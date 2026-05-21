Por qué las teclas F y J tienen una raya: pueden ser la clave para que uses mejor tu PC

Las pequeñas rayas en F y J ofrecen una guía táctil clave para la correcta ubicación de los dedos en el teclado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de pequeñas rayas en relieve sobre las teclas F y J del teclado ha pasado desapercibida para muchos usuarios, pero detrás de este detalle se esconde una solución ergonómica que ha acompañado a generaciones de usuarios de computadoras.

Aunque parecen una simple curiosidad, cumplen una función esencial en la mecanografía moderna y tienen una historia que se remonta a la era de las máquinas de escribir.

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Para qué sirven las rayitas en F y J

Las rayas que encontramos sobre las teclas F y J no son un adorno ni un defecto de fabricación. Su razón de ser es ofrecer una guía táctil para ubicar correctamente los dedos índice sin necesidad de mirar el teclado. Cuando se emplea la técnica tradicional de mecanografía, los dedos índices deben descansar sobre F y J, lo que permite que el resto de los dedos se distribuya de manera natural sobre las demás teclas.

Gracias a estas marcas, los usuarios pueden mantener la vista en la pantalla mientras escriben, incrementando la velocidad y la precisión, y disminuyendo la cantidad de errores al teclear.

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Vista de cerca de un teclado de laptop negro donde las teclas F y J están claramente resaltadas con círculos naranja, indicando su importancia para la digitación táctil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La utilidad de estas pequeñas rayas reside en su capacidad para servir de punto de referencia táctil. Al colocar los índices sobre F y J, se establece la posición base conocida como la “fila de inicio” o “Home Row”. Desde ahí, cada dedo tiene asignadas teclas específicas y movimientos concretos, permitiendo que la escritura sea fluida y constante.

El origen de las marcas en el teclado

Lejos de ser una innovación reciente, las rayitas en F y J tienen su origen en las antiguas máquinas de escribir mecánicas. Desde hace décadas, las guías físicas ayudaron a los mecanógrafos a orientarse sin bajar la vista, mejorando la eficiencia y la velocidad durante largas horas de trabajo.

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Este diseño, que demostró ser exitoso en las máquinas de escribir, se mantuvo en los teclados de computadoras y laptops que usamos en la actualidad.

En 1982, la idea fue registrada formalmente mediante una patente a nombre de June E. Botich, quien buscaba mejorar la precisión y rapidez en los entornos laborales. Así, el diseño se convirtió en un estándar universal en teclados físicos, persistiendo incluso en dispositivos ultradelgados y laptops modernas.

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En 1982, June E. Botich patentó el diseño de las rayas en F y J para optimizar la mecanografía en entornos laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Décadas después, las rayas en F y J siguen cumpliendo su propósito original: reducir el tiempo perdido buscando teclas y aumentar la productividad al escribir.

Cómo colocar las manos correctamente en el teclado

La correcta ubicación de los dedos y la postura frente al computador son elementos cruciales para aprovechar al máximo las ventajas de las marcas en F y J. La postura recomendada comienza por sentarse con el tronco erguido, la espalda apoyada en el respaldo de la silla y los pies firmemente apoyados en el suelo, manteniendo una ligera inclinación hacia adelante para los brazos y antebrazos.

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La distancia ideal entre el usuario y el teclado debe ser de entre 15 y 20 centímetros, lo que facilita una posición natural y cómoda. Los codos deben permanecer junto al cuerpo y algo más bajos que el nivel del teclado. Los hombros relajados, las muñecas alineadas con los antebrazos y los dedos curvados sobre las teclas guías son condiciones esenciales.

Los movimientos al escribir deben venir solo de los dedos, evitando desplazar manos o muñecas para mejorar la eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la técnica de digitación, los dedos índices de ambas manos deben descansar sobre las teclas F y J. Así, la mano izquierda coloca el meñique en A, el anular en S, el corazón en D y el índice en F. La mano derecha ubica el meñique en Ñ, el anular en L, el corazón en K y el índice en J. Los pulgares se sitúan sobre la barra espaciadora, la cual generalmente se pulsa con el pulgar derecho.

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Las rayas sobre F y J permiten regresar siempre a la posición base sin mirar el teclado, asegurando que cada dedo esté en el lugar correcto para alcanzar las teclas correspondientes. El movimiento al teclear debe provenir únicamente de los dedos, evitando desplazar la mano, la muñeca o el brazo.

Un golpeo parejo, con ritmo regular y pausas iguales entre pulsaciones, es clave para mecanografiar correctamente. Al terminar una línea, se debe utilizar la tecla ENTER y regresar las manos a las teclas guías antes de continuar.

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