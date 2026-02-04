Mark Zuckerberg revela qué música oía al crear Facebook: Linkin Park y Daft Punk en la lista

Zuckerberg compartió que las canciones que escuchaba cuando era joven y estudiaba en la universidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mark Zuckerberg sorprendió al compartir las canciones que lo acompañaron durante la creación de Facebook hace veintidós años, cuando aún era estudiante universitario. Su lista de reproducción, disponible en Spotify, es breve, pero reúne auténticos himnos de bandas como Daft Punk y Linkin Park.

Estas son las canciones de la lista de Spotify que inspiraron a Zuckerberg en sus inicios:

Headstrong — Trapt

Like a Stone — Audioslave

The Reason — Hoobastank

In the End — Linkin Park

Harder, Better, Faster, Stronger — Daft Punk

Una selección de clásicos que marcaron una época y acompañaron el nacimiento de una de las redes sociales más influyentes del mundo.

Audiosalve y Linkin Park están en la lista de Zuckerberg. (Instagram: zuck)

Cómo fue la creación de Facebook

La creación de Facebook se remonta a febrero de 2004, cuando Mark Zuckerberg, estudiante de la Universidad de Harvard, lanzó una plataforma inicialmente destinada a conectar a los alumnos de su propia universidad.

La idea surgió tras el éxito de un proyecto previo, Facemash, que permitía a los estudiantes calificar fotografías de sus compañeros, aunque fue rápidamente cerrado por cuestiones éticas y de privacidad. Sin embargo, la experiencia motivó a Zuckerberg a desarrollar una red social más estructurada y segura.

Junto a sus compañeros Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin y Chris Hughes, Zuckerberg diseñó The Facebook desde su dormitorio en Harvard.

La plataforma permitía crear perfiles personales, agregar amigos y compartir información básica. La red se expandió rápidamente dentro del campus y, en pocas semanas, otras universidades como Yale y Stanford solicitaron acceso.

Facebook empezó como un proyecto de universidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El crecimiento fue vertiginoso. Al ver el potencial de la plataforma, los fundadores decidieron abrir Facebook a más instituciones educativas y, posteriormente, a cualquier usuario con una dirección de correo electrónico válida.

En 2005, la compañía simplificó su nombre a Facebook y trasladó su sede a Palo Alto, California, donde comenzó a recibir inversiones de capital de riesgo, como la de Peter Thiel.

La clave del éxito de Facebook radicó en su capacidad para adaptar y ampliar sus funciones: el muro de publicaciones, la posibilidad de compartir fotos, grupos de interés y páginas para empresas o figuras públicas. Todo esto, sumado a una interfaz intuitiva y la viralidad de las invitaciones entre amigos, consolidó su popularidad global.

En pocos años, Facebook se transformó en una de las plataformas más influyentes del mundo, redefiniendo la comunicación y las relaciones sociales en la era digital. La visión de Zuckerberg y su equipo sentó las bases de la red social que hoy conecta a miles de millones de personas en todo el planeta.

Zuckerberg fundó Harvard con sus compañeros de la universidad. TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo/File Photo

Cómo pasó a ser Meta

En octubre de 2021, Facebook Inc. anunció un cambio histórico en su identidad corporativa: la compañía pasaría a llamarse Meta.

Esta decisión fue comunicada por Mark Zuckerberg durante el evento anual Facebook Connect, donde explicó que la transformación no solo respondía a una cuestión de imagen, sino a una nueva visión estratégica.

El objetivo principal de este cambio era reflejar el enfoque de la empresa en el desarrollo del metaverso, un entorno digital inmersivo donde las personas pueden interactuar, trabajar, jugar y socializar a través de realidad virtual y aumentada.

Ahora Facebook hace parte de un grupo de tecnológicas y redes sociales llamado Meta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según Zuckerberg, el metaverso representa el futuro de la conectividad, revolucionando la manera en que se experimenta internet y superando los límites de las redes sociales tradicionales.

Con la transición a Meta, la compañía reorganizó sus diferentes plataformas —Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras— bajo una misma estructura corporativa, manteniendo las marcas individuales de cada servicio. El cambio marcó el inicio de una inversión multimillonaria en tecnologías de realidad virtual, inteligencia artificial y nuevas formas de interacción digital.

La adopción del nuevo nombre simboliza la ambición de liderar el desarrollo del metaverso y transformar la forma en que las personas viven y se relacionan en el mundo digital.