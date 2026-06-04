“Pensé que me lo habían matado”: el testimonio de la mamá del nene que recibió diez disparos frente a una escuela

El nene permanece en observación, pero fuera de peligro

Este miércoles por la mañana, un nene de 10 años resultó brutalmente herido, luego de que se desatara un tiroteo en la puerta de una escuela del barrio Avellaneda, ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba. “Pensé que me lo habían matado”, lamentó su madre, tras relatar cómo fue la secuencia en la que el menor recibió un total de diez disparos.

El incidente ocurrió antes de las 8 de la mañana, cuando la mujer y su hijo regresaban de comprar una serie de materiales escolares que le habían solicitado para una clase de artística. Todo transcurría con total normalidad, hasta que notó que había dos hombres discutiendo.

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“Doblamos la esquina después de la librería, vi que bajó un pie de la vereda y ahí siento el primer tiro”, relató la madre de la víctima al señalar que la pelea se tradujo en un enfrentamiento armado. Como primer instinto, recordó: “Agarré a mi hijo de la mochila y lo revoleé para el lado de la vereda”, con la intención de protegerlo.

Segundos después del tiroteo, su hijo le avisó que estaba herido. “Mi hijo me dice: ‘Mami, me duele, mami, me pegaron’. Ahí lo veo y tenía sangre en la cabeza. Me desesperé porque es un disparo, se me cruzó todo por la cabeza, pensé que me lo habían matado”, expresó durante una entrevista con el noticiero de El Doce.tv.

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La zona donde ocurrió el tiroteo, que dejó un saldo de dos personas heridas

Al revisar al pequeño, la mujer detectó que tenía más lesiones en las piernas y la cabeza. “Cuando me dijo ‘mami, me pegaron’, se me cayó el mundo”, recalculó sobre el ataque. Asimismo, aclaró que, en total, el menor “recibió 10 disparos: seis en las piernas y cuatro en la cabeza”.

Durante la emergencia, agradeció la asistencia que le prestó una vecina de la cuadra, quien les permitió ingresar a su casa para limpiar las heridas del niño. Tras haber sido trasladado de urgencia hacia el Hospital de Niños, se conoció que permanece internado en observación, aunque fuera de peligro.

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“Mi hijo está bien, está tranquilo, se va a quedar toda la noche en observación. Nunca se desvaneció ni nada”, contó la mujer. Además del menor, un hombre resultó herido en el pecho y permanece internado en estado reservado en el Hospital de Urgencias. No obstante, aclararon que no sería uno de los involucrados, sino otro vecino del barrio.

Frente a la situación de peligro vivida, la mujer reclamó mayor presencia policial en la zona al subrayar que el tiroteo se desató a pocos metros del colegio. “Gracias a Dios había un móvil en la puerta del colegio, que nunca hay. La Policía nunca está presente, hay mucha inseguridad en toda esa zona”, afirmó.

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El patrullero que se encontraba en la zona trasladó al menor baleado

Según indicó el comisario inspector Gerardo Alaniz, en ese momento, las autoridades llevaban a cabo un “operativo blanco”, que se trataría de un procedimiento de vigilancia realizado en las inmediaciones de las escuelas de la ciudad.

“Fue trasladado rápidamente por el móvil al Hospital de Niños y en esos mismos momentos ingresa un llamado al 911 dando información de que en ese mismo barrio, a escasos metros de donde había sucedido esto, había también un masculino mayor con herida de arma de fuego”, reconstruyó.

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Por su parte, la madre del nene pidió justicia para que el hecho no quede impune. “Tengo bronca e impotencia de que pase esto a metros del colegio. Que esto no quede como si nada, es una persona que sacó una escopeta al frente de un colegio”, concluyó.

De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, el atacante fue detenido poco después en su propia vivienda. Además, la Policía destacó que la captura se realizó con la colaboración de la madre del propio sospechoso. Como resultado del procedimiento, indicaron que se secuestró una escopeta recortada y un total de 16 cartuchos.

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