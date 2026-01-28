Tecno

Autos 2026 en Colombia: más híbridos, eléctricos, carga en 5 minutos y más tecnologías

Otras novedades en los vehículos más modernos es que incluyen inteligencia artificial para personalizar la experiencia de manejo y sistemas avanzados de asistencia a la conducción

Todas las marcas están perfeccionando su tecnología para facilitar la conducción y mejorar la seguridad de conductores y pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, la industria automotriz introduce una nueva generación de tecnologías. Los nuevos modelos de autos que serán tendencia incorporan sistemas híbridos y eléctricos más eficientes, asistentes inteligentes para la conducción y hasta baterías que soportan sistemas que dan más de 400 kilómetros de autonomía por una conexión de 5 minutos.

Además, como en 2025, las tecnología sostenibles serán protagonistas en el mercado. Solo en Colombia, según cifras de Fenalco y la ANDI, entre enero y octubre de 2025 se matricularon 14.456 vehículos eléctricos, un crecimiento del 155% frente al año anterior.

A esto se suma el auge de la movilidad híbrida, que encamina al sector motor a ser más amigables con el medio ambiente, pero sin abandonar las prestaciones de la combustión interna.

La hibridación aprovecha las prestaciones ambientales de la movilidad eléctrica con la potencia de la combustión interna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, se presentan las novedades en tecnología que traerán los vehículos que llegarán al mercado colombiano, en todo lo relacionado con vehículos y camiones.

Qué novedades llegan en propulsión y eficiencia energética en los autos

Los sistemas híbridos y eléctricos amplían su presencia en el parque automotor, con marcas que suman nuevas más opciones tecnológicas a sus catálogos.

En 2026, llegan al país los primeros modelos híbridos de Volkswagen y la gama híbrida de CUPRA, que incluye el Formentor y el Terramar. Además, Audi trae el A3 híbrido y el Q5 en su versión SUV y Sportback

En este sentido, la transición a tecnologías más sostenibles de la mayoría de marcas busca reducir emisiones y mejorar el rendimiento energético. Además, las nuevas motorizaciones ofrecen mayor autonomía y menores tiempos de carga.

Con el paso del tiempo los fabricantes han comenzado a invertir en autos con movilidad híbrida por la amplia demanda que existe a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el desarrollo de soluciones como el metanol verde y la hibridación inteligente amplía el abanico de posibilidades para distintas condiciones de uso, adaptando la oferta tecnológica a las necesidades locales.

De qué forma se integra la inteligencia artificial en los autos de 2026

La inteligencia artificial se incorpora en los principales modelos que llegan al país, con plataformas digitales como GEA y SEA, de Geely, que integran asistentes inteligentes, sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y cabinas digitales.

El uso de IA abarca la navegación, el control de la climatización, el entretenimiento y el diagnóstico preventivo del vehículo. Los sistemas analizan patrones de uso y alertan sobre posibles fallas, facilitando una gestión más eficiente y segura.

La inteligencia artificial se integra en sistemas de asistencia, navegación y seguridad en los nuevos modelos que llegan al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas arquitecturas permiten personalizar y anticipar la experiencia de conducción, gestionar información en tiempo real y optimizar la seguridad y el confort en el habitáculo.

Qué impacto tendrán los sistemas de carga ultrarrápida en la movilidad eléctrica

La llegada de tecnologías como los sistemas de carga ultrarápida de BYD, capaces de recargar vehículos eléctricos en solo 5 minutos y ofrecer autonomías superiores a 400 kilómetros, pretende solucionar uno de los retos de la mayoría de conductores: los tiempos de carga.

Este tipo de tecnologías eliminan las principales barreras asociadas a la recarga y vuelve a los autos eléctricos alternativas viables para el uso diario y los trayectos de larga distancia.

Un auto eléctrico con autonomía de 400 kilómetros puede cubrir varias rutas de media distancia en Colombia, permitiendo desplazamientos interurbanos sin necesidad de recargar en el trayecto.

Las tecnologías de carga ultrarrápida permiten recuperar más de 400 kilómetros de autonomía en cinco minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una autonomía de este calibre permite realizar el trayecto entre Bogotá e Ibagué, que tiene una distancia aproximada de 205 kilómetros en cada sentido, cubriendo así la ida y el regreso sin necesidad de recargar la batería durante el viaje.

Cuáles avances tecnológicos marcan el sector de transporte de carga

Modelos como el Volkswagen Delivery 11.180 4x4 y los tractos Constellation 26.480 y 33.480 6x4 ya ofrecen sistemas de asistencia al conductor, transmisión automatizada y paneles digitales que permiten monitorear en tiempo real el estado de cada vehículo.

En la misma línea, los camiones MAN incorporan automatización avanzada y sistemas de seguridad, que ayudan a gestionar las operaciones de manera más eficiente.

La digitalización permite analizar datos sobre el uso de los vehículos, optimizar rutas y programar mantenimientos preventivos, lo que se traduce en mayor eficiencia y sostenibilidad en el transporte de mercancías y en las operaciones corporativas.

