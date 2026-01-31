Cómo convertir tu casa en un karaoke usando Apple TV y Apple Music

Los usuarios pueden usar su iPhone como micrófono. (YouTube: Apple Music)

Si disfrutas el karaoke o cantar tus canciones favoritas, Apple Music presentó la función A cantar, pensada para facilitarte esa experiencia. Con esta herramienta, puedes usar tu iPhone como micrófono y ver la letra de las canciones en la pantalla de tu Apple TV 4K, ajustando el volumen de las voces según prefieras.

La función A cantar requiere una suscripción a Apple Music y un Apple TV 4K (tercera generación) con tvOS 26 o posterior. Cualquier usuario con iOS 26 o posterior y conexión WiFi puede utilizar un iPhone SE (segunda generación o posterior) o iPhone 11 o modelos más nuevos como micrófono.

Cabe señalar que cualquier persona que esté conectada a la misma red WiFi y use un iPhone con iOS 26 o posterior puede unirse a la fiesta; solo la persona que inició la sesión necesita una suscripción a Apple Music.

Esta función es útil para fiestas o reuniones en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar esta función de karaoke de Apple Music

Para activar la función A cantar en Apple TV 4K, sigue estos pasos:

Selecciona el ícono de A cantar en la pantalla de inicio del Apple TV 4K o entra en la app Música en tu iPhone y ubica la opción A cantar en la parte superior. Desplázate hacia abajo para explorar las listas de canciones seleccionadas especialmente para esta función, organizadas por género, artista o década. Navega a la izquierda o derecha en cada fila para revisar mixes o playlists y selecciona la opción que desees.

Dentro de cada mix o playlist puedes:

Iniciar la reproducción desde el principio seleccionando Reproducir.

Conectar tu iPhone como micrófono eligiendo Conectar micrófono del iPhone.

Reproducir canciones en orden aleatorio seleccionando Aleatorio.

Agregar canciones a una playlist existente o crear una nueva.

Mantener presionado sobre una canción para ver más opciones, como ir al artista o álbum, ver la letra o crear una estación.

Los usuarios pueden ajustar el volumen de la voz. (Apple Music)

Al comenzar la reproducción, se abre la pantalla En reproducción, donde puedes controlar la música, ver información adicional y consultar la letra si está disponible.

Para usar tu iPhone como micrófono en la función A cantar de Apple Music, sigue estos pasos:

En el Apple TV 4K, selecciona el ícono de A cantar en la pantalla de inicio o entra en la app Música y busca la opción en la parte superior. Elige un mix o playlist y selecciona Conectar micrófono del iPhone. También puedes hacerlo desde cualquier canción con letra sincronizada, mostrando los controles de reproducción. Escanea el código QR que aparece en la pantalla del televisor con la cámara de tu iPhone. Una vez conectado, los controles del micrófono estarán disponibles en tu iPhone y podrás ver la letra y escuchar tu voz a través del televisor. El código QR permanece visible para que hasta 30 personas puedan unirse, aunque solo un micrófono puede estar activo a la vez. Sigue las instrucciones en pantalla para ajustar la salida de audio a tu TV o a bocinas cableadas (no es compatible con bocinas inalámbricas tipo HomePod). Cuando estés listo, selecciona Empezar a cantar en el Apple TV 4K o en el control remoto.

Basta con escanear el código QR para usar el celular como micrófono. (Apple Music)

Durante la reproducción, desde tu iPhone puedes:

Activar o desactivar el micrófono.

Ajustar el volumen del micrófono.

Modificar la voz de la canción y la reverberación.

Agregar canciones a la lista.

Enviar reacciones con emojis animados.

Para finalizar, selecciona Desconectar micrófono en el Apple TV 4K o en tu iPhone.

Cuándo activar esta nueva función de karaoke de Apple Music

La función de karaoke ‘A cantar’ de Apple Music es ideal para reuniones con amigos, celebraciones familiares o simplemente para disfrutar de una noche cantando en casa. Puedes activarla en cumpleaños, fiestas temáticas o durante una tarde relajada para animar el ambiente.

También es perfecta para practicar tus canciones favoritas antes de una presentación o simplemente para divertirte, convirtiendo cualquier momento cotidiano en una experiencia de karaoke personalizada.