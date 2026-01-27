Actualiza tu iPhone a iOS 26.2.1 donde Apple solucionó fallas urgentes

La nueva versión iOS 26.2.1 responde a la necesidad de integrar parches de seguridad. Composición Infobae: Apple / REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Apple ha lanzado oficialmente iOS 26.2.1, una actualización que busca corregir errores urgentes detectados en la versión anterior y que, al mismo tiempo, introduce la compatibilidad con el nuevo AirTag 2.

Este lanzamiento llega poco más de un mes después de iOS 26.2 y marca un paso importante antes de la llegada de iOS 26.3, que actualmente permanece en fase beta.

iOS 26.2.1: correcciones clave y soporte para AirTag 2

La nueva versión iOS 26.2.1 responde a la necesidad de integrar parches de seguridad y solucionar problemas que afectaron a varios usuarios tras la última gran actualización.

Si bien Apple no ha detallado aún todos los errores corregidos, se espera que en los próximos días la compañía publique información adicional en su sitio web oficial.

AirTag es un accesorio que ayuda a los usuarios a localizar y tener bajo control sus objetos más importantes con la app Buscar de Apple. Apple Inc./Handout via REUTERS

Uno de los principales atractivos de iOS 26.2.1 es la compatibilidad con el AirTag 2, un accesorio presentado por Apple con una función de búsqueda con precisión mejorada. Para complementar esta novedad, también se ha lanzado la actualización watchOS 26.2.1, optimizando la experiencia de los usuarios que utilicen el nuevo localizador.

Importancia de actualizar a la última versión de iOS

Aunque no se incluyen cambios visuales ni nuevas funciones para el usuario, la actualización a iOS 26.2.1 es recomendada para todos los dispositivos compatibles, especialmente para quienes hayan experimentado incidencias con iOS 26.2 o versiones anteriores.

Apple buscaría así garantizar un sistema más estable y un mejor rendimiento general, incluido el consumo de batería.

Para instalar la actualización, basta con ingresar a Ajustes, seleccionar General y luego Actualización de software. iOS 26.2.1 aparecerá disponible para descarga e instalación. Aunque el archivo no es especialmente pesado, puede requerir varios minutos de descarga, por lo que se aconseja realizar el proceso conectado a una red Wi-Fi de calidad.

Todo lo que se sabe de la beta de iOS 26.3

Apple presentó la beta de iOS 26.3, una actualización que, sin ofrecer cambios revolucionarios, introduce importantes mejoras en rendimiento, conectividad, seguridad y facilidad para migrar datos.

Esta versión, destinada a desarrolladores y usuarios inscritos en el programa beta, busca perfeccionar la experiencia diaria del iPhone y prepara el camino para nuevas funciones que llegarán al ecosistema en el futuro cercano.

La nueva beta pública de iOS 26.3 ya se encuentra disponible. (Imagen ilustrativa)

Enfoque en estabilidad y optimización de conexiones

iOS 26.3 Beta 2, identificada con la compilación 23D5103D, se distribuye en descargas que varían entre 4,75 GB para modelos recientes como el iPhone 17 Pro Max y más de 10 GB para otros dispositivos.

Una de las principales novedades técnicas es la actualización del módem, que promete mayor estabilidad en Wi-Fi y redes móviles, minimizando caídas y mejorando la experiencia en videollamadas, juegos en línea y streaming.

En algunos mercados, Apple ha eliminado la función de Reenvío de notificaciones a dispositivos de terceros, que en la beta anterior permitía enviar alertas a relojes con Wear OS. Todo apunta a que esta característica quedará restringida a la Unión Europea, en respuesta a nuevas exigencias regulatorias sobre interoperabilidad.

iOS 26.3 Beta 2 se distribuye en descargas que varían entre 4,75 GB para modelos recientes como el iPhone 17 Pro Max. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Apple)

Transferencia de datos entre iPhone y Android

Uno de los cambios más prácticos es la simplificación para migrar datos entre iPhone y Android. Ahora, basta con acercar ambos dispositivos para transferir fotos, mensajes, contactos, contraseñas y aplicaciones, sin recurrir a apps externas.

No obstante, Apple mantiene límites sobre la información sensible: datos de Salud, notas protegidas y otros contenidos cifrados no se transfieren, reforzando su compromiso con la privacidad. Esta mejora responde tanto a demandas de usuarios como a la presión normativa en Europa, que exige mayor flexibilidad en el ecosistema Apple.

Ajustes visuales y refuerzo de la seguridad

En el aspecto visual, la beta reorganiza las categorías de fondos de pantalla: meteorología y astronomía ahora aparecen por separado, facilitando la personalización. La vista del tiempo a pantalla completa incluye una nueva sección con tres configuraciones predeterminadas para un acceso más ágil.

En seguridad, Apple comienza a implementar un sistema de “Mejoras de seguridad en segundo plano” que permitirá aplicar parches críticos sin requerir una actualización completa del sistema operativo.

Aunque esta función aún no contiene correcciones reales en la beta actual, representa un avance en la protección del sistema y anticipa una gestión más ágil de la seguridad entre versiones mayores.