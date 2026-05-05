PlayStation 6 priorizaría la inteligencia artificial y el aumento de frames

Habría mejoras sustanciales tanto en hardware como en software respecto a la PS5. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PlayStation 6, la próxima consola de Sony, se perfila como un salto generacional centrado en inteligencia artificial, mayor generación de frames y juegos en la nube con menor latencia.

Datos filtrados recogidos por el sitio MP1st apuntan a mejoras sustanciales tanto en hardware como en software respecto a la PS5, aunque la fecha de lanzamiento sigue siendo una incógnita marcada por la crisis en la industria de los componentes.

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Cuándo llegaría al mercado la PS6 y qué factores retrasan su lanzamiento

El patrón histórico de Sony ofrece una referencia útil. La PS4 llegó en 2013 y la PS5 en 2020, con un intervalo de siete años entre ambas generaciones. Siguiendo esa lógica, 2027 sería el año más probable para el debut de la PS6.

PlayStation 6, la próxima consola de Sony, se perfila como un salto generacional centrado en IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

Nuevos informes indican que el lanzamiento estaba previsto originalmente para finales de 2026 o principios de 2027, pero la crisis en el desarrollo de memorias y otros componentes retrasó los plazos varios meses.

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Es menester indicar que algunos analistas manejan un escenario menos optimista: Sony podría extender la vida útil de la PS5 y postergar la nueva consola hasta el período 2028-2030.

Qué mejoras técnicas traería la PS6 según los datos filtrados

El informe de MP1st detalla avances concretos en el apartado de almacenamiento. La PS6 pasaría de los 7.500 megabytes por segundo de lectura secuencial y 7.000 de escritura que ofrece la PS5 con su tecnología PCIe Gen4 NVMe, a 14.900 y 14.000 megabytes por segundo respectivamente, gracias al salto a PCIe Gen 5 NVMe.

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La consola pondría el foco en el uso de inteligencia artificial para mejorar el rendimiento gráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, eso equivale prácticamente a duplicar la velocidad de lectura y escritura del sistema de almacenamiento.

En cuanto al software, la consola pondría el foco en dos frentes: el aumento de la generación de frames y el uso de inteligencia artificial para mejorar el rendimiento gráfico. También se ampliaría el acceso a aplicaciones sociales y a los juegos en la nube, con una tecnología que reduciría la latencia y aumentaría la velocidad de los títulos que corren de forma remota.

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Por otro lado, el joystick de la PS6 llegaría con un diseño renovado, aunque mantendría la compatibilidad con los juegos de la generación anterior. Según información previa, la consola ofrecería retrocompatibilidad con títulos de hasta PS4, lo que permitiría a los usuarios acceder a una biblioteca amplia desde el primer día sin necesidad de conservar hardware antiguo.

Ilustración digital de la futura consola PlayStation 6 en color negro con detalles y luces azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PlayStation 6 podría ser la consola más cara de Sony

Sony estudia una estrategia para evitar que el precio de la PS6 repita las críticas que generó el lanzamiento del PS5 y su versión Pro. Según fuentes recogidas por Notebookcheck, la compañía consideraría establecer un SSD de 1 TB como estándar para la nueva consola, descartando opciones de mayor capacidad que encarecerían el producto desde el primer día.

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La otra parte de la estrategia apunta a los juegos. Sony buscaría reducir de forma deliberada el tamaño de los títulos mediante tecnologías de compresión y una colaboración directa con los estudios para minimizar el espacio que ocupan.

El objetivo es que el almacenamiento de 1 TB sea suficiente para más juegos, eliminando la necesidad de invertir en expansiones desde el inicio.

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La compañía consideraría establecer un SSD de 1 TB como estándar para la nueva consola. (Sony)

El contexto explica la urgencia de esa decisión. El PS5 se lanzó en 2020 a USD 499 en su versión estándar y USD 399 en la Digital Edition. La llegada del PS5 Pro en 2024 elevó la polémica al fijar el precio en USD 699 sin lector de discos, una cifra que generó un debate amplio sobre el acceso a la plataforma.

Con la PS6, Sony busca un equilibrio entre potencia y precio que evite repetir ese escenario, aunque los rumores apuntan a que la nueva consola podría convertirse igualmente en la más cara de la historia de la marca.

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