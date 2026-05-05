Ministros del G7 debaten en París minerales críticos y comercio digital en medio del impacto por la crisis en el estrecho de Ormuz (REUTERS)

Los ministros de Comercio del G7 se reúnen este martes y miércoles en la capital francesa para abordar temas como minerales críticos y comercio digital, en un contexto marcado por el impacto global del cierre del estrecho de Ormuz, mientras la reciente amenaza de Estados Unidos de aumentar aranceles a vehículos europeos queda fuera de la agenda formal.

El encuentro, el segundo bajo la presidencia francesa del grupo, se desarrolla en un escenario de fuerte disrupción económica internacional tras el bloqueo del estrecho por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Según la oficina del ministro delegado de Comercio Exterior de Francia, Nicolas Forissier, las consecuencias de la guerra en Oriente Medio dominan una sesión informal prevista para el martes.

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En paralelo, la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual suba de aranceles a automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea se trata por canales separados. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, mantendrá reuniones en París con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, así como con Forissier y el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron el verano pasado un acuerdo que fija un tope del 15 por ciento a los aranceles estadounidenses sobre autos y autopartes europeas, por debajo del 25 por ciento aplicado a otros socios comerciales. A fines de marzo, legisladores europeos aprobaron el acuerdo, aunque con condiciones, y aún resta la validación de los Estados miembros.

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Desde el gobierno francés descartan una reacción inmediata frente a la advertencia de Washington. “Nuestra posición por el momento es no sobrerreaccionar”, indicaron desde la oficina de Forissier. También señalaron que “lo discutiremos entre europeos cuando llegue el momento, pero en cualquier caso no en el marco del G7”. En esa línea, añadieron: “Este acuerdo es útil y debemos seguir aplicándolo”.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, mantendrá reuniones en París con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, así como con Forissier y el ministro francés de Economía, Roland Lescure (REUTERS)

Durante la jornada del miércoles, los ministros de Comercio de las siete economías —Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos— analizarán cuatro prioridades definidas por la presidencia francesa del grupo.

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El primer eje apunta a encontrar una respuesta colectiva y eficaz frente a la sobrecapacidad industrial que afecta al comercio internacional. Aunque no figura explícitamente en la agenda, el fenómeno se vincula desde hace años con las políticas de subsidios en determinados sectores, lo que genera tensiones comerciales sostenidas.

La segunda prioridad se centra en la seguridad económica, con énfasis en asegurar y diversificar el suministro de minerales críticos. Estos recursos resultan indispensables para la fabricación de productos estratégicos como semiconductores, baterías para vehículos eléctricos y superimanes. Francia promueve la creación de un sistema que agrupe a países productores, transformadores y consumidores comprometidos con buenas prácticas.

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Otro punto en discusión es la situación de la Organización Mundial del Comercio, tras el fracaso en marzo de una nueva ronda de negociaciones. El organismo enfrenta una parálisis prolongada en su función de arbitraje comercial, en gran medida por la postura de Estados Unidos. “El objetivo es que esta organización esté mejor adaptada a los desafíos actuales”, señalaron desde la oficina de Forissier.

Durante la jornada del miércoles, los ministros de Comercio de las siete economías —Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos— analizan cuatro prioridades definidas por la presidencia francesa del grupo (REUTERS)

Los ministros también abordarán el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo, que genera grandes volúmenes de pequeños paquetes que en muchos casos eluden derechos de aduana. Esta situación plantea un problema de competencia para los comercios locales.

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En respuesta, Estados Unidos suspendió el año pasado la exención arancelaria para envíos de menos de 800 dólares. Por su parte, la Unión Europea prevé implementar este verano un arancel fijo para paquetes con un valor inferior a 150 euros.

(Con información de AFP)

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