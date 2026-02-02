Cómo acceder a respuestas mejoradas con el Modo IA en la Búsqueda de Google

El Modo IA aprovecha el conocimiento profundo que tiene la Búsqueda de Google sobre la información web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Modo IA en la Búsqueda de Google representa la experiencia más potente de búsqueda impulsada por inteligencia artificial de la compañía. Permite a los usuarios obtener respuestas mejoradas y detalladas a cualquier consulta, profundizar en temas con preguntas adicionales y acceder a vínculos destacados a la web.

Esta funcionalidad amplía el alcance de la Visión general creada por IA, sumando razonamientos más avanzados y una interacción dinámica, tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

Qué es el Modo IA y cómo mejora la búsqueda en Google

El Modo IA aprovecha el conocimiento profundo que tiene la Búsqueda de Google sobre la información web, garantizando que las respuestas estén respaldadas por contenido de alta calidad.

El Modo IA se adapta tanto a dispositivos móviles como a computadoras. (Composición Infobae: REUTERS/Lisi Niesner / Brodie Clark/@brodieseo)

Una de sus características clave es la técnica de “creación de subconsultas”, que divide la pregunta original en varios subtemas, los busca de forma simultánea y reúne los resultados para ofrecer una respuesta integral y fácil de entender. Esto permite abordar preguntas más complejas, comparar opciones o explorar conceptos nuevos en un solo paso.

Además, el Modo IA está diseñado para profundizar en los temas propuestos, sugiriendo preguntas adicionales y presentando vínculos útiles a otras fuentes relevantes en la web.

En situaciones donde la confianza en la calidad de la respuesta de IA no es suficiente, el sistema proporciona un conjunto de vínculos web alternativos, reforzando la credibilidad y la facticidad de la información.

El Modo IA está diseñado para profundizar en los temas propuestos. (Google)

Cómo acceder al Modo IA en la Búsqueda de Google

Para utilizar el Modo IA, los usuarios pueden acceder de tres maneras principales:

Ingresando directamente en google.com/ai.

Realizando una búsqueda en www.google.com y seleccionando la opción Modo IA.

Desde la app de Google, tocando el botón Modo IA en la pantalla principal.

Es recomendable habilitar el historial de búsqueda (Actividad web y en aplicaciones) para disfrutar de una experiencia más completa, ya que esto permite retomar conversaciones anteriores y acceder al historial del Modo IA.

Los usuarios de Workspace y cuentas infantiles tienen opciones de configuración específicas que pueden ser gestionadas por administradores o a través de Family Link.

Google recomienda verificar siempre la información importante en más de una fuente.

Funcionalidades y formas de interactuar con el Modo IA

El Modo IA se adapta tanto a dispositivos móviles como a computadoras. Permite hacer preguntas mediante texto, voz o imágenes, y recibir respuestas potenciadas por inteligencia artificial. Los usuarios pueden formular preguntas adicionales sobre un tema, explorar información de distintas fuentes web y retomar la conversación desde el punto en que la dejaron.

En Android:

Haz preguntas con texto, voz o imágenes (usando Lens).

Explora temas relacionados y revisa el historial de la conversación.

Utiliza controles para alternar entre resultados tradicionales y el Modo IA.

En computadora:

Pregunta usando texto, voz, imágenes o archivos PDF.

Arrastra y suelta archivos para analizarlos con la IA.

Gestiona nuevas consultas desde la misma barra de preguntas.

La experiencia se adapta permitiendo personalizar la interacción, controlar la velocidad de respuesta y explorar los datos en profundidad según las necesidades.

Google planea seguir desarrollando y ampliando la funcionalidad del Modo IA. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration / Google)

Consejos para verificar y aprovechar al máximo el Modo IA

Google recomienda verificar siempre la información importante en más de una fuente. Los usuarios deben hacer clic en los vínculos proporcionados por la IA y comparar con otros resultados de búsqueda tradicionales. Formular varias versiones de una pregunta puede ayudar a obtener respuestas más completas o diversas perspectivas sobre el tema.

Dado que el Modo IA es una tecnología en etapa inicial, puede haber casos en los que las respuestas no sean totalmente acertadas o se malinterprete el contexto de la consulta. Por ello, Google sugiere enviar comentarios usando las opciones de Me gusta o No me gusta, contribuyendo así a mejorar continuamente la experiencia.

Es preciso indicar que Google planea seguir desarrollando y ampliando la funcionalidad del Modo IA, actualizando la interfaz y presentando nuevas formas de interactuar con la web.

El objetivo es ofrecer una experiencia de búsqueda cada vez más personalizada, confiable y eficiente, donde la inteligencia artificial potencie la capacidad de los usuarios para encontrar y comprender información relevante en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.