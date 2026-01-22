Flor Parlante de Super Mario Wonder se convierte en un dispositivo real: qué hace y cómo tenerla

Nintendo lanza la Flor Parlante de Super Mario Wonder como dispositivo interactivo para fanáticos del videojuego. (Nintendo)

El universo de Super Mario Wonder se expande más allá de la pantalla con el lanzamiento de la Flor Parlante, un dispositivo interactivo que traslada la icónica flor del videojuego a la vida real.

Este gadget, presentado por Nintendo, estará disponible oficialmente el 12 de marzo de 2026 y busca convertirse en un compañero peculiar para los fanáticos de la saga.

Qué es la Flor Parlante de Super Mario Wonder

La Flor Parlante es mucho más que una simple figura decorativa. Nintendo ha diseñado este dispositivo para que emule el carisma y la espontaneidad que la flor muestra en el videojuego.

La flor emitirá frases y comentarios en momentos aleatorios, replicando el comportamiento que cautivó a los jugadores en la última entrega de la franquicia. Así, la experiencia de interactuar con este personaje salta del mundo virtual al entorno cotidiano de los seguidores de Mario.

El gadget incluye soporte para once idiomas, entre ellos español, inglés, japonés y francés, ampliando su alcance internacional. (Nintendo)

Nintendo adelantó que la Flor Parlante no solo hablaría por iniciativa propia, sino que también permitiría a los usuarios interactuar directamente con ella. En la parte superior de la maceta, el dispositivo incluye un botón que, al pulsarlo, activa una frase. Si se presiona varias veces, existe la posibilidad de escuchar alguna frase especial, lo que incentiva la curiosidad y la interacción continua.

Funciones y características de la Flor Parlante

Este gadget tiene la particularidad de adaptar su repertorio según el momento del día y las condiciones ambientales. Según ha explicado Nintendo, la flor puede saludar por la mañana o despedirse al anochecer, adaptando su tono y mensajes a la hora.

Además, incorpora un sensor que le permite percibir la temperatura del ambiente, lo que le da pie a comentarios contextuales, dotándola de una personalidad aún más marcada. Por ejemplo, puede emitir frases como “a veces está bien dejar la mente en blanco” o preguntarse “¿es extraño que las flores hablen?“, generando así un vínculo lúdico con quien la escucha.

El videojuego sale el 20 de octubre para Nintendo Switch. (Nintendo)

La Flor Parlante no responde a comandos de voz, lo que la diferencia de otros asistentes virtuales. En cambio, se enfoca en sorprender al usuario con intervenciones espontáneas, dos veces por hora aproximadamente, y en ofrecer respuestas distintas según el horario programado.

Los usuarios también pueden silenciar el dispositivo fácilmente manteniendo presionado el botón principal, una función práctica para quienes deseen evitar interrupciones en determinados momentos.

Uno de los aspectos destacados es la variedad de idiomas que soporta el dispositivo. Nintendo confirmó que la flor incluye voces en once idiomas: español (tanto de España como de Latinoamérica), inglés, alemán, francés, italiano, neerlandés, portugués de Brasil, japonés, chino y coreano.

El diseño de la Flor Parlante comparte algunos elementos con el despertador Alarmo, otro producto reciente de Nintendo. Ambos dispositivos tienen como objetivo acompañar al usuario, pero cada uno lo hace a su manera.

El dispositivo permite la interacción directa mediante un botón que activa conversaciones y frases especiales en la Flor Parlante. (Nintendo)

Mientras Alarmo recurre a sonidos emblemáticos de videojuegos como Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Breath of the Wild para marcar el inicio o final de la jornada, la Flor Parlante elige el diálogo y la interacción verbal como principales recursos.

Además, la flor es capaz de informar de eventos como batería baja mediante mensajes de voz en lugar de utilizar indicadores visuales, prescindiendo de luces LED o pantallas.

Cómo y cuándo conseguir la Flor Parlante

En cuanto a la disponibilidad, la Flor Parlante podrá preordenarse desde hoy a través de la tienda My Nintendo y otros minoristas autorizados. El lanzamiento oficial está previsto para el 12 de marzo de 2026, fecha en la que los primeros compradores podrán recibir el dispositivo y comenzar a interactuar con él.

Nintendo ha puesto especial énfasis en la facilidad de uso: la flor no requiere aplicaciones móviles adicionales ni configuraciones complejas, ya que todas sus funciones se activan mediante el botón físico de la maceta.