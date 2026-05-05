Rodríguez Larreta ratificó su candidatura a jefe de Gobierno: “Tengo un equipo, jóvenes con ideas nuevas”

El actual legislador porteño confirmó su intención de ser candidato a jefe de Gobierno, con duras críticas a la gestión de Jorge Macri. DestacÓ que la ciudad está sucia, señalando problemas en la gestión de residuos y el retroceso en las políticas de reciclado

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta aseguró: “Voy a ser candidato” y sostuvo: “Me apasiona la Ciudad y además porque la veo mal”.

Sobre esto último profundizó: “Lo digo con tristeza y motivación porque en cada barrio que voy me imagino lo que podría hacer. La Ciudad está sucia y el olor a pis es un símbolo". “Este es el principal reclamo de los vecinos y no es un problema de cantidad de contenedores porque había; es un tema de gestión, de métodos y de estar encima. Que los camiones de basura pasen, que haya barrenderos, es un tema de control”, aseguró en diálogo con Luis Novaresio por A24.

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También se refirió a la posibilidad de una candidatura, a pedido de la gente: “Me pasa todos los días caminando varias horas por la calle que la gente me dice que me tendría que haber votado en la interna a mí y no a Bullrich. La gente me dice que no me votó, pero si vuelvo, me vota”.

En este sentido, adelantó que cuenta con las personas para hacerlo. “Tengo el equipo nuestro con Emanuel Ferrario, Guadalupe Tagliaferri, Alvaro González, Graciela Ocaña, Oscar Sago, gente de experiencia con la que trabajé muchísimos años en la gestión y con sangre nueva, jóvenes con ideas nuevas”.

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Para Rodríguez Larreta, Jorge Macri "fracasó en sus objetivos, está fracasando obviamente y son los resultados que se ven en la calle” (Captura de video)

Con respecto a si trabajaría en la reorganización del PRO con Mauricio Macri no dudó: “Ellos en las últimas elecciones fueron con los libertarios, ellos se fueron del PRO y no sé si él será candidato. Yo sigo en el mismo lugar, sigo creyendo lo mismo y no sé si se llama PRO, yo sostengo las mismas ideas y votaré a nivel nacional a quien tenga un plan de desarrollo que saque a la Argentina adelante, con un plan integral, que la Argentina exporte, genere trabajo con buenos sueldos, pero hoy no lo veo en ninguno”.

Luego marcó sus diferencias con el primo del ex presidente y actual jefe de la Ciudad, Jorge Macri. “Yo miro los resultados, lo evalúo por su gestión. La ciudad está sucia, no hay obras grandes que queden o que estén en marcha, nunca se vio tanta gente durmiendo en las calles. Fracasó en sus objetivos, está fracasando obviamente y son los resultados que se ven en la calle”.

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“Esto se verificó en la última elección. Antes, en 20 años con el PRO, ganamos todas las elecciones y en esta salimos terceros. Yo sigo manteniendo los métodos del PRO. Sigo manteniendo sus valores y uno de ellos era tener un grupo de trabajo, la gestión. Yo te decía que se inauguraba una escuela tal día y se hacía; hoy eso se perdió. Sigo creciendo en esos valores. Creo que Jorge Macri deslarretizó la Ciudad, de 30 hombres de mi gabinete, solo quedaron tres. Me equivoqué en traerlo como ministro de Gobierno”.

Horacio Rodríguez Larreta aseguró que Manuel Adorni "debería haber renunciado" (REUTERS/Agustin Marcarian)

Su opinión sobre el caso Adorni

“Debería haber renunciado”, dijo lisa y llanamente sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Larreta remarcó que el funcionario mileísta “no explica y eso te hace pensar que tiene algo para ocultar, pero no sé si políticamente fue, supongo que sí”.

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El ex candidato a presidente se refirió a su relación con la actual diputada de LLA Patricia Bullrich y las internas en el PRO: “La mayoría de la gente no cambia, pero ella es cambiante, volátil. Dijo que Milei era peligrosísimo para el país y horas después estaba trabajando con él. No hablé más con ella, pero si la veo, la saludo. Estábamos dentro del mismo espacio y yo iba a acompañar en el mismo espacio porque había perdido y no me arrepiento. Ella cambió y Mauricio la apoyó”.

Con Mauricio Macri dijo que hace un año que no hablan. Lo recuerda como “un tipo con el que trabajé muchos años, lo respeto y una cosa no quita a la otra. Hoy tenemos diferencias”.

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