Suplantan a Netflix, Prime Video, Disney+ y más plataformas streaming para robar datos de los usuarios

Netflix, Disney y Prime Video entre las plataformas que sufren más suplantación para robar datos a usuarios.

Las plataformas de streaming se han convertido en uno de los principales blancos de los ciberdelincuentes. Con más de 1.850 millones de suscripciones activas en todo el mundo y una proyección que supera los 2.000 millones para fines de 2026, según Digital TV Research, servicios como Netflix, Disney Plus y Prime Video concentran una enorme cantidad de datos personales y financieros que resultan altamente atractivos para el fraude digital.

En ese sentido, especialistas en ciberseguridad advierten sobre el crecimiento de campañas de ingeniería social que buscan engañar a los usuarios mediante correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones falsas que imitan con gran precisión la identidad visual y el tono de comunicación de estas plataformas.

La advertencia cobra especial relevancia en el marco del Día Mundial de la Protección de los Datos Personales, que se conmemora cada 28 de enero. De acuerdo con los análisis de inteligencia de amenazas de Fortinet, los atacantes han perfeccionado estas técnicas para inducir a la víctima a actuar de forma impulsiva.

Usuarios de Netflix pueden sufrir de estafa antes mensajes que imitan ser la empresa, pero buscan robarle sus datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El engaño suele comenzar con mensajes que apelan a la urgencia, como supuestos errores de facturación, la suspensión inmediata de una cuenta o promociones demasiado buenas para ser reales”, explica Arturo Torres, director de inteligencia contra amenazas para FortiGuard Labs de Fortinet en Latinoamérica y el Caribe. El objetivo es generar presión y evitar que el usuario verifique la autenticidad del mensaje.

Estos correos o SMS suelen incluir enlaces que dirigen a sitios web fraudulentos, diseñados como réplicas casi exactas de las páginas oficiales de Netflix, Disney Plus u otros servicios de streaming.

Una vez allí, se solicita al usuario que ingrese sus credenciales, datos personales o información bancaria, lo que permite a los delincuentes tomar control de la cuenta y, en muchos casos, acceder a información financiera sensible.

Ciberdelincuentes envían mensajes que imitan los correos de Disney Plus para captar los usuarios.

Según los expertos, las consecuencias van más allá del simple robo de una suscripción. “Una vez que el usuario entrega sus datos, los delincuentes pueden utilizarlos para cometer fraudes más complejos, robar identidades o lanzar nuevos ataques dirigidos”, advierte Torres. En algunos casos, las credenciales obtenidas se reutilizan para intentar acceder a otros servicios digitales del mismo usuario.

La sofisticación de estos ataques ha aumentado gracias al uso de inteligencia artificial. Los ciberdelincuentes emplean estas tecnologías para personalizar los mensajes, analizar hábitos de consumo y lanzar campañas de phishing que coinciden con estrenos de series o películas muy esperadas. Esta apariencia legítima incrementa las probabilidades de que la víctima caiga en la trampa.

El riesgo también se extiende al ámbito corporativo. Cuando los empleados acceden a plataformas de streaming desde dispositivos de trabajo o redes empresariales, una cuenta comprometida puede convertirse en una puerta de entrada para ataques más amplios que afecten a la seguridad de una organización.

Ciberdelincuentes envían mensajes de texto asegurando que Netflix suspenderá su cuenta y con un enlace fraudulento.

Por ello, los especialistas subrayan que la protección no depende únicamente de soluciones tecnológicas, sino también de una cultura de concientización digital.

Recomendaciones para evitar fraudes

Los expertos en ciberseguridad recomiendan desconfiar de cualquier mensaje que transmita urgencia o amenazas inmediatas. Ante una supuesta notificación de Netflix o Disney Plus, lo más seguro es cerrar el correo o SMS y acceder directamente a la aplicación oficial o escribir manualmente la dirección web en el navegador.

También advierten que ninguna empresa legítima solicita contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios a través de enlaces. Activar la autenticación de dos factores es otra medida clave, ya que agrega una capa extra de protección incluso si las credenciales son robadas.

Desconfiar de correos y mensajes de texto es importante para evitar ser víctima de estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se aconseja utilizar soluciones de seguridad actualizadas, como antivirus, filtros antiphishing y gestores de contraseñas, que permiten detectar sitios falsos y reducir el riesgo de exposición. Revisar cuidadosamente el dominio del remitente y desconfiar de ofertas excesivamente atractivas son hábitos básicos para evitar caer en estos engaños.

Finalmente, denunciar los intentos de phishing a las plataformas afectadas contribuye a frenar la propagación de estas campañas y a proteger a otros usuarios. En un entorno digital cada vez más complejo, la verificación y la prevención siguen siendo las herramientas más efectivas frente al fraude.