Por qué WhatsApp dejará de funcionar en móviles antiguos desde mayo de 2026

En el caso de Apple, los modelos que quedarán fuera son el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp dejará de funcionar en una serie de teléfonos Android e iPhone a partir de mayo de 2026. La causa es la misma de siempre: para incorporar mejoras de seguridad, mayor velocidad y nuevas funciones, la app necesita operar sobre sistemas operativos más modernos, y los dispositivos más antiguos ya no pueden garantizar esa base mínima.

La pérdida de acceso no será inmediata sino progresiva: primero se restringirán ciertas funciones y, con el tiempo, la app dejará de funcionar por completo.

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Qué teléfonos perderán compatibilidad con WhatsApp en mayo de 2026

La lista de modelos afectados incluye dispositivos de las principales marcas. En el caso de Apple, los modelos que quedarán fuera son el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. En términos de sistema operativo, cualquier iPhone con iOS 15.1 o anterior perderá el soporte.

WhatsApp dejará de funcionar en una serie de teléfonos Android e iPhone a partir de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ecosistema Android, los modelos afectados son:

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Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Moto G (primera generación)

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

De forma general, cualquier dispositivo Android con versión 5.0 o anterior quedará fuera de soporte, independientemente de la marca.

Por qué Meta retira el soporte a estos dispositivos

Cada actualización de WhatsApp incorpora herramientas de seguridad, mejoras de rendimiento y funciones que exigen mayor capacidad de procesamiento. Mantener la compatibilidad con equipos muy antiguos limita el desarrollo de la plataforma y puede dejar a los usuarios expuestos a vulnerabilidades que ya no se corrigen.

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Meta, propietaria de WhatsApp, concentra sus recursos en dispositivos que puedan garantizar una experiencia estable y segura. Dejar de recibir actualizaciones no solo impide acceder a las novedades de la app: también debilita la protección de los datos del usuario al dejar sin corregir posibles brechas de seguridad.

Mantener la compatibilidad con equipos muy antiguos limita el desarrollo de la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si tu teléfono está en riesgo antes de mayo

Verificar si un dispositivo será afectado requiere revisar la versión del sistema operativo instalado. En Android, el dato está en Ajustes, dentro de la sección “Acerca del teléfono”, en el apartado “Versión de Android”. En iPhone, se encuentra en Ajustes, luego en General e Información, bajo “Versión de software”.

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Además de esa comprobación manual, WhatsApp suele enviar alertas dentro de la propia aplicación cuando un dispositivo está próximo a perder compatibilidad. La página oficial de la app también publica de forma regular la lista de sistemas operativos soportados.

Qué hacer si tu celular aparece en la lista de afectados

El primer paso, antes de perder el acceso, es hacer una copia de seguridad de los chats y archivos. En Android, el respaldo se realiza desde Ajustes de WhatsApp, en la sección Chats, usando Google Drive. En iPhone, el proceso se apoya en iCloud.

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Verificar si un dispositivo será afectado requiere revisar la versión del sistema operativo instalado. REUTERS/Dado Ruvic

Si el dispositivo admite una actualización del sistema operativo, conviene hacerla cuanto antes. Algunos modelos antiguos reciben actualizaciones ocasionales de sus fabricantes que podrían extender la compatibilidad.

Si no hay actualización posible, la única forma de seguir usando WhatsApp es adquirir un teléfono compatible. Al instalar la app en el nuevo dispositivo, se puede restaurar la copia de seguridad para recuperar todas las conversaciones sin perder el historial.

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Quienes decidan mantener su dispositivo sin cambiar tendrán que buscar aplicaciones de mensajería alternativas, aunque la mayoría de sus contactos probablemente continuará usando WhatsApp. En ese caso, informar a los contactos con anticipación evita cortes de comunicación inesperados.

Desconfía de mensajes que ofrecen premios, solicitan dinero o piden actuar con urgencia. (AP Foto/Patrick Sison)

Claves para evitar fraudes y estafas en WhatsApp

Para evitar fraudes en WhatsApp, es importante no compartir códigos de verificación ni datos personales con desconocidos, incluso si parecen mensajes oficiales. Nunca reveles información sensible como contraseñas, números de tarjetas o documentos a través de la aplicación.

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Desconfía de mensajes que ofrecen premios, solicitan dinero o piden actuar con urgencia. Verifica siempre la identidad de quien te contacta, especialmente si te solicitan transferencias o pagos. Activa la verificación en dos pasos en WhatsApp para añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta y revisa regularmente los dispositivos conectados para detectar accesos no autorizados.

Mantente atento a enlaces sospechosos y evita descargar archivos de remitentes desconocidos. Si recibes mensajes extraños de contactos conocidos, confirma por otro medio si realmente son ellos antes de responder o seguir instrucciones. Reporta y bloquea inmediatamente cualquier perfil que consideres fraudulento.

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