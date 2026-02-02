Tecno

El fin del teclado: así transformará la inteligencia artificial el trabajo en las empresas para 2029

Los sistemas avanzados de reconocimiento de voz prometen reemplazar la introducción manual de datos, abriendo paso a flujos laborales más rápidos

Guardar
El avance de la IA
El avance de la IA permitirá a los empleados comunicarse con sistemas inteligentes o dispositivos por medio de la voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una entrevista, Kevin Klein, CEO de SAP, expresó que en tres años, es decir para 2029, los sistemas de reconocimiento de voz impulsados por inteligencia artificial (IA) transformarán la interacción con los datos empresariales, marcando lo que describe como “el fin del teclado”.

De acuerdo con su visión, las capacidades tecnológicas que permitirán reemplazar el teclado ya existen; el mayor obstáculo radica en la correcta ejecución e integración en las tareas diarias.

“El futuro, sin duda, es que ya no tendrás que introducir datos con un teclado en un sistema SAP. En su lugar, podrás formular preguntas analíticas por voz, activar flujos de trabajo de tareas operativas e incluso registrar información directamente en el sistema…”, afirmó Klein a la revista Fortune.

Por qué el ejecutivo cree que la IA sustituirá al teclado tradicional

La función del teclado será
La función del teclado será desplazada por el reconocimiento de voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejecutivo señaló que, con los avances actuales, bastará con indicar verbalmente lo que se requiere, reemplazando la introducción manual de datos. De este modo, el empleado podrá interactuar con los sistemas empresariales mediante peticiones orales, lo que, a juicio de Klein, permite liberar tiempo y recursos.

Como ejemplo, el CEO citó un escenario en el que un trabajador solicite a la inteligencia artificial: “Accede a mis presentaciones de PowerPoint” y luego plantee: “De entre los millones de documentos que generamos en el departamento financiero, dime cuáles serían las medidas más adecuadas para abordar algunos de los problemas que estamos detectando en el rendimiento financiero de la empresa”.

La automatización por inteligencia artificial
La automatización por inteligencia artificial permitirá que empleados accedan y analicen información sin capacitación adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema respondería de forma estructurada, aportando gráficos y análisis, listos para ser presentados. La reacción de los superiores, según relató Klein, sería de asombro: “Guau, esta es una nueva forma de dirigir la empresa. Dios mío, ¿qué hiciste? ¿A qué capacitación asististe?”, y la respuesta del empleado sería: “A ninguna, no hubo capacitación”.

Además, Klein identificó dos grandes posturas ante este proceso de cambio: compañías que integran la inteligencia artificial de manera transversal y aprovechan la oportunidad para transformar sus procesos, y empresas que invierten cuantiosas sumas sin comprender su utilidad real.

Qué otros líderes tecnológicos han hablado sobre el potencial de la IA

Bill Gates cree que la
Bill Gates cree que la IA es la tecnología más cambiará a la sociedad. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

La perspectiva de un salto tecnológico tan rotundo encuentra eco en figuras como Bill Gates, quien recientemente subrayó en su blog personal el impacto que la inteligencia artificial tendrá en el empleo y la estructura social. Según el cofundador de Microsoft, “De todas las cosas que los humanos han creado, la IA es la que más cambiará la sociedad”.

Asimismo, el empresario advirtió que en los próximos 5 años el mundo laboral experimentará profundas transformaciones a raíz de la expansión de la IA, lo que llevará a gobiernos y empresas a replantear políticas y estrategias para gestionar riesgos y adaptar la distribución de la riqueza.

“Ya estamos empezando a ver el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, y creo que este impacto aumentará en los próximos cinco años”, sostuvo Gates en su análisis.

En qué se diferencia la revolución de la IA con otro tipo de avances tecnológicos

La irrupción de la IA
La irrupción de la IA requiere que gobiernos y privados se enfoquen en mitigar los riesgos y aprovechar sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de revoluciones previas, Gates destacó que la inteligencia artificial no enfrenta límites definidos en cuanto a capacidad o sofisticación de los sistemas, incluidos los robots humanoides.

El empresario reconoció que, aunque las predicciones sobre la irrupción de la llamada IA general aún no se han materializado, el desarrollo tecnológico “no se estancará antes de superar los niveles humanos”.

En este sentido, tanto Klein como Gates coinciden en que la adopción de la inteligencia artificial ya modifica profundamente la operación de las empresas y anticipa un futuro donde las habilidades requeridas y las formas de interacción cambiarán de forma irreversible, condicionando la competitividad y la organización del trabajo en la próxima década.

Temas Relacionados

TecladoInteligencia artificialTrabajoEmpresasReconocimiento de vozTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

WhatsApp dice adiós en estos celulares Android a finales de febrero de 2026

Los usuarios afectados no podrán enviar ni recibir mensajes, y tampoco podrán descargar ni actualizar la aplicación de Meta

WhatsApp dice adiós en estos

Google lleva Video Overviews de NotebookLM en móviles Android y iOS

Antes de la llegada de Video Overviews al celular, la función Audio Overview ya era popular como formato tipo pódcast

Google lleva Video Overviews de

Detectan páginas falsas de Spotify: ciberdelincuentes usan páginas web de pymes para robar

Argentina y Chile son los países más afectados. Los hackers buscaban datos de los usuarios como cuentas bancarias, contraseñas y tarjetas de crédito

Detectan páginas falsas de Spotify:

SpaceX solicita autorización para poner en órbita un millón de satélites solares como centros de datos de IA

Este ambicioso plan llega en un momento clave, ya que los centros de datos son esenciales para el desarrollo y despliegue de inteligencia artificial

SpaceX solicita autorización para poner

Tu ubicación ya es propia: la nueva función de iOS 26.3 que blinda la privacidad del iPhone

Los usuarios mantendrán la posibilidad de compartir datos con servicios de emergencia y las operadoras tendrán menos acceso

Tu ubicación ya es propia:
DEPORTES
Gimnasia y Aldosivi abren la

Gimnasia y Aldosivi abren la jornada del lunes por la fecha 3 del Torneo Apertura

El nuevo golazo del hijo de Guillermo Barros Schelotto para Gimnasia: ángulo cerrado y zurdazo a colocar

“Cabeza, corazón y coraje”: el secreto de Carlos Alcaraz en su ascenso a la cima del tenis

Conmoción en los deportes de invierno: murió una joven snowboarder luego de que su mochila quedara atrapada en una telesilla

La historia de Thiago Tirante, el platense que será la principal raqueta de Argentina en la Copa Davis ante Corea del Sur

TELESHOW
La liquidación de Marixa Balli

La liquidación de Marixa Balli tras anunciar el cierre de su local: cuánto sale un short, una remera o una cartera

El desopilante plan de Lizy Tagliani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia duplicó sus conquistas territoriales

Rusia duplicó sus conquistas territoriales en Ucrania en enero pese a las conversaciones de paz

Del cultivo de coca a la palma de aceite: así fue la transformación de San Pablo, en el sur de Bolívar

Zelensky confirmó avances en la desescalada con Rusia y que no se registraron ataques contra instalaciones energéticas

Ecuador aplicó un arancel del 30% a importaciones desde Colombia y redefinió qué productos pagan el recargo

El embalse de Mazar alcanzó su nivel máximo y reforzó el sistema eléctrico de Ecuador