Política

Entre Ríos: la Justicia realizó procedimientos en propiedades del ex gobernador peronista Gustavo Bordet

Fue en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que comenzó hace dos años. El exmandatario y su esposa entregaron sus celulares a Fiscalía. No hubo secuestro de otros elementos

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El despliegue de la Justicia y la Policía de Entre Ríos comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 15
El despliegue de la Justicia y la Policía de Entre Ríos comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 15

La Justicia realizó este lunes operativos en viviendas del exgobernador peronista Gustavo Bordet ubicadas en la ciudad de Concordia. Se trató de una constatación de bienes en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal provincial José Arias.

Durante el procedimiento, Bordet y su esposa Mariel Ávila, entregaron sus celulares y las claves de acceso a las autoridades judiciales. La medida se concretó con la anuencia del exmandatario quien no apeló a sus fueros de diputado nacional para bloquear la acción solicitada por Arias hace unas semanas. Ávila tampoco apeló a esta prerrogativa que tiene por ser diputada provincial. Por eso fueron constataciones y no allanamientos.

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El despliegue de la Justicia y la Policía de Entre Ríos comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 15. Fuentes con acceso al expediente indicaron a Infobae que Fiscalía no se llevó ningún otro elemento de las propiedades que pertenecen a quien gobernó Entre Ríos desde 2015 a 2023.

Los registros se realizaron en una vivienda familiar ubicada en el centro de Concordia y en una residencia localizada en un barrio privado en las afueras de la ciudad. La casa de calle Urquiza es el lugar donde siempre residió la familia Bordet. La finca del country es nueva y funciona como casa de campo. Le dicen «la quinta». Todo el despliegue fue seguido de cerca por el defensor del exmandatario, Jorge Romero.

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Antes, Arias había allanado de forma intempestiva una casa en calle Alsina de Paraná donde reside Florencia Bordet, hija del exgobernador. El procedimiento se concretó hace unos 10 días. Fue la forma que encontró Fiscalía de mostrar actividad luego de casi dos años de silencio. El legajo de investigación se abrió por la denuncia de un particular. La base fue la declaración jurada que presentó Bordet al asumir como diputado nacional en diciembre de 2023.

La pesquisa sobre el exmandatario en este caso alcanzó límites extremos. Fiscalia llegó a requerirle que informe quién pagaba la cuenta de Netflix.

Bordet tuvo una causa previa. También se formó luego de que terminara su segundo mandato como gobernador. En este caso, se lo acusó de haber favorecido a compradores de terrenos a los que luego se habrían introducido mejoras que incrementaron su valor. Tras un año de investigación, el mismo fiscal Arias ordenó el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.

“Cumplí con la Justicia una vez más”

Durante el procedimiento, Bordet y su esposa Mariel Ávila, entregaron sus celulares y las claves de acceso a las autoridades judiciales
Durante el procedimiento, Bordet y su esposa Mariel Ávila, entregaron sus celulares y las claves de acceso a las autoridades judiciales

Tras el cierre de los operativos, Bordet afirmó: “Quiero reiterar que he cumplido, una vez más, con cada uno de los requerimientos judiciales que me han sido formulados”.

“Espero que estas actuaciones permitan avanzar en este proceso y que mi situación pueda aclararse cuanto antes”, agregó.

Luego, resaltó: “No poseo propiedades no declaradas. No tengo bienes en el exterior. No participo en sociedades irregulares. Mi patrimonio, al igual que su evolución, es el que ha sido informado por las vías legales correspondientes, y así seguirá siendo”.

“Confío plenamente en la Justicia”, destacó. Sin embargo, remarcó: “No puedo dejar de señalar que algunos de los que deben aplicarla con imparcialidad no lo hacen de ese modo”.

El dardo fue contra Arias. El fiscal ya fue removido por la Cámara de Casación de tres investigaciones que se le siguen a Enrique Cresto, exintendente peronista de Concordia. Consideraron que había perdido imparcialidad en su accionar. El funcionario judicial también tiene el expediente por enriquecimiento ilícito del exsenador Edgardo Kueider. La investigación está en disputa con la Justicia Federal de San Isidro. La Corte deberá definir dónde continúa.

Bordet agregó: “Aun así seguiré actuando con responsabilidad, colaborando en todo lo necesario y sosteniendo la verdad como único camino”.

“Aspiro a que el accionar institucional ponga cada cosa en su lugar”, sentenció. Luego, indicó que continuará “defendiendo mi buen nombre, no solo en el plano personal, sino también en el marco del respeto a las instituciones que sostienen nuestra vida democrática”, concluyó.

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