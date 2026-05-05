El PJ avanza en crear una alternativa, pero crece la tensión con el kirchnerismo por el rol de CFK

Máximo Kirchner cuestionó a la CGT por no nombrar a Cristina Kirchner en el acto del Día del Trabajador

“El superavit energético, aparte de ser argentino, es peronista. Esta derecha, este presidente ineficiente, poco tiene que ver con ese superavit energético. Eso fue porque hubo una mujer en la Argentina que recuperó Vaca Muerta. Y gran parte de los problemas que sufre hoy fue por la decisión de echar a los españoles que estaban vaciando la Argentina. Pero parece que no hay una buena conexión de internet en algunos lugares y que algunos compañeros y compañeras no se enteraron y se olvidaron de nombrarla”.

Visiblemente molesto y furioso, Máximo Kirchner estalló contra la CGT un puñado de días atrás, durante un encuentro en Cañuelas, y luego del acto por el Día del Trabajador que la central obrera realizó en la Plaza de Mayo. La crítica se hizo viral durante el fin se semana, con una serie de cortes de videos que pasaron por varios teléfonos del peronismo. A diferencia de otras veces, Kirchner no fue elíptico. Apuntó directamente contra la cúpula de la organización sindical.

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“Eso no se hace. No es de buen peronista hacerlo. A la compañera que los bancó, que los defendió, que le hicieron paro por ganancias, y después agacharon la cabeza y se fueron a brindar con Macri. Eso no se hace. ¿Quién carajo se creen que son? ¿Cómo vamos a convocar a los argentinos para que nos voten, si tenemos este tipo de miserias entre nosotros? Cuando le pusieron un fierro en la cabeza, también se borraron. A ver si entienden que necesitamos que los compañeros de la CGT recuperen el coraje de defender a los trabajadores. Ahi vamos a hacer la unidad”, agregó Kirchner.

Los cuestionamientos fueron como consecuencia de que ninguno de los tres secretarios generales de la CGT nombró a la ex presidenta durante el acto del último jueves. Jorge Sola y Christian Jerónimo tampoco lo hicieron el viernes en Parque Norte, donde el PJ Federal se presentó en sociedad en un evento que convocó a más de 4000 personas entre dirigentes y militantes. No la nombraron los sindicalistas ni ninguno de los cerca de quince oradores, referentes de todo el país, que hubo en el acto.

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En el kirchnerismo el enojo está sectorizado. Apuntan a la cúpula de la CGT, donde se concentran, además de los secretarios generales, el sector de los gordos y de los independientes. Pero sacan del combo de dirigentes a Jerónimo, el más joven del triunvirato. “Con Christian está todo bien. Marchó con nosotros el 24 de marzo. Máximo lo excluye de este quilombo”, indicaron a Infobae en el entorno del líder camporista. En esa lista no ingresan ni Sola ni el referente de Camioneros, Octavio Argüello. Tampoco los nombres de más peso como Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), enfrentados a CFK desde hace tiempo.

Los Kirchner también sacan de esa línea de fuego del encuentro del viernes en Parque Norte. Juan Manuel Olmos, uno de los principales promotores del armado federal, habló con CFK en la previa del acto y le avisó que no era en su contra. Que el único objetivo generar un espacio de debate, para aglutinar a un sector del peronismo sin representación. Si bien nadie la nombró ni la revindicó el acto, en el cristinismo vieron un guiño en uno de los apartados del documento que publicó el PJ Federal el viernes: “Una democracia plena no puede naturalizar el uso de la justicia para la persecución de dirigentes políticos”.

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Olmos tiene una buena relación con la ex presidenta, con la que ha hablado o visitado en distintas oportunidades desde que se encuentra detenida en San José 1111. También existe un buen vínculo con Victoria Tolosa Paz, que un algunos meses atrás, antes de las restricciones impuestas por la justicia federal, cenó junto a marido, “Pepe” Abistur, con CFK. Aunque menos frecuente y con diferencias marcadas, la línea de comunicación está abierta.

En el kirchnerismo no quieren generar ningún tipo de confrontación con el sector federal que impulsan, además de Olmos y Tolosa Paz, el diputado entrerriano Guillermo Michel y el intendente de Pilar, Federico Achával. En definitiva, el conflicto es con un sector de la CGT con el que hace tiempo están enfrentados. “Mínimamente, en el acto del Día del Trabajador, la podrían haber nombrado. Todos los sindicatos crecieron en afiliados durante los mandatos de Néstor y Cristina, quienes nunca hicieron nada en contra de los trabajadores que representan”, se quejaron en el sector K.

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El peronismo federal empuja el debate de un nuevo programa de gobierno con mayor injerencia de las economías regionales (Maximiliano Luna)

En la cúpula de la CGT se molestaron con Kirchner por las acusaciones y advirtieron que si “la Cámpora se sigue peleando con todo el mundo, van a queda reducida a un grupo minúsculo”. Además, advirtieron que los dirigentes de ese armado se “flagelan solos” con sus expresiones y que “rompen todo, si no pensás igual que ellos”. Además, marcaron que no hubo comunicaciones privadas para trasladar el malestar ni para discutir un posicionamiento. “Se van a quedar cada vez más solos”, precisaron en la central obrera.

El revuelo que generó en el sector de CFK el silencio de algunos dirigentes sobre la situación judicial, lo expuso públicamente el diputado nacional Eduardo Valdés, amigo de la ex presidenta, durante la presentación del libro El balcón ilustrado, de Tomás Muller, que contiene ilustraciones basadas en el balcón de San José 1111, donde está presa la líder justicialista.

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“Me pusieron como moderador de este encuentro. Yo lo que menos quiero ser es moderado. Para moderados están los que no quieren nombrar a Cristina. Yo tengo orgullo de Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo Valdés, apuntando contra la central obrera y también contra peronismo federal que se congregó Parque Norte.

Pese a las críticas entre los sectores internos o los descontentos que haya por las distintas expresiones públicas que sobrevuelan, el peronismo avanza, sin pausa, rumbo a la construcción de una alternativa. El lanzamiento del PJ Federal en Parque Norte marcó un cambio en la marcha del proceso que viene llevando adelante el justicialismo. Sobre todo por la amplitud del esquema y su representación territorial.

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Presentación del libro de Eduardo Valdés en la Feria del Libro sobre la libertad de Cristina Kirchner

En los hechos, es una vertiente que avanza en paralelo al kirchnerismo. No tiene, en su interior, terminales del cristinismo o el kicillofismo. El peronismo del interior tiene otro perfil y un sinfín de críticas guardadas bajo la alfombra contra el sector más duro del mundo K. Los organizadores lo ven cómo un aglutinador de voluntades territoriales.

El armado federal recibió una señal de acercamiento del peronismo cordobés. En el encuentro de la semana pasada hubo veinte intendentes que responden a Martín Llaryora. Esta semana Axel Kicillof desembarcará en Córdoba pero su arribo no tendrá vinculación con el oficialismo provincial, sino con un sector del PJ que es disidente del peronismo que conduce Llaryora y en el que sigue teniendo ingerencia Juan Schiaretti.

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Estará en Cosquín firmando un acuerdo turístico, después en Córdoba capital para suscribir acuerdos con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y, finalmente, en La Falda, para ser parte de un congreso del gramio de la sanidad, que conduce Héctor Daer, el ex secretario general de la CGT que está alineado al esquema de Kicillof. La llegada a Córdoba es una apuesta importante para el Gobernador, ya que es una de las provincias donde el kirchnerismo tiene mayor resistencia.

El peronismo avanza. Con fuego cruzado pero con mayor convicción que antes. Con la decisión de cautivar a los desencantados y convencer a los propios que se agotaron de las internas. Enfrenta Un desafío de gran tamaño.

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