Tecno

Ciberataques con inteligencia artificial dispararon un 500% el robo de contraseñas

En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos, expertos advierten que la mayor incidencia de fraudes se observa en los sectores financiero, gubernamental, de salud y servicios públicos

Guardar
La IA facilita campañas de
La IA facilita campañas de phishing más sofisticadas y personalizadas, superando las barreras de seguridad tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 28 de enero, en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos, diversos actores del sector tecnológico y de ciberseguridad advierten sobre una tendencia preocupante: los ciberataques potenciados por inteligencia artificial (IA) han provocado un aumento de hasta 500% en el robo y circulación de contraseñas a nivel global, según el Threat Landscape Report 2025 de Fortinet.

En este contexto, la inteligencia artificial aparece como un arma de doble filo. Por un lado, fortalece la eficiencia operativa y la capacidad de prevención de incidentes.

Por otro lado, es utilizada por ciberdelincuentes para perfeccionar ataques cada vez más sofisticados, sobre todo en regiones como América Latina, donde los sectores financiero, gubernamental, salud y servicios públicos son objetivos prioritarios.

Por qué América Latina se ha convertido en un blanco frecuente de ciberataques

La digitalización acelerada y las
La digitalización acelerada y las brechas en ciberseguridad colocan a la región entre los principales objetivos de los ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación digital acelerada en países latinoamericanos ha ampliado la superficie de ataque para los ciberdelincuentes. El Latin America Threat Landscape Report 2025 de CrowdStrike identifica a sectores clave, como el financiero, el gubernamental y el de utilidades, entre los más afectados por incidentes de robo de datos y phishing dirigido.

Xertica.ai advierte que la falta de infraestructura de ciberseguridad robusta y la escasa cultura de protección de datos en algunas organizaciones aumentan la vulnerabilidad.

Asimismo, la región enfrenta desafíos vinculados a la implementación de regulaciones y la actualización de tecnologías, lo que la convierte en un espacio propicio para la difusión de ataques sofisticados.

Qué es la “IA Blindada” y cómo puede ayudar a proteger los datos sensibles

La combinación de tecnología avanzada,
La combinación de tecnología avanzada, gobernanza y capacitación busca blindar la información crítica frente a amenazas internas y externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este problema global, empresas como Xertica.ai impulsan el concepto de “IA Blindada”, una estrategia que combina inteligencia artificial para ciberseguridad, gobernanza de datos, arquitectura segura y capacitación continua de los equipos.

El objetivo es impedir que las propias herramientas de IA empleadas por las organizaciones se conviertan en vectores de riesgo para la información crítica. Sergio Pohlmann, director de ciberseguridad de Xertica.ai para Brasil y América Latina, explica que la protección no solo depende de la tecnología.

“Ninguna solución es eficaz si las personas no están preparadas. Las capacitaciones recurrentes, las simulaciones de ataques y una cultura organizacional orientada a la seguridad son fundamentales para reducir el impacto del phishing”, afirma el ejecutivo.

Por qué la capacitación es clave ante el aumento del phishing

El factor humano sigue siendo
El factor humano sigue siendo decisivo para detectar y frenar intentos de fraude, incluso en entornos altamente automatizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El componente humano sigue siendo esencial frente a la sofisticación de los ataques de phishing. Los empleados y usuarios finales representan el primer eslabón en la defensa contra el robo de datos. La capacitación recurrente y la realización de simulacros permiten identificar amenazas y actuar con rapidez ante intentos de fraude.

La cultura organizacional enfocada en la seguridad y la adopción de programas de formación actualizados refuerzan la protección de la información.

Según Pohlmann: “Estamos ante una nueva generación de fraudes digitales. La inteligencia artificial permite que los ataques de phishing sean altamente dirigidos, explotando el lenguaje, el contexto y el comportamiento humano”.

Ante esto, el ejecutivo agrega: “Esto exige que las empresas adopten una postura mucho más estratégica en relación con la protección de datos”.

De qué forma evoluciona la protección de datos como prioridad estratégica

Las empresas que priorizan la
Las empresas que priorizan la seguridad y la transparencia fortalecen la confianza y su posición frente a los desafíos digitales actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección de datos ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para ocupar un lugar central en la estrategia y reputación de las compañías.

Organizaciones expertas en ciberseguridad insisten en que el uso responsable de la inteligencia artificial requiere espacios seguros, transparentes y alineados con las normativas locales.

En este sentido, proteger la información se traduce en preservar la confianza de clientes, ciudadanos y socios. “Las empresas que invierten en IA de forma segura y responsable estarán mejor preparadas para crecer, innovar y relacionarse con sus clientes y con la sociedad”, dice Pohlmann.

La fecha del Día Internacional de la Protección de Datos funciona como recordatorio de la importancia de fortalecer las defensas frente a amenazas que evolucionan a la misma velocidad que la tecnología.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialCiberataquesRoboContraseñasDatosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Si tu celular está lento, aplica estos cinco trucos para recuperar su velocidad

La lentitud de un teléfono suele estar relacionada con la falta de espacio, aplicaciones en exceso, actualizaciones pendientes o procesos activos que consumen recursos

Si tu celular está lento,

Cuál es la app Magis TV gratis: la pregunta de muchos latinos en Google para ver películas y series

Además de comprometer datos personales, el uso de estas apps puede implicar violaciones de propiedad intelectual y sanciones legales para quienes acceden a contenido sin autorización de los titulares de derechos

Cuál es la app Magis

Valve apuesta por una Steam Machine más accesible: juegos verificados sin tantas restricciones

El nuevo hardware promete encender y jugar sin complicaciones, con un catálogo verificado más amplio, potencia de gama alta y compatibilidad total gracias al sistema operativo Steam OS

Valve apuesta por una Steam

Cuál es el precio de las principales criptomonedas este día

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, registra un precio de 89.289,2 dólares

Cuál es el precio de

Cómo activar restricciones para controlar los contenidos que ve mi hijo en el celular

Las herramientas integradas del sistema permiten filtrar aplicaciones, juegos y películas según la edad, aunque requieren revisión periódica y acompañamiento adulto para garantizar un entorno digital seguro

Cómo activar restricciones para controlar
DEPORTES
Tras la polémica, River Plate

Tras la polémica, River Plate acordó con el Parma y recibirá una compensación por la salida “unilateral” de Luca Scarlatto

River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Los resultados de los tenistas argentinos por el mundo: Thiago Tirante y Solana Sierra avanzan en Asia

El cambio de último momento que realizó Frana en el equipo argentino de Copa Davis para enfrentar a Corea del Sur

La furia de las figuras del tenis tras la difusión del video de una jugadora rompiendo su raqueta fuera de la cancha: “¿Somos atletas o animales en un zoológico?”

TELESHOW
El tierno álbum de fotos

El tierno álbum de fotos de Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a su hijo en la nieve: “Así amanecimos”

Wanda Nara comenzó la mudanza a “su casa de los sueños”, la mansión de lujo que remodeló con sofisticación y diseño

La Tora Villar recordó su romance con Maxi Kilates y aconsejó a Evangelina Anderson: “No se lo recomiendo”

Flor Torrente brilla en “Mi amiga y yo”: arte, familia y resiliencia

La vida simple de Elina y Eduardo Costantini en José Ignacio: paseos, playa y familia

INFOBAE AMÉRICA

El oro superó los 5.300

El oro superó los 5.300 dólares por onza y marcó un nuevo récord histórico impulsado por la debilidad del dólar

Entre escombros y sirenas: la noche en que una soldado de 18 años rescató a un sobreviviente del Holocausto

Cuándo ocurrirán los próximos eclipses solares totales y por qué uno será el “eclipse del siglo”

Philip Glass canceló conciertos en el Kennedy Center por “el nuevo rumbo” político que tomó la institución

El streaming de los pingüinos: cómo es la transmisión que muestra la vida de las aves marinas patagónicas