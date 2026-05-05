EN VIVO: Estados Unidos desvió 50 buques ligados a Irán desde el inicio del bloqueo

Buques en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas (Irán), 4 de mayo de 2026 (REUTERS)

La tregua entre Estados Unidos e Irán volvió a debilitarse tras los enfrentamientos registrados el lunes en el estrecho de Ormuz y nuevos ataques atribuidos a Teherán contra Emiratos Árabes Unidos, en un contexto de creciente tensión militar y energética.

La escalada se produjo después del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de una operación para garantizar el tránsito marítimo en la zona, junto con advertencias directas a Irán. El mandatario afirmó que “los iraníes serían borrados de la faz de la Tierra” si atacaban a buques estadounidenses en ese paso estratégico.

Los incidentes del lunes incluyeron ataques contra objetivos en Emiratos Árabes Unidos. La instalación petrolera de Fujairah fue alcanzada por un dron que provocó un incendio y dejó tres ciudadanos indios “moderadamente heridos”, de acuerdo con autoridades locales. Además, el Ministerio de Defensa emiratí informó que el país fue blanco de cuatro misiles de crucero“lanzados desde Irán”, de los cuales tres fueron interceptados y uno cayó al mar.

En el plano diplomático, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó los hechos como “una violación manifiesta de la soberanía y del derecho internacional” y expresó su “total solidaridad” con Emiratos Árabes Unidos. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el gobierno de Arabia Saudita reclamaron una distensión en la región.