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Spotify quiere que reserves entradas para conciertos y shows sin salir de la aplicación

Gracias a la integración de datos de interacción, los usuarios premium más activos podrán acceder a boletos para giras selectas, evitando las habituales filas virtuales

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Spotify lanza Reserved en Estados Unidos para que suscriptores Premium reserven entradas de conciertos con acceso prioritario. (Foto Spotify)
Spotify lanza Reserved en Estados Unidos para que suscriptores Premium reserven entradas de conciertos con acceso prioritario. (Foto: Spotify)

Spotify acaba de lanzar Reserved, una función que comenzará este verano en Estados Unidos y se ampliará a otros países, que consiste en que Spotify identificará a los fans más fieles de un artista y les reservará dos entradas para su gira. De esta manera, no tendrán que competir con miles de fans ni buscar códigos, siendo una oportunidad clave para comprar entradas antes de que salgan a la venta para el público general.

Los seleccionados dispondrán de un plazo de un día para completar la compra y todo se hace a través de la aplicación. La empresa advirtió que la oferta será limitada: “habrá muchos más superfans que asientos disponibles en una gira, por lo que no todos los fans recibirán una oferta”.

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La nueva herramienta forma parte de un acuerdo plurianual entre Spotify y Live Nation. Para definir qué usuarios acceden a esa reserva, la plataforma usará señales de comportamiento como reproducciones, veces que se comparte contenido y otras formas de actividad vinculadas con cada artista.

Por qué Spotify trae una nueva función para reservar entradas a conciertos

La nueva función Reserved permitirá a los fans activos comprar hasta dos boletos por evento desde la misma aplicación de Spotify. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)
La nueva función Reserved permitirá a los fans activos comprar hasta dos boletos por evento desde la misma aplicación de Spotify. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Spotify explicó que Reserved estará disponible solo para artistas seleccionados y no detalló cuáles participarán ni cuántas entradas pondrá cada uno a disposición a través del programa. La empresa sí precisó que la reserva de boletos se apoyará en los datos de interacción dentro del servicio para identificar a los seguidores más comprometidos.

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La compañía señaló que la medida es una respuesta a la frustración creciente de los usuarios ante las filas virtuales y la dificultad para acceder a shows muy demandados.

En una publicación de la compañía, la plataforma sostuvo: “Conseguir entradas para un concierto hoy en día puede parecer una carrera que estás condenado a perder. Llegas en el momento justo, actualizas la página sin parar y aun así te quedas sin entradas”.

Spotify seleccionará a los usuarios más comprometidos con cada artista mediante señales de comportamiento y actividad dentro de la plataforma. (Foto: Europa Press)
Spotify seleccionará a los usuarios más comprometidos con cada artista mediante señales de comportamiento y actividad dentro de la plataforma. (Foto: Europa Press)

En esa misma publicación, Spotify afirmó que la experiencia de compra suele ser “estresante, impredecible y se desconecta de lo que realmente importa: que los verdaderos fans consigan entradas”.

Qué otros anuncios hizo Spotify recientemente

Entre esos anuncios, la empresa presentó Studio by Spotify Labs, una nueva aplicación de escritorio independiente para crear podcasts, listas de reproducción y otros contenidos personalizados según los gustos del usuario.

Además, la compañía sumó un nuevo acuerdo de licencia con Universal Music Group. Según lo anunciado por Spotify y UMG, ese pacto permitirá a los suscriptores crear versiones y remezclas con inteligencia artificial de canciones de artistas seleccionados del catálogo de la discográfica.

Studio by Spotify Labs se presentó como una aplicación de escritorio para crear podcasts, listas de reproducción y contenidos personalizados. (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)
Studio by Spotify Labs se presentó como una aplicación de escritorio para crear podcasts, listas de reproducción y contenidos personalizados. (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)

En paralelo, Spotify comenzó a implementar nuevas herramientas de verificación para diferenciar los podcasts que usan voces generadas con inteligencia artificial de aquellos realizados completamente por personas.

La medida incluye la insignia “Verified by Spotify”, un check verde claro que aparecerá tanto en las páginas de los programas como en los resultados de búsqueda.

Según explicó la plataforma, la insignia “Verified by Spotify” indicará que un programa pasó por un proceso de revisión destinado a garantizar su autenticidad. El despliegue será gradual: comenzará con un grupo selecto de podcasts y se ampliará en los próximos meses.

Cómo un podcast puede tener la insignia de verificación de Spotify

Spotify implementa insignias 'Verified by Spotify' para distinguir podcasts con voces auténticas de los generados por inteligencia artificial.
Spotify implementa la insignia Verified para podcasts y refuerza los mecanismos contra la manipulación artificial de audiencia generada por bots. (Foto: Spotify)

Para obtener la verificación, un podcast deberá cumplir tres condiciones: actividad sostenida de oyentes, cumplimiento continuo de las normas de la plataforma y autenticidad verificada de la audiencia.

Asimismo, Spotify añadió que incorporó mecanismos para detectar y prevenir escuchas generadas por bots, con el objetivo de limitar la manipulación artificial de popularidad.

Esta verificación busca ofrecer a los oyentes una referencia visual directa sobre la legitimidad de los creadores y de las marcas detrás de cada programa. Esa señal permitirá distinguir con mayor facilidad entre contenidos reales y otros que pudieron haber sido generados, manipulados o suplantados por inteligencia artificial sin autorización.

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