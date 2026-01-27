Apple estaría preparando el debut de Siri con Gemini de Google para febrero de 2026

Este nuevo asistente aprovechará los modelos de lenguaje detrás de Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple estaría ultimando los detalles para lanzar una versión completamente renovada de Siri impulsada por Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, con una llegada prevista para febrero de 2026.

Esta actualización marcaría el mayor salto en la historia del asistente, prometiendo una integración más profunda y contextual con el ecosistema iPhone, así como nuevas funciones avanzadas que llevan años en desarrollo y que ahora podrían estar a punto de ver la luz.

Siri renovada con Gemini: integración avanzada e inteligencia contextual

Según Mark Gurman de Bloomberg, iOS 26.4 será la versión clave que inaugure la nueva etapa de Siri, producto de la colaboración entre Apple y Google.

El logo del asistente de Apple, Siri. APPLE

Este nuevo asistente aprovechará los modelos de lenguaje detrás de Gemini, permitiendo que Siri entienda y actúe sobre información contextual procedente de distintas aplicaciones y fuentes del dispositivo, como Mensajes, el calendario o Mapas.

La alianza entre ambas compañías garantiza que Apple mantendrá el control sobre los datos personales, mientras que Google proporcionará la base tecnológica para potenciar el cerebro de Apple Intelligence y, por extensión, de Siri.

El resultado será un asistente capaz de responder preguntas complejas, organizar agendas y anticipar necesidades del usuario con una profundidad inédita. El despliegue de estas funciones, según las fuentes, comenzará a mediados de febrero de 2026 y requerirá un iPhone 15 Pro o modelos posteriores para asegurar la compatibilidad.

Apple Intelligence es el sistema de inteligencia artificial personal de Apple, integrado en iOS, iPadOS y macOS. (Apple)

Novedades visuales en iOS 26.4

La actualización no solo estará marcada por los avances en inteligencia artificial. Entre las novedades ya confirmadas destaca la llegada de 11 nuevos emojis, incluidos símbolos como la cara aplastada, la nube de lucha, bailarinas y elementos relacionados con la cultura pop y la identidad visual de Apple.

Estos nuevos íconos, anunciados hace un año, refuerzan la apuesta de la compañía por la personalización y el lenguaje visual en su sistema operativo.

Además, iOS 26.4 promete otras mejoras menores que irán llegando a lo largo de las distintas versiones beta. Como es habitual, se espera que el proceso de pruebas públicas y para desarrolladores se extienda desde mediados de febrero hasta finales de marzo o principios de abril, cuando la versión estable estará disponible para el público en general.

Una filtración revela las novedades que presentaría el sistema operativo iOS 26.4 y iOS 27. (Imagen ilustrativa)

Calendario de lanzamiento y alcance de la actualización

Si Apple sigue su calendario habitual, la primera beta de iOS 26.4 estaría disponible para desarrolladores en febrero de 2026, una previsión respaldada por Mark Gurman. Según esta hoja de ruta, la compañía estrenaría el nuevo asistente Siri en la versión beta de iOS 26.4 durante la segunda quincena de ese mes.

Luego llegaría una beta pública casi de inmediato. Durante las semanas siguientes, se lanzarían nuevas versiones beta con ajustes y novedades adicionales. El lanzamiento final de la versión estable está previsto para finales de marzo o inicios de abril de 2026.

Cabe destacar que no todos los dispositivos serán compatibles con el nuevo Siri: solamente los iPhone 15 Pro o modelos más recientes podrán aprovechar las funciones avanzadas basadas en Gemini y Apple Intelligence.

Solamente los iPhone 15 Pro o modelos más recientes podrán aprovechar las funciones avanzadas basadas en Gemini. REUTERS/Aly Song

Esta limitación responde a los requisitos técnicos y de procesamiento necesarios para ejecutar los nuevos modelos de inteligencia artificial de manera eficiente.

Apple lanza iOS 26.2.1: actualización con soporte para AirTag 2 y corrección de errores

Apple acaba de poner a disposición de los usuarios iOS 26.2.1, una actualización diseñada para resolver incidencias urgentes detectadas en la versión previa y, además, ofrecer soporte para el reciente AirTag 2.

Esta versión incorpora parches de seguridad y atiende los problemas que experimentaron algunos usuarios tras la última actualización. Aunque aún no se han especificado todos los errores corregidos, se espera que la compañía publique detalles adicionales en los próximos días a través de su página oficial.

Entre las novedades más destacadas de iOS 26.2.1 se encuentra la compatibilidad con el AirTag 2, el nuevo accesorio de Apple que incorpora una función de búsqueda con mayor precisión. A su vez, se lanzó watchOS 26.2.1, que mejora el rendimiento y la integración del localizador para quienes utilicen ambos dispositivos.