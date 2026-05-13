Estados Unidos

Google dice que Chrome te ayuda a navegar: el dato es que ahora lo hace en tu lugar

Auto browse llega a Android en junio y redefine qué es un navegador: ahora reserva, compra y completa tareas por el usuario, en la apuesta más fuerte de Google por la web agéntica

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Ilustración conceptual de una mano robótica gris emergiendo del logo de Chrome y Gemini, bloqueando punteros de ratón negros que caen, con ventanas de navegador borrosas abajo.
Google incorpora auto browse a Chrome para Android y revoluciona la navegación web automática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google anunció el 12 de mayo de 2026 que Chrome para Android suma auto browse a fin de junio. El navegador, ahora con Gemini adentro, va a reservar estacionamiento leyendo la confirmación de una entrada que tenés en el mail, va a modificar pedidos recurrentes en tiendas online, va a completar compras por el usuario. El humano describe la tarea, el agente la ejecuta.

La función llega construida sobre Gemini 3.1, disponible para suscriptores AI Pro y Ultra en Estados Unidos, con dispositivos Android 12 o superior, mínimo 4 GB de RAM e idioma inglés-EE.UU. Google la presentó en el “Android Show: I/O Edition” como asistente, y lo es. Para el usuario, el beneficio es real: tareas tediosas que ahora se delegan. El dato menos visible es otro: Chrome dejó de ser un navegador en el sentido clásico del término.

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Lo que cambia no es la experiencia, es el modelo

Chrome se construyó como puerta de entrada a la web abierta. Veinte años de un mismo contrato económico: una persona carga una página, ve publicidad, hace clic, compra, se suscribe, vuelve. El tráfico humano fue la moneda. Toda la web comercial moderna se sostiene sobre el supuesto de que del otro lado del navegador hay alguien que mira, duda y decide.

Auto browse cambia ese supuesto, con casos de uso que Google nombra en el comunicado.

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Ilustración: Logo de Gemini domina a Chrome, mano robótica empuja punteros de ratón rotos, y ventanas de navegador borrosas de fondo.
La intermediación agéntica en Chrome reconfigura la interacción entre usuario, sitios web y modelos publicitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el agente reserva el estacionamiento, la plataforma de reservas no recibe un visitante humano. Recibe un sistema que decide por él. Cuando el agente actualiza un pedido recurrente, la tienda online no ve una sesión con un usuario que duda, compara, se va al carrito, vuelve. Ve una transacción cerrada por un programa que no responde a publicidad, banners ni ofertas en pantalla.

La intermediación es la evolución, no un agregado

Google lanzó en enero de 2026 una versión experimental de browsing autónomo para Chrome desktop. En febrero, en el evento del Samsung Galaxy S26, mostró capacidades agénticas como pedir comida o reservar viajes. Auto browse en Android es la consolidación. La pieza que faltaba para que el agente viva en el lugar donde más tiempo pasa el usuario: el teléfono.

La integración con Calendar, Keep, Gmail y Personal Intelligence completa el cuadro. El agente sabe lo que tenés agendado, lo que comprás seguido, a qué hora llegás a un lugar, qué te interesa. Personal Intelligence es opt-in y se puede desactivar en cualquier momento. Esa elección queda en manos del usuario, no del sistema.

La dirección estratégica, en cambio, está clara: el navegador deja de ser una ventana pasiva y pasa a ser una capa activa que conecta al usuario con la web.

Mano robótica gris abre una puerta blanca. El logo vibrante de Gemini emerge, mientras ventanas de navegador y un logo borroso de Chrome se desvanecen al fondo.
El usuario siempre mantiene el control, ya que auto browse solicita confirmación antes de completar compras o publicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clic empieza a moverse de lugar

El clic fue la moneda de la web abierta. Cada clic, una métrica; cada métrica, un peso en una factura publicitaria. Auto browse no anuncia el final del clic ni hay datos para afirmar eso. Sí muestra que parte de la cadena (la búsqueda, la comparación, el armado del carrito) puede empezar a ocurrir dentro del agente, antes de llegar al sitio del proveedor. Estacionamiento, comida para mascotas, reservas, compras: tareas que hoy son una secuencia de clics visibles, mañana pueden ser una sola instrucción al agente.

Google es claro en el comunicado: el usuario sigue siendo el que decide, y auto browse pide confirmación antes de comprar o publicar en redes. Esa salvaguarda está y es real. La capa de servicio funciona y para muchos usuarios va a ser un alivio. A mi lectura, la capa de intermediación agéntica entre el usuario y la web abierta es uno de los activos más valiosos que una compañía de tecnología puede construir esta década, y se está construyendo en el navegador con más cuota de mercado del planeta.

Chrome no deja de ser navegador. Pasa a ser navegador con agente adentro. El cambio no es de producto. Es de modelo.

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