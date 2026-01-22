Así es EX60, el primer coche eléctrico impulsado por Gemini, la IA de Google

El Volvo EX60 utiliza Gemini, la IA de Google, para responder a pedidos complejos y facilitar tareas cotidianas en el vehículo. (Volvo)

La automotriz sueca Volvo presentó el EX60, el primer vehículo eléctrico del mundo construido en torno a Gemini, la inteligencia artificial de Google. Se trata de un paso adelante en la integración de la IA en la industria automotriz, con un enfoque en el aprendizaje continuo y la interacción avanzada con el usuario.

Mientras los vehículos que usan Android Auto dependen de un sistema de proyección desde el teléfono, Gemini funciona en el EX60 como una inteligencia artificial nativa.

Integración de IA y potencia tecnológica

El modelo EX60 se basa en la nueva arquitectura SPA3 de 800 voltios, acompañada por el sistema HuginCore, lo que le otorga capacidades de procesamiento y eficiencia superiores. El sistema central de inteligencia, Google Gemini, reemplaza los asistentes de voz tradicionales y permite a los conductores interactuar mediante conversaciones naturales, sin comandos específicos.

El sistema Gemini permite al conductor interactuar de forma natural, sin comandos específicos ni dependencia de un teléfono. (Volvo)

Esta función facilita tareas como transferir una dirección desde un correo electrónico directamente al sistema de navegación, únicamente con indicaciones verbales sencillas.

Según datos de la automotriz, el EX60 opera con una configuración de doble procesador, que combina chips NVIDIA DRIVE AGX Orin y Qualcomm Snapdragon 8255, superando los 250 billones de operaciones por segundo. Esta potencia permite gestionar en tiempo real procesos de seguridad, navegación y funciones de cabina, así como responder a solicitudes complejas y conectar servicios de Google como Gmail y Calendar.

Asimismo, la empresa confirmó que el sistema recibirá actualizaciones inalámbricas para ampliar sus capacidades. En próximas versiones, Gemini podrá interpretar video en directo desde las cámaras perimetrales del vehículo y resolver consultas sobre el entorno mientras se conduce.

El EX60 opera con doble procesador, combinando chips NVIDIA y Qualcomm para gestionar seguridad, navegación y conectividad. (Volvo)

En el ámbito de la seguridad, Volvo utiliza datos anonimizados de su flota global para entrenar el software predictivo del EX60. El sistema aprende de incidentes y situaciones de riesgo, lo que permite ajustar y mejorar los algoritmos de prevención de colisiones y asistencia al conductor de manera constante.

Plataforma, autonomía y detalles de equipamiento

La nueva plataforma SPA3 permite al EX60 una recarga ultrarrápida y un mejor manejo térmico, además de reducir el peso y aumentar la rigidez estructural mediante el uso de la técnica de “mega casting” para fabricar el chasis. El modelo base, P6 de tracción trasera, entrega 374 caballos de fuerza y utiliza una batería de 80 kWh, con una autonomía estimada de 620 kilómetros (385 millas) bajo el ciclo WLTP.

La versión P10 de tracción total alcanza 503 caballos de fuerza y una batería de 91 kWh, con hasta 720 kilómetros (447 millas) de autonomía. El tope de gama, P12 AWD, desarrolla 670 caballos y puede acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos, con una batería de 112 kWh y un rango de 810 kilómetros (503 millas).

Volvo actualiza el software del EX60 de manera inalámbrica y prepara funciones de reconocimiento de video en tiempo real. (Volvo)

El EX60 soporta cargas de hasta 400 kW, lo que permite añadir 340 kilómetros (212 millas) de autonomía en solo 10 minutos. El vehículo incorpora un puerto NACS de serie para acceder a la red de supercargadores de Tesla y ofrece funciones de suministro eléctrico a hogares o dispositivos externos.

En el interior, el SUV incluye una pantalla OLED curva de 15 pulgadas, un volante de dos radios rediseñado y un sistema de sonido Bowers & Wilkins con audio espacial Dolby Atmos. Además, integra de fábrica el servicio Apple Music.

Por ahora, los pedidos del EX60 ya están abiertos en Europa. En tanto, se anticipa que las órdenes para Estados Unidos estarán disponibles a finales a mediados de 2026, con las primeras entregas previstas para el verano boreal.