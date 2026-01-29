Tecno

Tu iPhone enviará mensajes más rápido con esta nueva opción de iOS 26: actualízalo

Activar la categoría correcta en los filtros de Mensajes mejora el equilibrio entre bloquear spam y recibir mensajes legítimos

Cambia la configuración de Mensajes
Cambia la configuración de Mensajes de iOS 26 para mejorarlo.

La aplicación Mensajes de Apple sumó en iOS 26 una serie de herramientas orientadas a reducir el spam y los mensajes no deseados, y una de las más relevantes es la opción “Pantalla de remitentes desconocidos”. Aunque su funcionamiento inicial puede resultar restrictivo, un ajuste clave en la configuración permite mejorar de forma notable la experiencia y evitar la pérdida de mensajes importantes.

Con esta actualización, Apple reforzó su estrategia para combatir comunicaciones no solicitadas en el iPhone. En paralelo a las nuevas funciones de detección de llamadas en la app Teléfono, Mensajes incorporó un sistema de filtrado que separa los textos potencialmente sospechosos de las conversaciones habituales, con el objetivo de reducir interrupciones y notificaciones innecesarias.

La función “Buscar remitentes desconocidos” identifica mensajes que podrían ser spam y los oculta en una sección independiente dentro de la app Mensajes. Estos textos se agrupan detrás del ícono de filtros ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación y no generan notificaciones automáticas cuando llegan.

Apple mejoró la configuración de
Apple mejoró la configuración de Mensajes para usuarios de iPhone. (Apple)

De esta manera, los mensajes de números o contactos no identificados no interrumpen al usuario, pero siguen siendo accesibles si se desea revisarlos manualmente. Apple también permite desactivar por completo esta función para que Mensajes vuelva a comportarse como en versiones anteriores del sistema operativo.

El problema es que, con la configuración más estricta, algunos mensajes legítimos pueden quedar silenciados, lo que llevó a varios usuarios a considerar desactivar el filtro por completo. Sin embargo, iOS 26 incluye opciones adicionales que permiten ajustar con mayor precisión qué tipo de mensajes sí deben notificar.

La configuración que marca la diferencia

Dentro de Configuración → Aplicaciones → Mensajes, aparece un apartado específico llamado “Permitir notificaciones” bajo el encabezado “Remitentes desconocidos”. Este menú solo se muestra cuando la función “Buscar remitentes desconocidos” está activada.

La configuración de Mensajes en
La configuración de Mensajes en iOS 26 ayuda a etiquetar mejor los mensajes spam y los que son urgentes. (Apple)

Desde allí, el sistema permite habilitar notificaciones para distintos tipos de mensajes verificados, lo que mejora notablemente el equilibrio entre filtrado y utilidad.

Las categorías disponibles son:

  • Sensible al tiempo: incluye alertas urgentes, códigos de verificación y notificaciones críticas.
  • Personal: mensajes identificados como enviados por personas reales y no por empresas u organizaciones.
  • Actas: actualizaciones de pedidos, recibos, confirmaciones y comunicaciones transaccionales.
  • Promociones: ofertas generales y mensajes enviados a múltiples destinatarios.

De forma predeterminada, muchos usuarios solo tienen activada la opción “Sensible al tiempo”, lo que puede provocar que mensajes personales legítimos no generen alertas. Al habilitar también la categoría “Personal”, la función de filtrado se vuelve mucho más efectiva sin perder comunicaciones relevantes.

Configuraciones de Apple para iPhone.
Configuraciones de Apple para iPhone.

Menos spam, sin perder mensajes importantes

Con este ajuste, Mensajes logra un funcionamiento más equilibrado. Las notificaciones urgentes siguen llegando, al igual que los mensajes de personas reales dirigidos de forma individual, mientras que el resto del spam queda filtrado y oculto sin generar alertas constantes.

Este enfoque permite aprovechar mejor las nuevas herramientas de detección de iOS 26, sin necesidad de desactivar por completo la “Pantalla de remitentes desconocidos”. Apple apunta así a ofrecer mayor control al usuario, que puede decidir qué tipo de mensajes merecen su atención inmediata y cuáles no.

Un paso más contra las comunicaciones no deseadas

La mejora en Mensajes se suma a otras iniciativas de Apple para reducir llamadas y textos no solicitados, un problema cada vez más común en los smartphones. Si bien el sistema de filtrado puede requerir algunos ajustes iniciales, la opción de personalizar las notificaciones demuestra ser clave para que la función cumpla su objetivo.

Funciones que se encuentran disponible
Funciones que se encuentran disponible en Mensajes del iPhone de Apple. (Apple)

En iOS 26, la “Pantalla de remitentes desconocidos” no está pensada para bloquear todo de forma indiscriminada, sino para ofrecer un control más fino. Activar la opción correcta puede marcar la diferencia entre perder mensajes importantes y disfrutar de una bandeja de entrada mucho más limpia.

