Mundo

Continúa la incertidumbre por el alto el fuego en Medio Oriente tras los ataques iraníes contra Emiratos Árabes y la escalada en Ormuz

Los nuevas agresiones con misiles y drones por parte de Teherán se produjeron después de que el presidente Donald Trump pusiera en marcha una nueva iniciativa para ayudar a los petroleros varados a atravesar la vía marítima

Guardar
Continúa la incertidumbre por el alto el fuego en Medio Oriente tras los ataques iraníes contra Emiratos Árabes y la escalada en Ormuz (REUTERS)
Continúa la incertidumbre por el alto el fuego en Medio Oriente tras los ataques iraníes contra Emiratos Árabes y la escalada en Ormuz (REUTERS)

La tregua entre Estados Unidos e Irán volvió a debilitarse tras los enfrentamientos registrados el lunes en el estrecho de Ormuz y nuevos ataques atribuidos a Teherán contra Emiratos Árabes Unidos, en un contexto de creciente tensión militar y energética. La escalada se produjo después del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de una operación para garantizar el tránsito marítimo en la zona, junto con advertencias directas a Irán. El mandatario afirmó que “los iraníes serían borrados de la faz de la Tierra” si atacaban a buques estadounidenses en ese paso estratégico.

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero tras ataques de Washington e Israel contra Irán, mantiene bajo presión a uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Por el estrecho de Ormuz circula cerca de una quinta parte del consumo global de petróleo y gas natural licuado. Según un alto funcionario de la agencia británica UKMTO citado por AFP, unos 20.000 marineros permanecen inmovilizados en la zona debido a la inseguridad.

PUBLICIDAD

Los incidentes del lunes incluyeron ataques contra objetivos en Emiratos Árabes Unidos. La instalación petrolera de Fujairah fue alcanzada por un dron que provocó un incendio y dejó tres ciudadanos indios “moderadamente heridos”, de acuerdo con autoridades locales. Además, el Ministerio de Defensa emiratí informó que el país fue blanco de cuatro misiles de crucero “lanzados desde Irán”, de los cuales tres fueron interceptados y uno cayó al mar. También un petrolero de la empresa estatal Adnoc sufrió el impacto de dos drones.

Emiratos calificó la situación como “una escalada peligrosa” y señaló que se reserva el derecho de responder. Se trató de los primeros ataques contra instalaciones civiles en un país del Golfo en más de un mes, lo que reactivó la preocupación en los mercados energéticos.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO: Una vista aérea Puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Ormuz, 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Stringer/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Una vista aérea Puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Ormuz, 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Desde Teherán, la televisión estatal negó responsabilidad directa en los ataques. Un alto mando iraní citado sin identificación sostuvo que Irán “no tenía ningún plan de atacar a Emiratos” y criticó lo que describió como el “aventurerismo del ejército estadounidense”, en alusión a la operación destinada a liberar buques atrapados por el bloqueo de Ormuz.

En el plano diplomático, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó los hechos como “una violación manifiesta de la soberanía y del derecho internacional” y expresó su “total solidaridad” con Emiratos Árabes Unidos. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el gobierno de Arabia Saudita reclamaron una distensión en la región.

En Omán, un ataque contra un edificio en Bukha dejó dos personas heridas, según un medio estatal, en otro episodio vinculado a la inestabilidad en torno al estrecho.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que “los acontecimientos en Ormuz demuestran que no hay solución militar a una crisis política” y exhortó a Estados Unidos a priorizar la mediación. También advirtió sobre el riesgo de que Washington se vea “arrastrado a un atolladero” si mantiene su actual estrategia.

Las negociaciones entre ambos países siguen sin avances concretos. Aunque se realizó una reunión directa en Islamabad el 11 de abril, las diferencias persisten. Irán indicó que recibió una respuesta de Washington a su última propuesta, aunque su contenido no se hizo público.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que “los acontecimientos en Ormuz demuestran que no hay solución militar a una crisis política” y exhortó a Estados Unidos a priorizar la mediación (REUTERS)
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que “los acontecimientos en Ormuz demuestran que no hay solución militar a una crisis política” y exhortó a Estados Unidos a priorizar la mediación (REUTERS)

Irán reiteró sus advertencias sobre cualquier presencia militar estadounidense en la zona. El general Alí Abdollahi sostuvo que “si tienen la intención de acercarse o entrar en él, serán blanco de ataques”. A pesar de ello, Trump aseguró que la operación en curso “funciona muy bien” y reafirmó su postura de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, una acusación que Teherán rechaza.

El comando estadounidense para la región (CENTCOM) informó que dos buques mercantes con bandera de Estados Unidos cruzaron el estrecho “con éxito”. Su jefe, Brad Cooper, declaró que las fuerzas estadounidenses destruyeron seis embarcaciones iraníes e interceptaron misiles y drones dirigidos contra buques militares y comerciales.

Irán desmintió estas afirmaciones y negó tanto el cruce de embarcaciones como la destrucción de unidades navales.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteEstrecho de OrmuzOrmuzEstados UnidosIránRégimen de IránIsraelEmiratos ÁrabesÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El petróleo reduce sus ganancias y las bolsas asiáticas caen ante la incertidumbre sobre la guerra con Irán

El crudo Brent cayó 1,13 dólares y se ubicó en 113,31 dólares por barril, luego de superar el lunes los 114 dólares con un alza cercana al 6%. En paralelo, el precio del crudo estadounidense bajó 2,04 dólares hasta los 104,38 dólares por barril

El petróleo reduce sus ganancias y las bolsas asiáticas caen ante la incertidumbre sobre la guerra con Irán

Ministros del G7 debaten en París minerales críticos y comercio digital en medio del impacto por la crisis en el estrecho de Ormuz

El encuentro, el segundo bajo la presidencia francesa del grupo, se desarrolla en un escenario de fuerte disrupción económica internacional tras el bloqueo del estrecho por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial

Ministros del G7 debaten en París minerales críticos y comercio digital en medio del impacto por la crisis en el estrecho de Ormuz

Irán arremetió contra Estados Unidos por su operativo militar para desbloquear el estrecho de Ormuz: “Es el ‘Proyecto Punto Muerto’”

El ministro de Exteriores del régimen, Abbas Araqchi, sostuvo que la crisis en la región debe resolverse por vías políticas y no mediante el uso de la fuerza

Irán arremetió contra Estados Unidos por su operativo militar para desbloquear el estrecho de Ormuz: “Es el ‘Proyecto Punto Muerto’”

Estados Unidos alertó que buques de 87 países continúan afectados por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz

El Comando Central estadounidense informó que la mayoría de los barcos atrapados en la región son de países ajenos al conflicto

Estados Unidos alertó que buques de 87 países continúan afectados por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos advirtió a China por la compra de petróleo iraní: “Beijing está financiando al terrorismo”

Las recientes declaraciones del secretario Scott Bessent subrayan la inquietud en torno al financiamiento indirecto a Teherán, previo al encuentro entre los presidentes de ambas potencias en Beijing

Estados Unidos advirtió a China por la compra de petróleo iraní: “Beijing está financiando al terrorismo”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El PJ avanza en crear una alternativa, pero crece la tensión con el kirchnerismo por el rol de CFK

El PJ avanza en crear una alternativa, pero crece la tensión con el kirchnerismo por el rol de CFK

Que te guste tanto mirar por la ventana mientras viajas no es casualidad: una investigación explica los motivos

Cuestionan que el dinero de la venta de un edificio emblemático del INTA haya ido al Tesoro y no al organismo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

El mundo necesita un millón de matronas más: “Es un problema de salud pública”

INFOBAE AMÉRICA

El petróleo reduce sus ganancias y las bolsas asiáticas caen ante la incertidumbre sobre la guerra con Irán

El petróleo reduce sus ganancias y las bolsas asiáticas caen ante la incertidumbre sobre la guerra con Irán

Ministros del G7 debaten en París minerales críticos y comercio digital en medio del impacto por la crisis en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe: 2 traficantes fueron abatidos

La cantidad de salvadoreños con DUI en el exterior supera los 961,000

Inversión extranjera directa en República Dominicana crece un 6.4 % en el primer trimestre de 2026, según el Banco Central

ENTRETENIMIENTO

‘La Odisea’ de Christopher Nolan lanza nuevo tráiler, con el primer vistazo a Charlize Theron como Circe y al terrorífico Cíclope

‘La Odisea’ de Christopher Nolan lanza nuevo tráiler, con el primer vistazo a Charlize Theron como Circe y al terrorífico Cíclope

La hija de Beyoncé debuta en la Met Gala con solo 14 años pese a la prohibición de menores de edad en el evento

Zoë Kravitz acude a la Met Gala y oculta su anillo de compromiso que le dio Harry Styles

Influencer japonés se viraliza por videos con IA donde entra en escenas de películas famosas

Meryl Streep critica las películas de superhéroes de Marvel: “Muy aburrido”