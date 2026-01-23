Cómo ahorrar energía, sobrecargos y evitar daños con los electrodomésticos en 2026

Lo que debes tener en cuenta para evitar el sobrecosto de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ahorro de energía y la protección de los electrodomésticos se han convertido en una prioridad para los hogares de cara a 2026, no solo por el impacto en la factura eléctrica, sino también por la necesidad de extender la vida útil de equipos cada vez más costosos.

La combinación de eficiencia tecnológica, hábitos de uso responsables y mantenimiento preventivo aparece como la clave para reducir gastos, evitar sobrecargos inesperados y prevenir daños causados por fallas eléctricas o descuidos cotidianos.

Especialistas en consumo energético coinciden en que uno de los principales problemas sigue siendo el llamado “consumo fantasma”: el gasto que generan los aparatos electrónicos incluso cuando están apagados.

Desconectar los electrodomésticos fantasmas es importante para el ahorro.

Televisores, microondas, equipos de sonido y decodificadores continúan usando electricidad por sus pantallas, relojes internos o modos de espera. Aunque este consumo individual es bajo, su acumulación mensual puede representar un porcentaje significativo de la boleta eléctrica.

A este fenómeno se suma la convivencia entre electrodomésticos modernos y otros más antiguos, menos eficientes y sin certificaciones actuales. En un contexto donde la electricidad es cada vez más cara, la eficiencia energética dejó de ser un detalle técnico para convertirse en un factor determinante del gasto doméstico.

Ahorro de energía: hábitos simples con impacto real

Las recomendaciones para reducir el consumo eléctrico comienzan por cambios sencillos en el uso diario de los electrodomésticos:

Eliminar el consumo fantasma: utilizar regletas con interruptor permite cortar por completo la energía de varios equipos a la vez cuando no se usan.

Elegir equipos eficientes: al renovar electrodomésticos, es clave priorizar aquellos con etiquetas de eficiencia energética o certificación Energy Star, que consumen mucho menos que modelos antiguos.

Uso inteligente de la lavadora y el lavavajillas: emplearlos solo a carga completa y con programas de baja temperatura reduce tanto el gasto eléctrico como el desgaste del equipo.

Ubicación del refrigerador: debe estar en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor, y con las puertas sellando correctamente para evitar un esfuerzo extra del motor.

Aire acondicionado: mantenerlo en torno a los 24 grados y cerrar bien puertas y ventanas en verano ayuda a equilibrar confort y consumo.

Elegir equipos eficientes es importante para el ahorro de energía.

Cómo prevenir sobrecargos en la factura

Además del consumo directo, existen prácticas que permiten evitar picos innecesarios en el uso de electricidad:

Optimización térmica: hervir agua una sola vez y conservarla en termos evita el encendido repetido del hervidor eléctrico.

Uso programado de la terma: encenderla solo 30 o 40 minutos antes de bañarse, o utilizar interruptores horarios, reduce horas de funcionamiento innecesarias.

Control del medidor: apagar todos los equipos y observar si el medidor sigue avanzando puede ayudar a detectar fugas eléctricas ocultas.

Aprovechar el calor residual: al planchar, comenzar por las prendas más gruesas y terminar con las delgadas permite usar el calor acumulado tras desconectar la plancha.

Apagar todos los equipos antes de dormir también es importante.

Evitar daños y prolongar la vida útil de los electrodomésticos

El ahorro no solo pasa por consumir menos, sino también por proteger los equipos para evitar reparaciones o reemplazos costosos:

Protección eléctrica: instalar supresores de picos de voltaje y reguladores en computadoras, televisores y otros dispositivos sensibles ayuda a prevenir daños por apagones o variaciones de tensión.

Limpieza regular: el polvo afecta el rendimiento y la durabilidad. Los filtros del aire acondicionado deben limpiarse con frecuencia y las rejillas del refrigerador mantenerse despejadas.

Control de humedad y plagas: dejar el microondas ligeramente abierto tras su uso evita la acumulación de humedad, el óxido en componentes electrónicos y la aparición de insectos.

Instalación segura: contar con una correcta puesta a tierra permite desviar sobrevoltajes y proteger tanto a los electrodomésticos como a las personas.

Hacer mantenimiento y limpieza a los equipos alarga su vida útil.

De cara a 2026, la eficiencia energética ya no depende solo de la tecnología incorporada en los equipos, sino también del uso consciente que hacen los usuarios. Adoptar estos hábitos permite reducir la factura eléctrica, evitar sobrecargos inesperados y asegurar que los electrodomésticos funcionen de manera segura y eficiente durante más tiempo.