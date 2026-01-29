Spotify estrena el modo WhatsApp: en qué consiste y cómo activarlo

Este modo WhatsApp en Spotify permite crear grupos con máximo 10 integrantes. (Instagram: spotifynews)

Spotify presenta el modo WhatsApp, una función que permite crear chats grupales de hasta diez integrantes dentro de la plataforma. Los usuarios pueden compartir canciones y audiolibros en estos espacios de conversación.

Esta herramienta es útil para quienes desean intercambiar recomendaciones musicales o literarias y mantener la comunicación sin salir de la aplicación, así como cuando quieren interactuar con sus amigos para temas personales por WhatsApp.

Cómo activar el modo WhatsApp en Spotify

Spotify lanza el modo WhatsApp, que permite crear chats grupales de hasta diez personas en la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el modo WhatsApp en Spotify se deben seguir estos pasos:

Abrir Spotify. Ir a la sección de ‘Mensajes’. Seleccionar ‘Crear grupo’. Agregar los participantes. El chat se creará inmediatamente para que inicien a compartir contenido.

Solo es posible iniciar un chat con usuarios con los que ya hayas compartido contenido previamente. Por ejemplo, si tienes una lista de reproducción colaborativa, o si ambos participaron en una Jam o una Mezcla, podrás comenzar una conversación con esa persona.

Esta función busca reforzar el componente social de Spotify. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Por qué se dice que es el modo WhatsApp en Spotify

La nueva función de Spotify ha sido bautizada como modo WhatsApp porque incorpora la posibilidad de crear chats grupales al estilo de la popular aplicación de mensajería.

Ahora, los usuarios pueden formar grupos de hasta diez integrantes dentro de la propia plataforma para intercambiar mensajes, canciones y audiolibros, replicando la dinámica de conversación y comunidad que caracteriza a WhatsApp.

Esta integración facilita la interacción directa sin necesidad de salir de Spotify, permitiendo a los participantes recomendar música, organizar listas colaborativas o comentar sobre libros en tiempo real.

Esta función recibe el nombre de modo WhatsApp porque permite chats grupales similares a los de la aplicación de mensajería. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La semejanza con WhatsApp radica en la experiencia de compartir y dialogar en un espacio cerrado, simplificando la comunicación y enriqueciendo la vivencia musical y literaria entre amigos o grupos de afinidad.

Qué otras funciones nuevas tiene Spotify

Otras nuevas funciones de Spotify son:

Recomendaciones de Spotify en ChatGPT.

Ahora es posible interactuar con Spotify directamente desde ChatGPT. Al mencionar la plataforma en tus consultas, puedes solicitar listas para distintos estados de ánimo o situaciones, y recibir recomendaciones personalizadas al instante.

Excluir canciones de tu perfil de gustos.

No toda la música que escuchas influirá en tus sugerencias. Ahora puedes eliminar canciones específicas, como sonidos para dormir o música infantil, de tu Perfil de Gustos para obtener recomendaciones más ajustadas.

Ahora puedes pedir listas de reproducción y recomendaciones a Spotify directamente desde ChatGPT. (Spotify)

Audio sin pérdida en Spotify Premium.

Spotify Premium ofrece audio sin pérdida en todos los mercados disponibles, con calidad FLAC de hasta 24 bits/44,1 kHz, ideal para quienes buscan la máxima fidelidad de sonido.

Transiciones fluidas en listas de reproducción.

Los usuarios de Spotify Premium pueden mejorar la experiencia auditiva con transiciones suaves entre canciones. La nueva función Mix permite mezclar, ajustar el ecualizador y el volumen, logrando una reproducción más fluida y armoniosa.

Mini wrapped semanal.

Spotify lanzó una función que funciona como una versión reducida de su clásico Wrapped anual, ofreciendo a los usuarios un resumen musical semanal.

Los usuarios pueden acceder a estas miniversiones del Wrapped. (Spotify)

Esta herramienta proporciona estadísticas personalizadas sobre los hábitos de escucha, permitiendo revivir los mejores momentos musicales de la semana con una imagen lista para compartir en redes sociales.

“También puedes compartir tus estadísticas directamente desde la aplicación con amigos en Spotify o externamente en Instagram,WhatsAppy más”, explicó la plataforma streaming.

Spotify y Netflix se unen

Spotify compartió que, desde principios de 2026, una selección de videopodcasts creados por Spotify Studios y The Ringer estará disponible en Netflix en Estados Unidos, con la intención de extender la oferta a otros países próximamente.

Desde principios de 2026, algunos videopodcasts de Spotify Studios y The Ringer estarán disponibles en Netflix. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Gracias a esta integración, los suscriptores de Netflix podrán acceder desde un solo lugar a contenidos de cultura pop, estilo de vida, crímenes reales y deportes. La empresa subrayó que esta colaboración “brinda a los fans más formas de conectar con las historias y voces que les interesan”.

Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias de Contenido y Estrategia de Programación de Netflix, señaló que el propósito es “ofrecer nuevas opciones de entretenimiento a nuestros miembros, en cualquier momento y lugar”.