Cómo convertir tu casa en un karaoke usando Apple TV y Apple Music

Si disfrutas el karaoke o cantar tus canciones favoritas, Apple Music presentó la función A cantar, pensada para facilitarte esa experiencia. Con esta herramienta, puedes usar tu iPhone como micrófono y ver la letra de las canciones en la pantalla de tu Apple TV 4K, ajustando el volumen de las voces según prefieras.
La función A cantar requiere una suscripción a Apple Music y un Apple TV 4K (tercera generación) con tvOS 26 o posterior. Cualquier usuario con iOS 26 o posterior y conexión WiFi puede utilizar un iPhone SE (segunda generación o posterior) o iPhone 11 o modelos más nuevos como micrófono.
Cabe señalar que cualquier persona que esté conectada a la misma red WiFi y use un iPhone con iOS 26 o posterior puede unirse a la fiesta; solo la persona que inició la sesión necesita una suscripción a Apple Music.
Cómo activar esta función de karaoke de Apple Music
Para activar la función A cantar en Apple TV 4K, sigue estos pasos:
- Selecciona el ícono de A cantar en la pantalla de inicio del Apple TV 4K o entra en la app Música en tu iPhone y ubica la opción A cantar en la parte superior.
- Desplázate hacia abajo para explorar las listas de canciones seleccionadas especialmente para esta función, organizadas por género, artista o década.
- Navega a la izquierda o derecha en cada fila para revisar mixes o playlists y selecciona la opción que desees.
Dentro de cada mix o playlist puedes:
- Iniciar la reproducción desde el principio seleccionando Reproducir.
- Conectar tu iPhone como micrófono eligiendo Conectar micrófono del iPhone.
- Reproducir canciones en orden aleatorio seleccionando Aleatorio.
- Agregar canciones a una playlist existente o crear una nueva.
- Mantener presionado sobre una canción para ver más opciones, como ir al artista o álbum, ver la letra o crear una estación.
Al comenzar la reproducción, se abre la pantalla En reproducción, donde puedes controlar la música, ver información adicional y consultar la letra si está disponible.
Para usar tu iPhone como micrófono en la función A cantar de Apple Music, sigue estos pasos:
- En el Apple TV 4K, selecciona el ícono de A cantar en la pantalla de inicio o entra en la app Música y busca la opción en la parte superior.
- Elige un mix o playlist y selecciona Conectar micrófono del iPhone. También puedes hacerlo desde cualquier canción con letra sincronizada, mostrando los controles de reproducción.
- Escanea el código QR que aparece en la pantalla del televisor con la cámara de tu iPhone. Una vez conectado, los controles del micrófono estarán disponibles en tu iPhone y podrás ver la letra y escuchar tu voz a través del televisor.
- El código QR permanece visible para que hasta 30 personas puedan unirse, aunque solo un micrófono puede estar activo a la vez.
- Sigue las instrucciones en pantalla para ajustar la salida de audio a tu TV o a bocinas cableadas (no es compatible con bocinas inalámbricas tipo HomePod).
- Cuando estés listo, selecciona Empezar a cantar en el Apple TV 4K o en el control remoto.
Durante la reproducción, desde tu iPhone puedes:
- Activar o desactivar el micrófono.
- Ajustar el volumen del micrófono.
- Modificar la voz de la canción y la reverberación.
- Agregar canciones a la lista.
- Enviar reacciones con emojis animados.
Para finalizar, selecciona Desconectar micrófono en el Apple TV 4K o en tu iPhone.
Cuándo activar esta nueva función de karaoke de Apple Music
La función de karaoke ‘A cantar’ de Apple Music es ideal para reuniones con amigos, celebraciones familiares o simplemente para disfrutar de una noche cantando en casa. Puedes activarla en cumpleaños, fiestas temáticas o durante una tarde relajada para animar el ambiente.
También es perfecta para practicar tus canciones favoritas antes de una presentación o simplemente para divertirte, convirtiendo cualquier momento cotidiano en una experiencia de karaoke personalizada.