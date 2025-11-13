Cómo funciona la tecnología de frenado que detecta personas o autos para evitar accidentes

Funciones inteligentes han permitido que haya menos probabilidad de choque por errores humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autos modernos integran un conjunto de sistemas electrónicos capaces de alertar y reaccionar ante situaciones de peligro en la carretera. Esta tecnología se apoya en sensores, cámaras y algoritmos de detección que trabajan en tiempo real para anticipar riesgos y modificar el comportamiento del vehículo de manera autónoma.

Este tipo de avances es clave para reducir los accidentes en carreteras que solo durante 2023, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) reportó que 40.901 personas murieron en Estados Unidos por choques de vehículos motorizados.

Frente al alto porcentaje de siniestros relacionados con errores humanos, la adopción de tecnologías capaces de identificar a peatones, autos y obstáculos es clave para reducir el número de fatalidades.

Qué tecnologías permiten detectar el riesgo de colisión en la vía

Sensores y cámaras integrados en el vehículo monitorean continuamente la distancia con el tráfico cercano para alertar sobre riesgos de colisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las innovaciones más extendidas es la Advertencia de Colisión Frontal (FCW). Este sistema utiliza radares y cámaras para vigilar la distancia con el vehículo que circula adelante.

Cuando detecta una proximidad peligrosa, emite señales visuales y acústicas que alertan al conductor con antelación. La NHTSA señala que esta tecnología no acciona los frenos, sino que facilita una reacción oportuna para evitar el impacto.

Otra herramienta es la Advertencia de Salida del Carril (LDW). Emplea sensores que analizan la posición del auto respecto a las líneas del carril. Si el vehículo comienza a desviarse de forma involuntaria, el sistema activa una alerta inmediata.

Por esta razón, la intervención temprana en estas situaciones puede evitar accidentes provocados por distracciones o fatiga.

Cómo funciona el frenado automático de emergencia en los autos

El sistema de frenado automático de emergencia se activa al detectar una posible colisión, accionando los frenos si el impacto es inminente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Frenado Automático de Emergencia (AEB) representa una de las respuestas más avanzadas en seguridad vial. Integrado con sensores frontales, el sistema identifica una colisión inminente y aplica automáticamente los frenos para reducir la severidad del impacto o evitarlo por completo.

Existen dos variantes principales reconocidas por la NHTSA: el soporte dinámico de frenado, que amplifica la fuerza del frenado si el conductor actúa, y el frenado inminente de choque, que realiza la detención de manera autónoma.

Según la NHTSA, la capacidad de estos sistemas para salvar miles de vidas cada año depende de la correcta interpretación del ambiente y de la respuesta del usuario ante las alarmas.

Los fabricantes sugieren a los propietarios revisar los manuales de sus vehículos para comprender las características específicas y su funcionamiento.

Qué avances existen en los autos para la protección de peatones

Tecnologías de detección de peatones identifican transeúntes en la vía y activan los frenos si el cruce representa un riesgo de atropello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Frenado Automático de Emergencia Peatonal (PAEB) constituye una aplicación específica orientada a detectar la presencia de personas en la trayectoria del vehículo.

Mediante cámaras y sensores, el sistema identifica a peatones que cruzan delante del auto y, si advierte un riesgo de impacto, activa automáticamente los frenos, muchas veces antes de que el conductor pueda reaccionar.

Estas soluciones han demostrado un impacto positivo en la disminución de atropellos. El desarrollo de tecnologías de detección avanzada del espacio amplía la protección tanto para los ocupantes del vehículo como para quienes circulan por las calles, sobre todo en contextos urbanos.

De qué manera se evita colisiones cuando el auto esté en reversa

Herramientas automáticas ayudan al dar reversa y detectan aquello que conductor no ve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las herramientas para prevenir accidentes al retroceder se destacan: la Alerta Trasera de Tráfico Cruzado (RCTA) y el Frenado Trasero Automático (RAB).

El primer sistema avisa al conductor sobre vehículos, bicicletas u objetos que pueden atravesar detrás del auto y quedar fuera del campo de visión de la cámara de reversa. Este tipo de advertencia sonora y visual permite maniobras de retroceso mucho más seguras.

Por su parte, el Frenado Trasero Automático detecta inminentes riesgos de choque mientras el auto se mueve en reversa. Si la proximidad con un obstáculo supera ciertos parámetros, el sistema acciona los frenos automáticamente. Esto disminuye la frecuencia de accidentes en estacionamientos y entradas de garajes.