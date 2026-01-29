Tecno

Cuál es la contraseña ideal para tu celular y aplicaciones: WhatsApp, Gmail y más

Evitar usar nombres, fechas de cumpleaños o información personal aumenta la seguridad de las cuentas

La contraseña ideal para celular
La contraseña ideal para celular y aplicaciones protege datos personales y previene accesos no autorizados, extorsión y robo de identidad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de la contraseña ideal para tu celular y aplicaciones es una barrera crucial para proteger los datos personales. Esta primera herramienta de seguridad debe cumplir ciertos requisitos, por lo que es importante evitar hábitos como el uso de nombres de familiares o fechas de cumpleaños.

Así que vamos a explicar cómo crear una clave de forma ideal para proteger cuentas de WhatsApp, Instagram, Gmail, Outlook, TikTok y demás.

Por qué es tan relevante contar con una contraseña segura

Una clave robusta impide accesos no autorizados y frena el robo de identidad, la extorsión y el acceso a información personal o profesional. Los dispositivos móviles y las apps concentran buena parte de la vida cotidiana: desde mensajes hasta datos bancarios.

El usuario promedio gestiona decenas de cuentas y contraseñas. La comodidad puede llevar a usar combinaciones débiles o repetidas, pero esto multiplica los riesgos. Los atacantes digitales emplean técnicas avanzadas para descifrar contraseñas y apuntan especialmente a los dispositivos móviles, donde muchas personas tienden a bajar la guardia.

El uso de la misma
El uso de la misma contraseña en varias aplicaciones incrementa el riesgo de sufrir ciberataques y vulnerabilidad de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué características debe tener una contraseña ideal para celular y aplicaciones

Una contraseña fuerte es aquella que resulta difícil de adivinar y no está ligada a información personal. Según las recomendaciones de empresas como Kaspersky y NordPass, la contraseña ideal cumple con los siguientes criterios:

Debe tener una longitud mínima de 12 a 15 caracteres, preferiblemente más larga si la plataforma lo permite.

Debe combinar letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos especiales. Incluir espacios es válido y aumenta la complejidad.

No debe contener palabras comunes, nombres propios, fechas de nacimiento, números de teléfono ni información personal. Tampoco debe estar basada en patrones sencillos ni en datos que puedan encontrarse en redes sociales.

Crear frases de contraseña con
Crear frases de contraseña con palabras aleatorias o acrónimos dificulta el descifrado por parte de programas automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada contraseña debe ser única para cada servicio. Reutilizar claves las debilita: si una es vulnerada, las demás quedan expuestas.

Conviene evitar sustituciones predecibles (como “c@ngur0” por “canguro”), ya que los sistemas de ataque ya contemplan estas variantes.

Métodos creativos y eficaces para generar contraseñas seguras

Existen varias fórmulas comprobadas para crear claves fuertes y recordar su estructura sin sacrificar la seguridad. Algunas de las más recomendadas son:

  • Frases de contraseña: consiste en unir varias palabras no relacionadas, en un orden aleatorio, e incorporar números, símbolos o mayúsculas. Por ejemplo, “vacA!quemaR#movEr?pianOh”. Esta estructura resulta fácil de recordar y muy difícil de descifrar por programas automáticos.
  • Acrónimos de frases: se puede tomar una frase significativa y emplear solo la primera letra de cada palabra, alternando mayúsculas, números y símbolos. Ejemplo: “Quiero helado para cenar en Kentucky” podría transformarse en “QhpcenK?7”.
  • Alteración de palabras y vocales: modifica una frase cambiando sistemáticamente alguna vocal por otra o eliminando ciertas letras de cada palabra. Así, “Una vaca flota en una sartén” puede convertirse en “Une vece flote en une sertén”.
  • Códigos de países: une los códigos ISO de países favoritos, y si se desea, agrega sus prefijos telefónicos. Ejemplo: “mex54 irl353 fra33 deu49 jpn81”. El resultado es una clave extensa, poco intuitiva y fácil de personalizar.
  • Combinación aleatoria de caracteres: utiliza un generador de contraseñas para obtener secuencias como “!HMnrsQ4VaGnJ-kK”. Son casi imposibles de adivinar, aunque requieren una nemotecnia o un gestor para recordarlas.
La autenticación de dos factores
La autenticación de dos factores o multifactor refuerza la protección en cuentas bancarias, de correo electrónico y redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones adicionales de seguridad que no debes descuidar

No basta con una contraseña robusta: instalar autenticación de dos factores (2FA) o multifactor añade una barrera extra. Algunos métodos son códigos enviados por SMS, correos electrónicos, aplicaciones de autenticación, biometría o llaves físicas USB.

Los servicios modernos permiten agregar información de recuperación, como un correo o número alternativo, para recuperar el acceso si olvidas la clave de tu teléfono o app.

Es recomendable cambiar regularmente las contraseñas más sensibles, como las de banca, correo electrónico y redes sociales principales. La actualización frecuente reduce el margen de exposición ante filtraciones.

Utilizar un gestor de contraseñas simplifica la tarea de crear y recordar claves complejas y únicas para cada servicio. Estas herramientas ofrecen almacenamiento cifrado y acceso multiplataforma.

