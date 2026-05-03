Cómo limpiar la pantalla del TV y el control remoto sin dañarlos: recomendaciones de fabricantes

Cómo limpiar correctamente tu televisor y control remoto: guía para no dañar pantallas LED, OLED, QLED y LCD - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza adecuada de dispositivos electrónicos es fundamental para preservar su durabilidad, rendimiento y la calidad de imagen. Una rutina inadecuada o el uso de productos erróneos puede acarrear daños irreversibles en televisores y controles remotos.

Según fabricantes como Samsung, LG y Sony, limpiar correctamente estos equipos no solo mejora la experiencia visual, también previene fallos técnicos y prolonga la vida útil del dispositivo.

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La proliferación de pantallas LED, OLED, QLED y LCD en los hogares ha hecho que los cuidados sean más delicados que con antiguos modelos de vidrio. Por eso, conocer los métodos y materiales recomendados, así como los errores a evitar, es clave para quienes buscan mantener su televisor y accesorios en óptimas condiciones.

Limpieza segura de pantallas: los errores que debes evitar y los trucos recomendados por los fabricantes - (Imágen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar la pantalla del TV sin dañarla

Las pantallas modernas son sensibles a la presión y a los productos de limpieza agresivos. Los pasos sugeridos por expertos y organismos de consumo son:

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1. Desenchufar el televisor Antes de comenzar, apaga y desenchufa el TV. Esto previene accidentes eléctricos y ayuda a visualizar mejor las manchas.

2. Eliminar el polvo superficial Usa un paño de microfibra limpio y seco. Haz movimientos suaves y circulares, sin ejercer presión sobre la pantalla. El paño de microfibra es ideal porque no raya ni deja pelusas.

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3. Quitar manchas persistentes de forma segura Si quedan marcas, humedece ligeramente el paño de microfibra con agua destilada o una mezcla mitad de agua y mitad de vinagre blanco. Nunca rocíes el líquido directamente sobre la pantalla; aplícalo solo al paño y asegúrate de escurrirlo bien.

4. Limpiar suavemente la zona afectada Pasa el paño húmedo sobre la mancha con cuidado, siempre en movimientos suaves para evitar daños.

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5. Secar la pantalla Utiliza un segundo paño de microfibra seco para eliminar cualquier resto de humedad y prevenir marcas de agua.

6. Limpiar marcos y rejillas Para las demás partes del televisor, emplea un paño seco o un plumero. Las rejillas de ventilación pueden limpiarse con una aspiradora suave o un pincel pequeño para evitar la acumulación de polvo.

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Lo que NO debes hacer al limpiar la pantalla del TV

Guía práctica para limpiar televisores, controles y laptops sin riesgo de daño ni pérdida de calidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No uses limpiadores de vidrios, alcohol, amoníaco, acetona, solventes , detergentes abrasivos ni productos de limpieza domésticos.

Evita emplear toallas de papel , pañuelos, trapos comunes, esponjas o cepillos: pueden rayar la pantalla o dejar residuos.

Mantén alejados materiales de goma o vinilo que estén en contacto prolongado con la superficie, ya que deterioran el acabado.

No apliques presión ni utilices movimientos bruscos sobre la pantalla.

Cómo limpiar el control remoto de forma segura

El control remoto acumula polvo, grasa y bacterias, por lo que su limpieza regular es importante:

Retira las pilas antes de limpiar para evitar cortocircuitos. Sacude el control para eliminar restos sueltos. Usa un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua o una solución suave de alcohol isopropílico (diluida en agua). Pasa el paño por todas las superficies, incluyendo los bordes y las teclas. Para zonas difíciles, utiliza un hisopo o un pincel pequeño. Seca el control con un paño limpio y deja airear unos minutos antes de volver a colocar las pilas.

Consejos para limpiar pantallas de notebooks

La limpieza de las pantallas de notebooks sigue principios similares:

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Desenchufa la laptop antes de limpiar.

Usa un paño de microfibra seco para el polvo y, si es necesario, uno ligeramente húmedo con agua destilada para manchas.

Aplica muy poca presión y seca con otro paño limpio para evitar marcas.

La limpieza regular y adecuada de televisores, controles remotos y pantallas de notebooks es fundamental para disfrutar de la mejor calidad de imagen, prevenir averías y conservar la higiene en el hogar. Seguir las recomendaciones de fabricantes y expertos evita daños costosos y asegura una experiencia digital más satisfactoria, segura y duradera. Adoptar estos hábitos es una inversión en el bienestar y en la vida útil de tus dispositivos electrónicos.