Apple lanzaría el iPhone 17e, un nuevo celular más barato y con procesador alta gama

El iPhone 16e se caracteriza por conservar el notch. Se esperaría que el modelo iPhone 17e integre Dynamic Island. (Apple)

Apple estaría preparando el lanzamiento del iPhone 17e para la primera mitad de 2026, específicamente en febrero. Según MacRumors, este modelo podría incorporar Dynamic Island en lugar del notch, compatibilidad con MagSafe y el chip A19.

El iPhone 16e, el dispositivo previo de la gama económica, tiene un precio inicial de 599 dólares, y se especula que el nuevo modelo mantendría ese valor.

Qué otras características tendría el iPhone 17e

Además de incorporar Dynamic Island, el panel de notificaciones presente desde el iPhone 14 Pro, salvo en el 16e, y compatibilidad con MagSafe, el iPhone 17e mantendría varias características del iPhone 16e, según el portal mencionado.

La Dynamic Island está presente desde el iPhone 14 Pro, a excepción del iPhone 16e. (Apple)

Entre ellas, se espera una pantalla de 6,1 pulgadas, una sola cámara trasera y opciones en color blanco y negro.

El panel seguiría siendo de 60 Hz, sin la tecnología ProMotion de 120 Hz que Apple introdujo en los modelos estándar del iPhone 17 en 2025. Esto significa que el iPhone 17e no contaría con mejoras en la fluidez de video ni en el desplazamiento de páginas web.

Tampoco se prevé la incorporación de pantalla siempre activa (always-on), ya que requeriría un panel OLED con brillo mínimo de 1 nit, una característica reservada para los modelos más caros. Además, es probable que el HDR y el nivel de brillo sigan siendo inferiores respecto a la línea insignia de Apple.

iPhone 16e solo tiene una cámara. Existen rumores de que su predecesor continúe esto. (Apple)

A pesar de que el tipo de pantalla no cambiaría, existen rumores sobre una posible reducción del grosor de los bordes, lo que permitiría aprovechar un área de visualización un poco mayor.

Por otra parte, el iPhone 17e incorporaría el módem C1X de Apple, el mismo chip de conectividad que debutó en el iPhone Air. Este módem es más rápido y eficiente que el C1 utilizado en el iPhone 16e: según la compañía, el C1X puede duplicar la velocidad de su predecesor y consume menos energía que los modelos de Qualcomm.

En cuanto a la cámara, se espera que el iPhone 17e mantenga una sola cámara trasera de 48 megapíxeles con lente gran angular, sin mejoras anunciadas respecto a la generación anterior. No hay información sobre la incorporación de un botón dedicado para controlar la cámara, función ausente en el iPhone 16e.

El iPhone 17e tendría el mismo grosor del iPhone 16e. (Apple)

En la parte frontal, los modelos estándar del iPhone 17 recibieron una cámara mejorada de 18 megapíxeles con Center Stage, pero los rumores indican que el iPhone 17e seguiría utilizando la cámara frontal de 12 megapíxeles presente en el 16e.

Cómo es el chip que tendría el iPhone 17e

Se prevé que el iPhone 17e utilice el chip A19 de Apple, presentado por primera vez en la línea iPhone 17. Este procesador, fabricado con el proceso N3P de 3 nanómetros, ofrece entre un 5 y un 10 por ciento más de rendimiento comparado con el A18, integrado en el iPhone 16e.

Es posible que Apple opte por una versión con menor frecuencia del A19 para el iPhone 17e, lo que implicaría un desempeño ligeramente inferior al del iPhone 17 estándar. En el modelo anterior, el iPhone 16e, el chip A18 contaba con una GPU de 4 núcleos en lugar de 5, por lo que no se descarta que el iPhone 17e también reciba una versión reducida de la GPU.

El iPhone 17e contaría con el mismo chip A19, presente en la línea estándar del 17. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Además de las mejoras en CPU y GPU, el A19 incorpora un motor de pantalla actualizado, un procesador de señal de imagen optimizado y un Neural Engine mejorado para potenciar el rendimiento en tareas de inteligencia artificial. Cada núcleo de la GPU incluye un Neural Accelerator para acelerar los modelos de IA locales.

Se espera que el iPhone 17e mantenga los 8 GB de RAM del 16e, mientras que otros modelos de la gama ofrecen 12 GB.