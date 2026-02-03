Mucho más que computadoras: así es como la tecnología inteligente transformará nuestro trabajo de aquí a 2030

La inteligencia artificial impulsa una transformación inédita en la industria tecnológica mundial y redefine la competencia entre empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo está cambiando. Es real. Si miras a tu alrededor desde el PC o celular con el cual estás leyendo este artículo o tu propio trabajo, han tenido una transformación de forma y fondo. Y algo parecido está sucediendo con la industria de la tecnología. “Creo que es un cambio de era muy fuerte, donde lo que eran los tradicionales competidores ya están cambiando o entrando en nuevos segmentos. Es una dinámica muy fuerte, propia de una tecnología disruptiva”, afirmó Nicolás Cánovas, director general de AMD para América Latina

Y agrega algo muy valioso: “Cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial y entendemos ese poder transformacional que tiene, realmente vemos que cambia las reglas del juego. Es un proceso de cambio muy fuerte”.

Así describió Nicolás Cánovas el momento que atraviesa la industria tecnológica, en un escenario donde la inteligencia artificial redefine el futuro y la competencia impulsa la innovación a ritmos inéditos.

La proyección de un mercado de inteligencia artificial de un billón de dólares para 2030 plantea nuevos retos y oportunidades para el sector.

El mercado tecnológico atraviesa una etapa de profunda transformación, marcada por la irrupción de la inteligencia artificial como motor central de cambio. Según el experto, la competencia entre empresas tradicionales ha dado paso a una dinámica en la que las compañías exploran nuevos segmentos y redefinen su papel en el sector. Este escenario, propio de una tecnología disruptiva, acelera los procesos de innovación y plantea desafíos inéditos tanto para los actores históricos como para los emergentes.

Qué está pasando con la inteligencia artificial en la innovavión tecnológica

La inteligencia artificial se posiciona como la gran protagonista de este proceso de transformación tecnológica con una proyección de crecimiento que, de acuerdo con estimaciones recientes presentadas por la CEO de AMD, Lisa Su, prevé un mercado de un billón de dólares para 2030. Este potencial transformador redefine las reglas y exige a las empresas un esfuerzo constante de adaptación y liderazgo.

La clave reside en mantener una innovación permanente. En palabras de Cánovas, la compañía ha logrado acelerar la transformación del mercado a través de la introducción de tecnologías disruptivas, generando nuevos productos cada año y consolidando su posición como actor relevante en el diseño y desarrollo de soluciones para inteligencia artificial.

América Latina experimenta un crecimiento sostenido en la adopción de tecnologías de inteligencia artificial, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

“Lo que hoy estamos trabajando es lo que se va a lanzar en tres años”, explicó, resaltando la importancia de los procesos de largo plazo y la visión estratégica para anticipar tendencias.

Cómo se está transformando América Latina con la IA y más tecnologías

En América Latina, AMD experimenta un crecimiento sostenido en todos los segmentos del mercado, con especial énfasis en el sector corporativo y la pequeña y mediana empresa. Cánovas destaca la consolidación de la compañía en la región, donde la adopción de productos con inteligencia artificial se acelera y la oferta de portafolios amplios permite abordar distintos nichos, desde el consumo hasta el gaming y el cómputo de alto desempeño.

Uno de los espacios de mayor dinamismo es el de las PC con inteligencia artificial. Y aunque el mercado aún enfrenta el reto de comunicar los beneficios al usuario final, el crecimiento es evidente y la apuesta es clara: opciones para todos.

El segmento de PC con inteligencia artificial presenta fuerte dinamismo en la región.

El segmento corporativo, especialmente el de las pequeñas y medianas empresas, muestra avances notables. Según datos de IDC, se registra un crecimiento sostenido, alcanzando hasta cinco puntos porcentuales año a año en los primeros nueve meses del año.

La relación de la compañía con las pequeñas y medianas empresas en América Latina se basa en una estrategia de acompañamiento activo y personalizado. La compañía cuenta con un equipo dedicado a este segmento, consciente de la fuerza y la diversidad que representan estas organizaciones en la región. Cánovas explicó que el trabajo se realiza tanto directamente como a través de distribuidores y canales, pero siempre con el objetivo de brindar herramientas y soporte a quienes integran la tecnología en su operación diaria.

Las acciones de acompañamiento incluyen entrenamientos, eventos presenciales y digitales, así como programas específicos para fortalecer las capacidades técnicas y comerciales de las empresas.

El trabajo conjunto con redes universitarias y laboratorios de cómputo de alto desempeño consolida la transformación digital en América Latina con enfoque en hardware y software.

Las alianzas con el sector académico en América Latina se construyen a partir de procesos de largo plazo, donde la presencia activa en el mercado facilita el contacto con universidades y organizaciones dedicadas a la investigación y el desarrollo tecnológico.

Cánovas destacó que estos vínculos requieren años de trabajo conjunto, desde la identificación de una visión compartida hasta la concreción de proyectos como supercomputadoras y acuerdos de colaboración.

Ejemplos recientes ilustran el alcance de estas alianzas: el trabajo con el Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño y con CENI, respaldados por redes universitarias en Chile y en toda la región, demuestra cómo una idea inicial puede convertirse en un proyecto tangible y de alto impacto.

De esta forma, se puede decir que el avance vertiginoso de la IA con el hardware, refleja una transformación digital y el desarrollo regional positivo mediante alianzas estratégicas, innovación continua y una visión que prioriza también el software.