EN VIVO: Estados Unidos desvió 50 buques ligados a Irán desde el inicio del bloqueo

La tregua entre Estados Unidos e Irán volvió a debilitarse tras los enfrentamientos registrados el lunes en el estrecho de Ormuz y nuevos ataques atribuidos a Teherán contra Emiratos Árabes Unidos, en un contexto de creciente tensión militar y energética.
La escalada se produjo después del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de una operación para garantizar el tránsito marítimo en la zona, junto con advertencias directas a Irán. El mandatario afirmó que “los iraníes serían borrados de la faz de la Tierra” si atacaban a buques estadounidenses en ese paso estratégico.
Los incidentes del lunes incluyeron ataques contra objetivos en Emiratos Árabes Unidos. La instalación petrolera de Fujairah fue alcanzada por un dron que provocó un incendio y dejó tres ciudadanos indios “moderadamente heridos”, de acuerdo con autoridades locales. Además, el Ministerio de Defensa emiratí informó que el país fue blanco de cuatro misiles de crucero“lanzados desde Irán”, de los cuales tres fueron interceptados y uno cayó al mar.
En el plano diplomático, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó los hechos como “una violación manifiesta de la soberanía y del derecho internacional” y expresó su “total solidaridad” con Emiratos Árabes Unidos. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el gobierno de Arabia Saudita reclamaron una distensión en la región.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Los precios del petróleo retrocedieron el martes tras el fuerte avance registrado en la jornada previa por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, en un contexto de incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz que condiciona el comercio energético global y presiona a los mercados bursátiles.
Corea del Sur evalúa sumarse a las operaciones de EEUU en Ormuz tras el incidente con un buque de su país
Corea del Sur anunció el martes que “revisará su postura” sobre unirse a las operaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz, después de que el presidente Donald Trump instara a Seúl a participar tras un aparente ataque iraní contra uno de sus barcos. El lunes se registró una explosión e incendio en un buque de carga surcoreano en esta vía marítima clave.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur informó que los 24 tripulantes a bordo del HMM Namu, entre ellos seis ciudadanos surcoreanos, resultaron ilesos. Las autoridades indicaron que el incendio en el buque fue “completamente extinguido”.
El Ministerio de Defensa declaró que “revisaría cuidadosamente su postura”, sin comprometer cambios. Seúl evaluará su decisión en función del derecho internacional, la seguridad de las rutas marítimas, su alianza con Estados Unidos y la situación en la península coreana, según informó la cartera. Además, señaló que el país participa “activamente en debates internacionales sobre cooperación para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”.
Canadá se solidarizó con los Emiratos Árabes Unidos tras ataques iraníes
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó su solidaridad con Emiratos Árabes Unidos tras los ataques con misiles y drones atribuidos a Irán contra ese país. El mensaje se conoció en medio de la creciente tensión regional.
“Nos solidarizamos con el jeque Mohamed bin Zayed y el pueblo de los Emiratos Árabes Unidos y elogiamos los esfuerzos realizados para proteger a los civiles y la infraestructura civil”, dijo Carney en un comunicado publicado en X.
Canadá reiteró además su llamamiento a la desescalada y a una solución diplomática del conflicto, en línea con otros actores internacionales que buscan contener la crisis.
Dos buques de guerra de EEUU atravesaron el estrecho de Ormuz y entraron al Golfo Pérsico
Medios estadounidenses informaron que dos buques de guerra de Estados Unidos atravesaron el estrecho de Ormuz y entraron en el Golfo tras repeler un ataque iraní durante la travesía.
Un funcionario del Departamento de Defensa indicó que los destructores USS Truxtun y USS Mason enfrentaron un asalto sostenido, en el que Irán empleó una combinación de embarcaciones rápidas, misiles y drones contra las naves.
Según el reporte de CBS News, helicópteros Apache y otras aeronaves militares brindaron cobertura durante el cruce.