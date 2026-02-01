Cinco soluciones para tener una cocina inteligente: más ahorro de energía y mejores alimentos

La domótica revoluciona la cocina moderna al integrar dispositivos inteligentes que facilitan y automatizan tareas cotidianas del hogar.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la domótica ha transformado de manera notable la manera en que interactuamos con los espacios del hogar, y la cocina se ha convertido en uno de los escenarios favoritos para la integración de nuevas tecnologías.

Los cinco dispositivos para tener una cocina inteligente que se presentan a continuación permiten optimizar tareas cotidianas, incrementar la seguridad y mejorar la experiencia culinaria, todo desde una perspectiva práctica y accesible.

Dispositivos para tener una cocina inteligente

Control central: altavoz inteligente, hub o tablet

Contar con un altavoz inteligente, un centro de control o incluso una tablet bien ubicada en la cocina abre un abanico de posibilidades. Estos dispositivos permiten dar órdenes por voz, lo que resulta especialmente útil cuando las manos están ocupadas preparando alimentos o manipulando ingredientes.

Acciones como convertir unidades de medida, añadir productos a la lista de compras o enviar mensajes dejan de ser una complicación.

El uso de enchufes inteligentes en la cocina permite programar y monitorizar electrodomésticos, aportando mayor seguridad y eficiencia energética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos asistentes pueden integrarse con sistemas de timbre inteligente, facilitando la respuesta a la puerta sin necesidad de interrumpir lo que se está haciendo. Si se opta por un hub o una tablet con pantalla, es posible visualizar la cámara del timbre y ver en tiempo real quién llama.

Además, estos centros de mando son ideales para seguir recetas paso a paso y, en muchos casos, pueden adaptarse para servir de panel de control de toda la domótica en la cocina.

Una tablet como un iPad, fijada con un soporte magnético o sobre una base en la encimera, puede resultar incluso más versátil y económica que un frigorífico inteligente con pantalla integrada. Así, se obtiene un centro de comandos flexible, actualizable y con múltiples aplicaciones útiles para la cocina.

Enchufes inteligentes

Los enchufes inteligentes son una herramienta sencilla pero poderosa para transformar pequeños electrodomésticos convencionales en dispositivos inteligentes. Permiten programar el encendido automático de cafeteras o hervidores, facilitando rutinas matutinas más ágiles. Con modelos que incorporan monitorización de consumo, se añade una capa extra de control y seguridad.

Los sensores inalámbricos de temperatura en frigoríficos y congeladores aseguran la conservación óptima de los alimentos y evitan pérdidas económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conectados a plataformas como Home Assistant, estos enchufes pueden programarse para enviar alertas si, por ejemplo, el refrigerador reduce su consumo eléctrico de manera inesperada durante varios minutos, lo que puede indicar una avería. Del mismo modo, es posible recibir notificaciones cuando el ciclo del lavavajillas termina, o si la lavadora finaliza su proceso.

Esta capacidad de reacción inmediata no solo aporta comodidad, sino que ayuda a prevenir daños por fallas eléctricas o por alimentos que puedan echarse a perder sin que el usuario lo note a tiempo.

Termómetros y sensores

La vigilancia de la temperatura en frigoríficos y congeladores es fundamental para conservar los alimentos en condiciones óptimas y evitar pérdidas económicas. Los sensores inalámbricos, como los que se conectan por Bluetooth a aplicaciones móviles o sistemas domóticos, facilitan esta tarea y ofrecen notificaciones directas si la temperatura supera el rango programado.

Un ejemplo de este tipo de solución es el sensor Inkbird IBS-TH2, que permite crear alertas precisas y mantener un registro histórico de temperaturas. Así, se puede reaccionar rápidamente ante cualquier inconveniente, ya sea por un olvido de la puerta abierta o por una avería en el electrodoméstico.

La iluminación inteligente con sensores automatizados mejora la visibilidad en zonas poco accesibles y moderniza el diseño de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos sensores también pueden integrarse en sistemas más amplios de automatización, contribuyendo a una gestión eficiente de la cadena de frío sin necesidad de supervisión constante.

Iluminación automatizada

La iluminación inteligente transforma la experiencia de uso en cocinas, especialmente en zonas donde la luz natural no llega o en rincones poco accesibles, como armarios, despensas o cajones. La instalación de luces LED integradas, que se activan automáticamente al abrir una puerta o un cajón, resuelve el problema de buscar objetos a oscuras y añade un toque de modernidad.

Para lograr esta automatización se suelen emplear sensores de contacto, compuestos por una unidad principal y una tira magnética. Estos sensores se colocan discretamente en el interior de los muebles y funcionan a batería, con una autonomía prolongada.

Otras opciones incluyen sensores de movimiento o de vibración, que también pueden emplearse para encender la luz ante la presencia de una persona, aunque requieren que el usuario se mantenga en movimiento dentro del rango del sensor.

La integración de sistemas multimedia en la cocina inteligente posibilita controlar música, iluminación y ambiente desde la encimera con un solo toque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sistemas multimedia y control total desde la encimera

El concepto de cocina inteligente abarca también la integración de sistemas multimedia y el control táctil centralizado desde la propia encimera.

Con un solo toque es posible encender la música, ajustar el ambiente sonoro, cambiar la iluminación o activar escenarios personalizados, como el modo “cocinar” que adapta la luz y el sonido a las preferencias del usuario.

Esta centralización simplifica el manejo de todos los dispositivos inteligentes de la cocina y mejora la comodidad, permitiendo disfrutar de entretenimiento o comunicarse con el resto de la casa sin dejar de atender las tareas culinarias.