, el sufrimiento humano habría sido drásticamente menor”.

Asimismo, Gates advirtió sobre un nuevo peligro: “Un riesgo aún mayor que el de una pandemia de origen natural es que una organización no gubernamental utilice herramientas de inteligencia artificial de código abierto para diseñar un arma bioterrorista”.

Finalmente, Gates subrayó el papel esencial que deben asumir los gobiernos, en especial en áreas como la salud: “Los gobiernos deberán desempeñar un papel central en la implementación de la IA en sus sistemas de salud. Este es otro caso en el que el mercado por sí solo no aportará ni puede aportar la solución”.

