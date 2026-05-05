El petróleo reduce sus ganancias y las bolsas asiáticas caen ante la incertidumbre sobre la guerra con Irán

Los precios del petróleo retroceden en medio de la incertidumbre sobre la guerra en Medio Oriente (EFE)

Los precios del petróleo retrocedieron el martes tras el fuerte avance registrado en la jornada previa por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, en un contexto de incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz que condiciona el comercio energético global y presiona a los mercados bursátiles.

El crudo Brent, referencia internacional, cayó 1,13 dólares y se ubicó en 113,31 dólares por barril, luego de superar el lunes los 114 dólares con un alza cercana al 6%. Antes del inicio de la guerra a finales de febrero, el Brent cotizaba cerca de los 70 dólares. En paralelo, el precio del crudo estadounidense bajó 2,04 dólares hasta los 104,38 dólares por barril. La caída se produjo tras el impulso generado por la tensión geopolítica, que elevó los valores del combustible ante temores sobre la oferta global.

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El estrecho de Ormuz, principal vía marítima para el transporte de petróleo y gas, continúa prácticamente cerrado en medio de la confrontación. Estados Unidos reclama su reapertura, mientras mantiene un bloqueo marítimo sobre puertos iraníes. En ese escenario, el gobierno estadounidense lanzó el operativo “Proyecto Libertad”, orientado a escoltar buques comerciales atrapados en la zona.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo se encuentran estancadas. La situación se tensó tras denuncias de Emiratos Árabes Unidos, aliado de Washington, que reportó un ataque iraní por primera vez desde el alto el fuego vigente el mes pasado.

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El crudo Brent, referencia internacional, cayó 1,13 dólares y se ubicó en 113,31 dólares por barril, luego de superar el lunes los 114 dólares con un alza cercana al 6% (REUTERS)

En este contexto, analistas de ING Bank advirtieron sobre el deterioro del escenario. “Estamos viendo los primeros indicios de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se está rompiendo en medio de una nueva escalada en el Golfo Pérsico”, señalaron Warren Patterson y Ewa Manthey en un informe.

Además, afirmaron: “La continuación del ‘Proyecto Libertad’ conlleva el riesgo de una mayor escalada”. Los analistas agregaron: “Cualquier alivio para los buques varados que intentan atravesar el estrecho será temporal, ya que muy pocos buques se dirigirán al Golfo Pérsico”.

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El movimiento en los precios del crudo impactó en los mercados financieros, con especial efecto en Asia.

Las bolsas de la región operaron con escaso volumen debido a feriados en Japón, Corea del Sur y China continental. En Hong Kong, el índice Hang Seng cayó un 1,3% hasta los 25.757,56 puntos, mientras que en Australia el S&P/ASX 200 retrocedió un 0,4% y cerró en 8.659,90 puntos. El banco central australiano elevó su tasa de interés de referencia al 4,35% y explicó que el conflicto en Oriente Medio impulsó un aumento en los precios del combustible y de las materias primas, factores que inciden en la inflación.

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La autoridad monetaria indicó que la inflación anual hasta marzo alcanzó el 4,6% y reiteró su objetivo de ubicarla en un rango de entre 2% y 3%. La suba de tasas representa el tercer incremento aplicado en el año. En otros mercados, el índice Sensex de India perdió un 0,7%, mientras que el Taiex de Taiwán subió un 0,3%.

El movimiento en los precios del crudo impactó en los mercados financieros, con especial efecto en Asia (REUTERS)

En Estados Unidos, los mercados cerraron en baja el lunes. El índice S&P 500 descendió un 0,4% hasta los 7.200,75 puntos, alejándose de sus máximos históricos. El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,1% y finalizó en 48.941,90 puntos, mientras que el Nasdaq retrocedió un 0,2% hasta los 25.067,80 puntos.

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Entre las acciones destacadas, GameStop registró una caída del 10,1% luego de anunciar su intención de adquirir eBay, una operación que involucra a una empresa con una capitalización de mercado aproximadamente cuatro veces superior.

En el mercado de divisas, el dólar cotizó en 157,27 yenes japoneses frente a los 157,25 yenes del cierre anterior. El euro se negoció a 1,1680 dólares, por debajo de los 1,1689 dólares previos.

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Los futuros estadounidenses mostraron una leve suba del 0,1%, en una jornada marcada por la cautela de los inversores ante la evolución del conflicto en el Golfo y su impacto en los precios de la energía y en la actividad económica global.

(Con información de Associated Press)

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