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La decisión de Fede Bal para intenta cerrar el escándalo con Barbie Vélez

Tras el reclamo público de la actriz por el dolor que le provoca revivir el conflicto, el conductor definió una nueva actitud para frenar la seguidilla de declaraciones cruzadas

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Tras el reclamo público de la actriz por el dolor que le provoca revivir el conflicto, el conductor definió una nueva actitud para frenar la seguidilla de declaraciones cruzadas (Video: Intrusos/ América TV)

La reciente decisión de Federico Bal marca un punto definitivo en el conflicto mediático que lo une a Barbie Vélez desde hace más de una década. Tras la pública exigencia de la actriz para que su expareja dejara de mencionarla, el conductor comunicó que no volverá a referirse al tema que los enfrentó durante años.

El miércoles, el periodista Daniel Ambrosino reveló en televisión que Bal optó por el silencio total: “Con respecto a todo lo que está pasando ahora, Federico no va a ser nunca más referencia a nada de todo esto”, puntualizó el panelista en Intrusos (América TV). Con esta decisión, el actor busca cortar la cadena de declaraciones cruzadas que reactivaron el escándalo de su separación, ocurrida hace más de diez años.

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En los últimos días, la actriz expresó abiertamente el profundo malestar que le provoca cada vez que se revive el episodio. “Estoy muy angustiada. El fin de semana la pasé como el ort... realmente”, admitió durante su intervención al aire de StoryTime en Bondi. La actriz describió el impacto emocional que le genera la exposición pública del conflicto: “A mí me generó el trauma más grande de mi vida. Entonces cada vez que se reflota el tema, a mí me vuelve a generar una angustia, una tristeza, que no tengo por qué bancármela”.

La actriz realizó un descargo entre lágrimas luego de que su expareja recordara su escandalosa separación que terminó en la Justicia (Video: Storytime/ Bondi Live)

La escalada mediática tuvo un nuevo pico cuando Vélez, entre lágrimas, interpeló a su ex: “No hables nunca más de mí, porque yo no soy más esa nena de 20 años que no sabía hablar, que tenía vergüenza, que tenía miedo. Tengo 30, pasaron 10 años y mucha terapia de por medio. Así que no me rompas más las pelotas. Si vas a hablar de mí, que sea para pedir perdón”.

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El conflicto entre Fede Bal y Barbie Vélez se reactivó luego de que el conductor hiciera referencia a su antigua relación en una entrevista. Ante la reacción pública de la actriz, quien pidió que se dejara de mencionar el episodio salvo para pedir disculpas, Bal decidió no hablar más del asunto. Esta postura fue confirmada tanto por su entorno como por periodistas cercanos, y apunta a cerrar definitivamente la polémica que tuvo repercusión judicial y mediática.

La madre de Barbie, Nazarena Vélez, compartió su inquietud por la salud emocional de su hija ante la exposición mediática. “Lo único que no puedo manejar es cuando uno de mis hijos la está pasando mal”, admitió en un ciclo televisivo. Nazarena, visiblemente conmovida, relató la dificultad de acompañar a su hija durante los años posteriores al conflicto: “Me cuesta ver a Bárbara sufrir mientras revive un montón de cosas y ver como todavía, y como siempre, la gente señala a las mujeres”.

La actriz se quebró al hablar del sufrimiento que vive su hija luego de que se reflotó la polémica judicial que vivió con el actor (Video: LAM/ América TV)

Durante su participación en LAM, Nazarena relató el dolor de ver a su hija “completamente deprimida, sin poderse levantar de la cama y ver que todo el mundo la señala”. La panelista también cuestionó la resolución judicial del caso y la forma en que fue tratada su hija: “La Justicia no puede decir que es un empate técnico, pero es la Justicia que tenemos. Y sigo escuchando que hablan de ella y no se lo merece, todos los que la conocen saben qué tipo de mujer es Bárbara”.

La repercusión mediática del caso llevó a Barbie Vélez a tomar distancia de la exposición pública durante varios años, según contó su madre. “Por esto, no trabajó durante muchos años, ¿Sabés lo que es ver una hija así? ¿Sabés la bronca que tengo? Le duele acordarse de esto, fue muy humillada, la trataron de loquita...”, expresó Nazarena Vélez, y agregó: “No la quiero ver mal porque no se lo merece, cuando dijo que había sido el trauma más grande de su vida, yo pensé que me moría, tenía ganas de ir a matarlo, me generó mucha impotencia”.

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