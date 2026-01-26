Un youtuber creó una PC que solo enciende al insertar una moneda, así funciona el curioso invento

Una PC que solo se enciende con monedas: nostalgia arcade y control de acceso en la era digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un creador de contenido ha desarrollado un ordenador que solo se puede encender al introducir una moneda, fusionando la nostalgia de los antiguos salones arcade con la tecnología actual.

El proyecto, que ha llamado la atención en redes sociales y plataformas de video, muestra cómo es posible adaptar una computadora tradicional para que funcione como una máquina de arcade, con la particularidad de que se necesita pagar cada vez que se desea utilizarla.

Cómo es el mecanismo detrás de la PC que se activa con monedas

El youtuber mrryeester indicó que el funcionamiento del sistema se basa en la integración de un monedero electrónico, un dispositivo ampliamente utilizado en máquinas expendedoras y recreativas. Este monedero puede programarse para aceptar monedas de diferentes valores, desde una moneda de euro hasta piezas de menor denominación, según las preferencias del usuario.

Para poner en marcha la computadora, el creador conectó el monedero a la fuente de alimentación y utilizó un módulo de relé. El relé actúa como interruptor: una vez que la moneda correcta ha sido detectada, el circuito permite que fluya la corriente necesaria para activar el botón de encendido de la placa base. Solo tras este paso, el ordenador puede arrancar y ser utilizado.

Este diseño permite además recoger las monedas en un compartimiento interno, lo que puede resultar útil para quienes quieran usar el sistema como método de ahorro, o para gestionar el uso del equipo en entornos compartidos, como centros juveniles, asociaciones o comercios.

El costo de montar una PC con este sistema ronda los 120 euros, dependiendo de la calidad del monedero y los componentes electrónicos utilizados. Existen versiones sencillas que aceptan cualquier moneda y otras más avanzadas que solo reconocen monedas específicas, gracias a sensores ópticos y fototransistores que analizan el tamaño y la composición metálica.

El atractivo de pagar para jugar regresa: una computadora que revive el espíritu de los salones arcade - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de instalación no requiere conocimientos avanzados de electrónica, pero sí una planificación cuidadosa para evitar daños en la placa base y garantizar la seguridad eléctrica del sistema. El proyecto ha sido documentado en video, permitiendo que otros entusiastas puedan replicarlo paso a paso.

La propuesta va más allá de un simple experimento. Este tipo de inventos despierta el interés de quienes buscan soluciones prácticas para controlar el acceso al equipo en espacios públicos, fomentar el ahorro o incluso para quienes quieren revivir la experiencia de los juegos clásicos de los años ochenta.

La nostalgia por las máquinas arcade

Las máquinas que funcionan con monedas han sido parte del entretenimiento desde hace más de un siglo, evolucionando desde las primeras tragamonedas mecánicas hasta los salones arcade de los setenta y ochenta. El uso de monedas como “llave” para acceder a juegos o servicios se extendió en todo el mundo, adaptándose con el tiempo a nuevas tecnologías y formatos de pago.

Actualmente, la mayoría de sistemas recreativos emplean tarjetas electrónicas o aplicaciones móviles, pero el mecanismo de inserción de moneda sigue teniendo un atractivo especial por su componente físico y la sensación inmediata de recompensa.

El invento del youtuber recupera esa dinámica, trasladándola al ámbito de la informática y abriendo nuevas posibilidades para el control de acceso y el ahorro cotidiano.

Además de su valor lúdico y nostálgico, una computadora que funciona con monedas puede ser útil en contextos donde se busca limitar o supervisar el tiempo de uso de los equipos, como en cibercafés, zonas de juegos o instituciones educativas. También puede convertirse en una solución creativa para quienes buscan incentivar el ahorro de forma divertida y tangible.

Por otro lado, el sistema es una alternativa para quienes deseen construir su propia máquina recreativa casera, utilizando emuladores y software de juegos clásicos. El invento muestra que la innovación y la creatividad pueden convertir dispositivos cotidianos en experiencias únicas y adaptadas a distintas necesidades.

La PC que solo enciende con monedas es un ejemplo de cómo la tecnología, la nostalgia y la funcionalidad pueden combinarse en proyectos accesibles y replicables, aportando ideas frescas tanto al ámbito doméstico como al de los espacios públicos.