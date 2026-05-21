SpaceX prepara el primer vuelo de Starship V3: horarios, transmisión en vivo y más búsquedas en Google

El lanzamiento del Starship V3 es uno de los más esperados, pues es el supercohete que podría llegar a Marte. REUTERS/Steve Nesius

SpaceX se prepara para realizar el primer vuelo de prueba de la nueva generación de su megacohete Starship V3, un lanzamiento que marcará un nuevo paso en los planes de la compañía para futuras misiones hacia la Luna y Marte. La prueba se llevará a cabo desde Starbase, en Texas, y contará con transmisión en vivo para todo el mundo.

La compañía aeroespacial fundada por Elon Musk confirmó que el duodécimo vuelo de prueba de Starship despegará este jueves 21 de mayo en horario americano, mientras que en España será durante la madrugada del viernes 22. Debido a que es el debut oficial de la versión V3, hay varias preguntas que destacan en Google sobre este tema.

PUBLICIDAD

Cuándo será el lanzamiento de Starship V3

El lanzamiento está programado para no antes de las 18:30 horas en Texas (CDT). Debido a la diferencia horaria, en varios países de Latinoamérica y Europa el horario cambia.

La Starship V3 ya se encuentra lista para su lanzamiento este jueves 21 de mayo. (AP Foto/Eric Gay)

Estos son algunos horarios confirmados:

PUBLICIDAD

Perú, Colombia y Ecuador: 17:30

México (centro): 16:30

Venezuela y Bolivia: 18:30

Argentina, Chile y Uruguay: 19:30

España (península): 00:30 del viernes 22 de mayo

La ventana de lanzamiento podría modificarse si aparecen condiciones meteorológicas adversas o problemas técnicos de última hora, algo habitual en este tipo de pruebas espaciales.

Cómo ver la transmisión en vivo

La transmisión oficial comenzará aproximadamente 45 minutos antes del despegue. SpaceX emitirá el evento a través de sus canales oficiales y de su cuenta en SpaceX.

PUBLICIDAD

Los usuarios podrán seguir el lanzamiento mediante:

La web oficial de SpaceX

La cuenta oficial de SpaceX en X

La compañía ya advirtió que el cronograma es dinámico y puede sufrir cambios en cualquier momento.

PUBLICIDAD

El lanzamiento de la Starship V3 se podrá ver a través de los canales oficiales de SpaceX. REUTERS/Joe Skipper

¿Cuánto mide la Starship V3?

La nueva versión de Starship alcanza los 123 metros de altura, lo que la convierte en uno de los vehículos espaciales más grandes jamás construidos. Esta generación V3 supera en aproximadamente 1,5 metros a modelos anteriores y llega acompañada de cambios importantes en su estructura y sistemas internos tras varios meses de desarrollo por parte de SpaceX.

¿Cuántos motores tiene la Starship V3?

La etapa superior de Starship incorpora seis motores Raptor, diseñados para funcionar tanto dentro como fuera de la atmósfera terrestre. Durante este vuelo de prueba, SpaceX intentará volver a encender uno de esos motores en el espacio, una maniobra clave para futuras misiones orbitales y viajes de larga distancia. Si la prueba sale según lo previsto, la nave terminará amerizando en el Océano Índico cerca de Australia Occidental aproximadamente 65 minutos después del despegue.

PUBLICIDAD

La infografía muestra el Starship V3 de SpaceX despegando hacia la Luna, destacando innovaciones tecnológicas en propulsión, escudo térmico, recuperación y su rol crucial en las misiones Artemis de NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el cohete más potente del mundo?

Actualmente, Starship es considerado el cohete más potente jamás desarrollado. El sistema completo genera más de 9.000 toneladas métricas de empuje gracias a los 33 motores Raptor instalados en el propulsor Super Heavy. Además de ser el más potente, también es el cohete más alto construido hasta ahora, con cerca de 120 metros de altura en sus versiones estándar.

La nave fue diseñada para transportar hasta 150 toneladas de carga a órbita y forma parte de los planes de NASA para las futuras misiones Artemis hacia la Luna. En comparación, el SLS de la NASA, considerado su principal rival, genera alrededor de 4.000 toneladas de empuje.

PUBLICIDAD

¿Elon Musk es propietario del 100% de SpaceX?

No. Elon Musk mantiene aproximadamente el 42% de la propiedad de SpaceX, aunque conserva cerca del 79% del poder de voto gracias a acciones especiales con mayor control. Esto le permite seguir tomando las decisiones estratégicas más importantes dentro de la compañía, incluso sin poseer la totalidad de las acciones. Además de ser fundador de la empresa, Musk ocupa los cargos de director ejecutivo, director de tecnología y presidente del consejo de administración.