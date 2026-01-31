El celular tendría los días contados: así cambiará la forma de interactuar, según Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg asegura que las gafas inteligentes serán el futuro y reemplazarán a los smartphones.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, aseguró que en un futuro cercano será difícil imaginar un mundo en el que la mayoría de las personas no utilice gafas inteligentes con inteligencia artificial. La afirmación fue realizada durante la reciente conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025 de la compañía y refuerza el giro estratégico de Meta hacia los wearables como el próximo gran eje de la tecnología personal.

Según explicó el fundador de Facebook, la empresa está convencida de que las gafas inteligentes con IA tienen el potencial de convertirse en el siguiente gran dispositivo de uso masivo, en una evolución comparable a la que supusieron los smartphones en la década pasada. Para Zuckerberg, estos dispositivos podrían integrarse de manera natural a la vida cotidiana, al combinar funciones digitales con un formato que millones de personas ya utilizan a diario.

“Hay miles de millones de personas que usan gafas o lentes de contacto. Es difícil imaginar un mundo, dentro de algunos años, donde la mayoría de las gafas que la gente usa no sean gafas con IA”, afirmó el ejecutivo, al destacar que esta transición no requeriría un cambio radical en los hábitos de los usuarios, sino una mejora progresiva de un accesorio ya existente.

Mark Zuckerberg piensa que las gafas inteligentes serán el próximo smartphone. REUTERS/Carlos Barria

Las declaraciones de Zuckerberg llegan respaldadas por datos internos que Meta considera alentadores. De acuerdo con el directivo, las ventas de las gafas inteligentes de la compañía se triplicaron durante el último año, lo que las sitúa entre los productos de electrónica de consumo con mayor crecimiento en el mercado reciente. Este desempeño ha reforzado la convicción de Meta de que los wearables con IA representan una oportunidad clave para el futuro de la empresa.

Actualmente, Meta comercializa varios modelos de gafas inteligentes desarrollados en colaboración con marcas reconocidas como Ray-Ban y Oakley. Estas alianzas buscan combinar diseño, funcionalidad y tecnología, con dispositivos capaces de capturar fotos y videos, reproducir audio, responder comandos de voz y acceder a asistentes basados en inteligencia artificial. En el caso de Oakley, la compañía apunta de manera especial al segmento deportivo, que considera estratégico por su potencial de adopción y uso intensivo.

El énfasis en las gafas inteligentes marca un cambio relevante en la hoja de ruta de Meta. Tras años de fuertes inversiones en el metaverso a través de su división Reality Labs, sin lograr la adopción masiva esperada, la empresa ha comenzado a reorientar recursos hacia tecnologías más prácticas y con aplicaciones inmediatas. En ese contexto, los wearables con IA aparecen como una alternativa menos intrusiva que los visores de realidad virtual y más alineada con el uso cotidiano.

Meta indicó que la venta de sus gafas inteligentes se han triplicado en el último año. (Reuters)

Zuckerberg explicó que estos dispositivos permiten acceder a la inteligencia artificial de forma continua y contextual, sin necesidad de sacar un teléfono del bolsillo o interactuar con pantallas de manera constante. Desde la perspectiva de Meta, esta característica podría redefinir la relación de los usuarios con la tecnología personal, al hacerla más integrada, discreta y omnipresente.

El avance de las gafas inteligentes también se apoya en el desarrollo interno de sistemas de IA por parte de Meta. La compañía ha intensificado sus inversiones en modelos de lenguaje, asistentes inteligentes y capacidades multimodales, con el objetivo de ofrecer experiencias más útiles y personalizadas a través de estos dispositivos. La integración entre hardware y software es vista como un factor clave para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Si bien Zuckerberg reconoce que aún existen desafíos técnicos, de adopción y de privacidad, sostiene que el momento actual se asemeja al periodo previo a la popularización de los smartphones. En aquel entonces, muchos usuarios no concebían un teléfono como un dispositivo central para la vida diaria, una percepción que cambió rápidamente con la evolución de la tecnología y las aplicaciones.

Pese a que todavía faltan varios retos por superar, Mark Zuckerberg está convencido que el futuro se encuentra en las gafas inteligentes. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Con esta visión, Meta apuesta a que las gafas inteligentes con inteligencia artificial no solo complementen a los smartphones, sino que, a largo plazo, puedan redefinir la forma en que las personas acceden a la información, se comunican y utilizan la tecnología en su día a día.