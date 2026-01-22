Ubisoft cancela Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo Remake y cinco juegos más

Ubisoft cancela el remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo tras no alcanzar los estándares de calidad requeridos.

Ubisoft confirmó la cancelación del esperado remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo y la de otros cinco proyectos, que todavía no habian sido anunciados. Por lo que la empresa tendrá un fuerte cambio en su estrategia a futuro.

La compañía había anunciado el regreso del clásico en 2020, con el objetivo de revitalizar una de sus franquicias más queridas. El proyecto, originalmente en manos de Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai, prometía una reinterpretación fiel, pero pronto comenzaron a surgir problemas que desembocaron en retrasos y, finalmente, en la cancelación definitiva.

Por qué Ubisoft canceló el remake de Prince of Persia

Según el comunicado oficial, la principal razón detrás de la decisión fue que el remake no alcanzaba los estándares de calidad exigidos por la saga. Los responsables admitieron que, a pesar del potencial del proyecto, el desarrollo no logró cumplir las expectativas internas ni las que el público tenía sobre un título de esta envergadura.

Ubisoft explicó que seguir adelante hubiera implicado una mayor inversión de recursos y tiempo, algo que la compañía no estaba dispuesta a asumir en el contexto actual. “La decisión ha sido difícil y dolorosa, tanto por el significado que la obra original tiene para los fans como por el trabajo realizado por los distintos estudios implicados”, señala el mensaje dirigido a la comunidad.

Ubisoft anunció que la decisión de cancelar proyectos responde a la necesidad de mantener la calidad y el valor de sus franquicias. (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

El equipo insistió en que preferían cancelar el remake antes que lanzar un producto que no estuviera a la altura de lo que representa “Las Arenas del Tiempo” en la historia de los videojuegos.

Tras años de anuncios, cambios de dirección y largos periodos de silencio, el remake pasó de ser una actualización conservadora a una versión más ambiciosa, bajo la tutela de Ubisoft Montreal, que incluía mejoras profundas en jugabilidad, combate, parkour y narrativa. Sin embargo, ni siquiera estos cambios lograron salvar el proyecto.

Qué otros proyectos fueron cancelados

La cancelación del remake de Prince of Persia no se produjo de manera aislada. Formó parte de una reestructuración de gran alcance dentro de Ubisoft. En total, seis videojuegos en desarrollo fueron cancelados. De esos, solo se hizo público el nombre del remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo.

El remake de Prince of Persia pasó por varios equipos, incluidos Ubisoft Pune, Mumbai y Montreal, sin lograr salvar el proyecto.

Cuatro de los títulos descartados no habían sido anunciados oficialmente. De acuerdo con la información difundida, tres correspondían a nuevas IP sobre las que Ubisoft no ofreció detalles adicionales, y el restante era un proyecto destinado a plataformas móviles. Aún se desconoce la identidad del otro título anunciado que fue cancelado.

Esta medida fue acompañada por el retraso de otros siete videojuegos. En palabras de la empresa, estos retrasos buscan “asegurar que cumplen los niveles de calidad esperados” y “maximizar el valor a largo plazo de las creaciones”. Entre los juegos pospuestos figura uno sin anunciar, que, según rumores, sería un remake de Assassin’s Creed Black Flag.

Cómo es la reestructuración interna de Ubisoft

La ola de cancelaciones se enmarca dentro de una reestructuración profunda que afecta la organización y el catálogo de Ubisoft. La compañía puso en marcha una transformación estructural y operativa, con cambios tanto en la gestión de recursos como en la distribución de sus principales franquicias.

Además de las cancelaciones, Ubisoft retrasó el lanzamiento de siete videojuegos más para asegurar altos estándares de calidad.(REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

Entre las medidas anunciadas se encuentra el cierre de los estudios de Halifax y Estocolmo, despidos en las oficinas de Abu Dhabi, RedLynx y Massive, y la imposición de un régimen de trabajo presencial de cinco días a la semana, con una cantidad limitada de días de teletrabajo al año. Esta decisión impactó directamente en las condiciones laborales de la plantilla.

Ubisoft justificó la reorganización como un paso necesario para “apoyar la implementación” de su nuevo modelo operativo y garantizar la viabilidad de sus estudios ante los desafíos actuales de la industria.