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Bill Gates defiende al maestro por encima de la tecnología en el aula: “Es solo una herramienta”

El argumento del fundador de Microsoft no es una crítica a la tecnología sino una advertencia sobre cómo se la usa

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Su postura es que el verdadero valor de la tecnología aparece cuando amplifica el trabajo del profesor. REUTERS/Tingshu Wang
Su postura es que el verdadero valor de la tecnología aparece cuando amplifica el trabajo del profesor. REUTERS/Tingshu Wang

“La tecnología es solo una herramienta. Para que los niños trabajen juntos, el maestro es lo más importante”. La frase es de Bill Gates, fundador de Microsoft, y resume una posición que cobra especial peso en un momento en que tablets, plataformas digitales y asistentes de inteligencia artificial compiten por instalarse en las aulas.

Frente al entusiasmo por la innovación tecnológica en educación, Gates devuelve el foco a la figura del docente.

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Por qué Bill Gates defiende al maestro por encima de la tecnología en el aula

El argumento de Gates no es una crítica a la tecnología sino una advertencia sobre cómo se la usa. Durante años, la idea dominante en muchos sistemas educativos fue que introducir ordenadores y software en las aulas era suficiente para mejorar el aprendizaje. Los resultados demostraron que esa ecuación era incompleta.

La frase de Gates resume una posición que cobra especial peso en un momento en que tablets, plataformas digitales y asistentes de IA compiten por instalarse en las aulas. (AP Foto/Alex Brandon)
La frase de Gates resume una posición que cobra especial peso en un momento en que tablets, plataformas digitales y asistentes de IA compiten por instalarse en las aulas. (AP Foto/Alex Brandon)

Sin una pedagogía sólida detrás y sin docentes preparados para integrar esas herramientas, la tecnología corre el riesgo de convertirse en distracción o en postureo institucional.

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Gates lo encuadra dentro de lo que en el ámbito educativo se denomina “tecnosolucionismo”: la creencia de que la innovación por sí sola resuelve problemas que en realidad requieren criterio humano, tiempo y relación.

Su postura es que el verdadero valor de la tecnología aparece cuando amplifica el trabajo del profesor, no cuando lo reemplaza. Programas que personalizan el ritmo de aprendizaje, plataformas que detectan dificultades concretas o herramientas que fomentan el trabajo en grupo solo funcionan si hay un maestro que las oriente con criterio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Gates lo encuadra dentro de lo que en el ámbito educativo se denomina “tecnosolucionismo”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué papel juega la inversión de Gates en educación en este debate

La reflexión de Gates no es solo discursiva. A través de la Bill & Melinda Gates Foundation, el magnate ha invertido miles de millones de dólares en proyectos educativos alrededor del mundo, lo que le da una perspectiva directa sobre qué funciona y qué no cuando se trata de mejorar el aprendizaje a escala.

Esa experiencia acumulada es la que respalda su insistencia en que el aula no es un laboratorio de gadgets sino un espacio social donde se aprende a pensar, convivir y colaborar. En ese entorno, ninguna pantalla sustituye la labor humana de guiar, motivar y conectar a los alumnos entre sí.

El mensaje de Gates no rechaza el progreso tecnológico en educación. Lo que cuestiona es la jerarquía: la tecnología tiene un potencial real para mejorar la enseñanza, pero nunca como protagonista absoluta. El docente, concluye, sigue siendo insustituible.

Un docente masculino con camisa celeste habla de pie frente a alumnos adolescentes sentados en sus pupitres en un aula con una pizarra y ventanas grandes.
Bill Gates defiende al maestro por encima de la tecnología en el aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bill Gates anticipa el futuro de las tareas humanas frente al avance de la IA

Bill Gates se aproxima a sus 70 años con la misma presencia en los debates globales que tuvo cuando cofundó Microsoft junto a Paul Allen en 1975. Medio siglo después, su influencia ya no proviene del mundo corporativo sino de su rol al frente de la Fundación Gates, desde donde sigue tomando posición sobre los grandes desafíos de la humanidad.

Uno de los temas que más ocupa su agenda es la IA. En entrevistas recientes y publicaciones personales, Gates ha subrayado el impacto transformador que esta tecnología tendrá sobre la forma en que las personas realizan sus tareas en el corto y mediano plazo.

Su postura quedó clara durante una aparición en el programa The Tonight Show de NBC, conducido por Jimmy Fallon. Ante la audiencia del popular show estadounidense, el cofundador de Microsoft proyectó una aceleración sin precedentes en la automatización del trabajo humano: “Dentro de 10 años, la mayoría de las tareas humanas podrán ser realizadas por inteligencia artificial”, afirmó.

Lejos de plantear ese escenario como una amenaza, Gates lo describe como una evolución positiva. Su visión apunta a una inteligencia artificial que complementa y potencia el esfuerzo humano en campos tan diversos como la informática, la salud y la educación.

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