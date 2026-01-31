Tecno

El celular tendría los días contados: así cambiará la forma de interactuar, según Mark Zuckerberg

El CEO de Meta aseguró que las gafas inteligentes con inteligencia artificial podrían convertirse en el próximo gran dispositivo de uso masivo

Guardar
Mark Zuckerberg asegura que las
Mark Zuckerberg asegura que las gafas inteligentes serán el futuro y reemplazarán a los smartphones.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, aseguró que en un futuro cercano será difícil imaginar un mundo en el que la mayoría de las personas no utilice gafas inteligentes con inteligencia artificial. La afirmación fue realizada durante la reciente conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025 de la compañía y refuerza el giro estratégico de Meta hacia los wearables como el próximo gran eje de la tecnología personal.

Según explicó el fundador de Facebook, la empresa está convencida de que las gafas inteligentes con IA tienen el potencial de convertirse en el siguiente gran dispositivo de uso masivo, en una evolución comparable a la que supusieron los smartphones en la década pasada. Para Zuckerberg, estos dispositivos podrían integrarse de manera natural a la vida cotidiana, al combinar funciones digitales con un formato que millones de personas ya utilizan a diario.

“Hay miles de millones de personas que usan gafas o lentes de contacto. Es difícil imaginar un mundo, dentro de algunos años, donde la mayoría de las gafas que la gente usa no sean gafas con IA”, afirmó el ejecutivo, al destacar que esta transición no requeriría un cambio radical en los hábitos de los usuarios, sino una mejora progresiva de un accesorio ya existente.

Mark Zuckerberg piensa que las
Mark Zuckerberg piensa que las gafas inteligentes serán el próximo smartphone. REUTERS/Carlos Barria

Las declaraciones de Zuckerberg llegan respaldadas por datos internos que Meta considera alentadores. De acuerdo con el directivo, las ventas de las gafas inteligentes de la compañía se triplicaron durante el último año, lo que las sitúa entre los productos de electrónica de consumo con mayor crecimiento en el mercado reciente. Este desempeño ha reforzado la convicción de Meta de que los wearables con IA representan una oportunidad clave para el futuro de la empresa.

Actualmente, Meta comercializa varios modelos de gafas inteligentes desarrollados en colaboración con marcas reconocidas como Ray-Ban y Oakley. Estas alianzas buscan combinar diseño, funcionalidad y tecnología, con dispositivos capaces de capturar fotos y videos, reproducir audio, responder comandos de voz y acceder a asistentes basados en inteligencia artificial. En el caso de Oakley, la compañía apunta de manera especial al segmento deportivo, que considera estratégico por su potencial de adopción y uso intensivo.

El énfasis en las gafas inteligentes marca un cambio relevante en la hoja de ruta de Meta. Tras años de fuertes inversiones en el metaverso a través de su división Reality Labs, sin lograr la adopción masiva esperada, la empresa ha comenzado a reorientar recursos hacia tecnologías más prácticas y con aplicaciones inmediatas. En ese contexto, los wearables con IA aparecen como una alternativa menos intrusiva que los visores de realidad virtual y más alineada con el uso cotidiano.

Meta indicó que la venta
Meta indicó que la venta de sus gafas inteligentes se han triplicado en el último año. (Reuters)

Zuckerberg explicó que estos dispositivos permiten acceder a la inteligencia artificial de forma continua y contextual, sin necesidad de sacar un teléfono del bolsillo o interactuar con pantallas de manera constante. Desde la perspectiva de Meta, esta característica podría redefinir la relación de los usuarios con la tecnología personal, al hacerla más integrada, discreta y omnipresente.

El avance de las gafas inteligentes también se apoya en el desarrollo interno de sistemas de IA por parte de Meta. La compañía ha intensificado sus inversiones en modelos de lenguaje, asistentes inteligentes y capacidades multimodales, con el objetivo de ofrecer experiencias más útiles y personalizadas a través de estos dispositivos. La integración entre hardware y software es vista como un factor clave para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Si bien Zuckerberg reconoce que aún existen desafíos técnicos, de adopción y de privacidad, sostiene que el momento actual se asemeja al periodo previo a la popularización de los smartphones. En aquel entonces, muchos usuarios no concebían un teléfono como un dispositivo central para la vida diaria, una percepción que cambió rápidamente con la evolución de la tecnología y las aplicaciones.

Pese a que todavía faltan
Pese a que todavía faltan varios retos por superar, Mark Zuckerberg está convencido que el futuro se encuentra en las gafas inteligentes. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Con esta visión, Meta apuesta a que las gafas inteligentes con inteligencia artificial no solo complementen a los smartphones, sino que, a largo plazo, puedan redefinir la forma en que las personas acceden a la información, se comunican y utilizan la tecnología en su día a día.

Temas Relacionados

Mark ZuckerbergMetaGafas inteligentesLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

iPhone 18 Pro vs. iPhone Fold: filtran las diferencias clave en sus cámaras para 2026

El iPhone 18 Pro podría sumar apertura variable en su cámara principal para adaptarse mejor a diferentes condiciones de luz, una característica ausente en el modelo plegable

iPhone 18 Pro vs. iPhone

Mark Zuckerberg lo advierte: la IA ya permite que una sola persona haga el trabajo de equipos completos

El CEO de Meta explicó que su compañía está invirtiendo con fuerza en IA para aumentar la productividad individual y simplificar sus estructuras internas

Mark Zuckerberg lo advierte: la

Cuánto vale tu contraseña en la dark web: así roban y venden tus datos con phishing

Las credenciales obtenidas alimentan bases de datos globales, que se venden y reutilizan, facilitando fraudes, suplantación y ataques dirigidos

Cuánto vale tu contraseña en

Cómo será el contenido viral en 2026 y por qué ya no alcanza con solo grabar videos

Las tendencias que hoy se prueban en TikTok anticipan una nueva etapa de la comunicación digital

Cómo será el contenido viral

Apple se apoya en Gemini de Google para que Siri compita con ChatGPT

El nuevo Siri, que llegará con iOS 27 y macOS 27, integrará inteligencia artificial de Google para ofrecer conversaciones abiertas, comprensión contextual y recomendaciones más precisas

Apple se apoya en Gemini
DEPORTES
Joe Cole y el recuerdo

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Novak Djokovic buscará estirar su reinado en la final del Australian Open 2026 ante Carlos Alcaraz: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Otro escándalo con la barra de la U de Chile: provocaron incendios en el Estadio Nacional durante el duelo ante Audax Italiano

Arranca la fecha 3 del Torneo Apertura con San Lorenzo-Central Córdoba en el foco: hora, TV y posibles formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Susana Giménez sigue festejando su

Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

Coki Ramírez habla de “Mujer Salvaje”, la canción que grabó con la voz de Locomotora Oliveras tras su muerte: “Quiero viva su memoria”

Relax, paisajes y próximos desafíos: el verano de Mike Amigorena en Punta del Este

El balance de Carlos Rottemberg sobre la temporada en Mar del Plata: “La única ciudad que cruza playa con teatro”

INFOBAE AMÉRICA

El Ilopango Air Show 2026

El Ilopango Air Show 2026 despega hoy con exhibiciones internacionales en el cielo salvadoreño

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Estados Unidos respalda fallo sobre puertos en Panamá y el mercado reacciona a la anulación

70 años sin A. A. Milne: la historia del escritor que creó a “Winnie Pooh”

Capital panameña estará sin agua potable por 18 horas este sábado